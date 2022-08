Ville Parpala nombrado gerente regional de ventas del Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales Europa para Escandinavia

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, California, Aug. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales (Grupo) de Nikkiso Cryogenic Industries, parte del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd (Japón), se complace de anunciar el nombramiento de Ville Parpala como gerente de ventas regionales para Escandinavia.



Ville trae consigo una sólida trayectoria en ventas y desarrollo de negocios en Europa, con énfasis en los segmentos del mercados internacionales marino e industrial. Su experiencia en tecnología de automatización y negocios internacionales comprobó ser de valor incalculable para su capacidad de encontrar nuevas soluciones, incluyendo la implementación de tecnologías híbridas. Cuenta con más de 20 años de experiencia en Europa, Oriente Medio y Asia, y recientemente ejerció como director de marketing de productos marinos para The Switch, así como posiciones de gestión de ventas para Grundfos, ABB, Marioff y Emerson.

Con sede en Finlandia, gestionará y desarrollará oportunidades de negocios en el territorio escandinavo, incluyendo Suecia, Dinamarca y Noruega y se reportará a Ole Jensen, vicepresidente de NCEIG Europa.

"Esperamos con entusiasmo poder crecer y expandir nuestro apoyo en este importante mercado con el conocimiento de mercado y sector de Ville, y continuar desarrollando aún más oportunidades en esta región", según Ole Jensen.

Con esta adición, Nikkiso continúa su compromiso de mantener una presencia global y local para sus clientes.

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd.) fabrica y da servicio a equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados (bombas, turboexpansores, intercambiadores de calor, etc.) y plantas de proceso para gases industriales, licuefacción de gas natural (GNL), licuefacción de hidrógeno (LH2) y ciclo orgánico Rankine para recuperación de calor residual. Cryogenic Industries, fundada hace más de medio siglo, es la empresa matriz de ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite, www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com .