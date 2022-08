DIOS : Levé PP dans les volcanites du NE de K2 près d’intrusions de gabbro au sud-ouest de Patwon dans un corridor aurifère prometteur

MONTREAL, 09 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dios Exploration débute un levé PP au NE de K2 dans des volcanites près d’intrusions de gabbro, au sud-ouest de la découverte Patwon le long d’un corridor aurifère prometteur.



Ce levé de polarisation provoquée (électromagnétique) va paufiner les cibles de forages prometteuses pour la mi-septembre sur la propriété K2 détenue à part entière à la baie James, au Québec, dans des dacites recoupées de petites intrusions de gabbro, à 9 km au sud-ouest de Patwon le long de zones de cisaillement prometteuses à 4-5 km au nord de la faille Opinaca, dans la même formation que sur la propriété Elmer d’Azimut.

Ces petites intrusions magnétiques de gabbro au contact de dacites altérées forment de bonnes cibles structurales dû aux différentes compétences de roches. Ce secteur est recoupé de 2 zones de cisaillement NE-SO et de 2 anomalies VLF-EM est-ouest d’ordre kilométrique et associées à des sulfures et par endroits fortement séricitisées et silicifiées. Dios y a découvert Badji (veinules cm de pyrite-chalcopyrite dans dacite fortement séricitisée : 5.39 g/t or, 111 g/t argent, 5.05% cuivre, 93 ppm bismuth). Ce secteur se trouve à quelques km au NE d’un important dôme volcanique au-dessus d’un porphyre surmontant l’intrusion de Kali.

À quelques km au SW sera foré le showing de Kali atteignant 2.6 g/t Au, 34 g/t Ag & 8.28 % Cu) dans le porphyre près des volcanites, surtout qu’une anomalie importante d’or dans le sol y a été mise à jour.

Dix sondages (2300 m prévus incluent Cardamom dans des volcanites altérées au nord du QFP Sesame. Trois EM-input correspondent à un IP aéroporté (1 km) et juste à l’est de cette structure EO affleure un dyke felsique EO (2.69 g/t or), à 5 km en amont de blocs de felsites altérées donnant jusqu’à 6.72 g/t Au et associés à une importante trainée d’or dans le till (WI-target). Ce comm. fut préparé par Marie-José Girard, P. Geo M.Sc., 43-101 QP.

Contactez :

Marie-José Girard, Geo M.Sc., Personne Qualifiée (43-101)

Présidente

mjgirard@diosexplo.com

Tel. (514) 923-9123

Website: www.diosexplo.com