Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group Europe, 스칸디나비아 지역 영업 총괄 매니저에 Ville Parpala 선임

미국 캘리포니아주 테메큘라, Aug. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd (Japan) 자회사인 Nikkiso Cryogenic Industries 산하 Clean Energy & Industrial Gases Group은 스칸디나비아 지역 영업 총괄 매니저에 Ville Parpala를 선임한다고 밝혔다.

Ville는 국제 해양 및 산업 시장 부문에 중점을 둔 유럽 지역 영업 및 사업 개발 경험을 보유하고 있다. 특히 자동화 기술 및 국제 비즈니스 분야에서 축적한 경험을 토대로 하이브리드 기술 활용을 포함한 신규 솔루션 개발에 강점을 보여왔다. 그는 유럽, 중동 및 아시아 지역에서 20년 이상 근무했으며 최근까지 The Switch의 수산물 마케팅 디렉터, Grundfos, ABB, Marioff, Emerson에서 다양한 영업 관리 직책을 역임했다.

핀란드에서 근무하게 될 그는 스웨덴, 덴마크, 노르웨이 등 스칸디나비아 지역에서 각종 사업 기회를 개발, 관리하고 NCEIG Europe 부사장인 Ole Jensen의 지휘를 받게 된다.

Ole Jensen은 “Ville이 앞으로 산업과 시장 관련 지식을 활용해 이 중요한 시장에 대한 지원을 확대하고, 이 지역에서 사업 기회를 더욱 발전시킬 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

이번 인사와 더불어 Nikkiso는 글로벌 및 현지 고객사에 대한 노력을 강화한다는 방침이다.

CRYOGENIC INDUSTRIES 개요

Cryogenic Industries, Inc. (현재 Nikkiso Co., Ltd. 소속) 산하 기업들은 산업용 가스, 액화천연가스 (LNG), 수소 액화(LH2), 폐열 회수를 위한 유기랭킨 사이클 업계에서 사용되는 엔지니어드 극저온 가스 프로세스 장비(펌프, 터보 익스팬더, 열교환기 등)와 프로세스 공장을 제조, 서비스한다. 50 년 이상의 역사를 자랑하는 Cryogenic Industries는 ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne, Cryoquip의 모기업이며 약 20 곳의 법인으로 구성된 공동 관리 그룹이다.

자세한 정보는 www.nikkisoCEIG.com , www.nikkiso.com 에서 확인할 수 있다.