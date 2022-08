Ville Parpala nommé directeur des ventes régionales, Scandinavie, pour Clean Energy and Industrial Gases Group Europe de Nikkiso Co. Ltd

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Californie, 09 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clean Energy & Industrial Gases Group (le « Groupe ») de Nikkiso Cryogenic Industries, qui fait partie du groupe de sociétés Nikkiso Co., Ltd (Japon), est heureux d'annoncer que Ville Parpala est nommé directeur des ventes régionales pour la Scandinavie.

Ville apporte une solide expérience européenne en matière de ventes et de développement commercial, en mettant l'accent sur les segments des marchés maritimes et industriels internationaux. Son expérience de la technologie d'automatisation et des affaires internationales s'est révélée inestimable pour sa capacité à trouver de nouvelles solutions, y compris l'utilisation des technologies hybrides. Il possède plus de 20 ans d'expérience en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, et a récemment occupé le poste de directeur du marketing des produits maritimes pour The Switch, ainsi que des postes de gestion des ventes chez Grundfos, ABB, Marioff et Emerson.

Basé en Finlande, il gérera et développera les opportunités commerciales là-bas et dans la région scandinave, notamment la Suède, le Danemark et la Norvège sous la responsabilité d'Ole Jensen, vice-président de NCEIG Europe.

« Nous sommes impatients de pouvoir développer et étendre notre soutien à ce marché important avec la connaissance de l'industrie et du marché de Ville, et de poursuivre le développement des opportunités dans cette région », a déclaré Ole Jensen.

Avec cette nomination, Nikkiso poursuit son engagement : avoir une présence à la fois locale et mondiale pour ses clients.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd'hui membre de Nikkiso Co., Ltd.) et ses entreprises membres fabriquent et entretiennent des équipements de traitement du gaz cryogénique (pompes, turbodétendeurs, échangeurs thermiques, etc.), et des usines de traitement pour les gaz industriels, la liquéfaction du gaz naturel (GNL), la liquéfaction de l'hydrogène (LH2) et le cycle organique de Rankine pour la récupération de la chaleur perdue. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d'ACD, de Nikkiso Cryo, de Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, de Cosmodyne et de Cryoquip, et d'un groupe administré en commun comptant une vingtaine d'entités opérationnelles.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter les sites www.nikkisoCEIG.com et www.nikkiso.com .