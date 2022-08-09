Stefan Kuijs 獲委任為 Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group（歐洲）旗下荷蘭液態天然氣及氫氣產品經理

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加州德美古拉, Aug. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries 旗下的 Clean Energy & Industrial Gases Group（「集團」）屬於 Nikkiso Co., Ltd（日本）集團公司一部分，欣然宣佈 Stefan Kuijs 獲任命為 Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions 的液態天然氣及氫氣產品和業務開發經理，專責為荷蘭提供服務。



Stefan 是一名機械工程師，在流程工程方面擁有專業的教育和培訓，擁有超過十年的設計、安裝、調試和啟動液態天然氣/壓縮天然氣以及生物氣體安裝經驗。他的職責還包括氫氣項目，重點關注能源過渡和潔凈燃料。他將負責液態天然氣和氫氣相關的全線產品、銷售和解決方案

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases（歐洲）副總裁 Ole Jensen 表示：「隨著我們在本區開發機會，Stefan 的經驗及其市場和行業知識將為集團帶來莫大裨益。

憑藉新成員的力量，Nikkiso 承諾繼續致力為客戶提供全球及本地業務。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Nikkiso Co., Ltd.（目前是 Nikkiso Co., Ltd. 的成員）的成員公司，製造與服務工程低溫氣體處理設備（泵、渦輪膨脹機、熱交換器等）、以及工業氣體、天然氣液化 (LNG)、氫液化 (LH2) 和用於餘熱回收的有機朗肯循環裝置。公司已成立 50 多年，是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，以及一個由大約 20 個經營實體組成的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com。

傳媒聯絡：

Anna Quigley

｜電話：+1.951.383.3314

｜電郵：aquigley@cryoind.com