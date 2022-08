Ville Parpala wird Regional Sales Manager für Skandinavien für die Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group Europe

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Kalifornien, Aug. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Clean Energy & Industrial Gases Group von Nikkiso Cryogenic Industries („Gruppe“), ein Teil der Firmengruppe Nikkiso Co., Ltd (Japan), ist erfreut, bekannt geben zu können, dass Ville Parpala zum Regional Sales Manager für Skandinavien ernannt wurde.



Parpala kann umfassende Kenntnisse in den Bereichen Vertrieb und Geschäftsentwicklung in Europa aufweisen, mit besonderem Schwerpunkt auf den internationalen Marktsegmenten Seefahrt und Industrie. Seine internationale Geschäftskompetenz und seine Expertise im Bereich Automationstechnik bilden die Grundlage für seine Fähigkeit, neue Lösungen zu finden und hybride Technologien einzusetzen. Er hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in Europa, dem Nahen Osten und Asien. Zuletzt arbeitete er als Director of Marine Product Marketing für The Switch sowie in Verkaufsleitungspositionen für Grundfos, ABB, Marioff und Emerson.

Parpala ist in Finnland ansässig und wird dort und in ganz Skandinavien, einschließlich Schweden, Dänemark und Norwegen, Geschäftsmöglichkeiten verwalten und entwickeln. Er ist Ole Jensen unterstellt, dem Vizepräsident von NCEIG Europe.

„Wir freuen uns darauf, dank Ville Parpalas Branchen- und Marktkenntnissen weiter wachsen und diesen wichtigen Markt noch umfassender bedienen zu können und weitere Möglichkeiten in dieser Region zu entwickeln“, so Ole Jensen.

Mit diesem personellen Neuzugang stellt Nikkiso einmal mehr unter Beweis, dass sie sowohl global als auch lokal für ihre Kunden präsent sein wollen.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES



Die Mitgliedsunternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt Teil von Nikkiso Co., Ltd.) fertigen und warten technische Geräte zur Verarbeitung kryogener Gase (Pumpen, Turboexpander, Wärmetauscher, usw.), und Prozessanlagen für Industriegase, Erdgasverflüssigung (LNG), Wasserstoffverflüssigung (LH2) und Organic Rankine Cycle zur Abwärmerückgewinnung. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne und Cryoquip und Teil einer gemeinsam geführten Unternehmensgruppe mit etwa 20 operativen Einheiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nikkisoCEIG.com und unter www.nikkiso.com .