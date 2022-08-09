Ville Parpala获任命为Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Europe斯堪的纳维亚地区销售经理

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加利福尼亚州特曼库拉, Aug. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）旗下企业Nikkiso Cryogenic Industries的Clean Energy & Industrial Gases Group（以下简称“集团”）很高兴地宣布，Ville Parpala已被任命为集团在斯堪的纳维亚地区销售经理。



Ville为欧洲带来了强劲的销售业绩和业务发展背景，将重点关注国际海洋和工业细分市场。他的自动化技术和国际业务背景表明，他有能力寻找包括利用混合动力技术在内的全新解决方案。他在欧洲、中东和亚洲拥有20多年的丰硕经验，最近曾担任The Switch海洋产品营销总监，以及Grundfos、ABB、Marioff和Emerson的销售管理职务。

他将常驻芬兰，管理和开发芬兰及斯堪的纳维亚地区（包括瑞典、丹麦和挪威）的业务机会，接受NCEIG Europe副总裁Ole Jensen的直接领导。

Ole Jensen表示：“我们期待着能够凭借Ville的行业及市场知识增长和扩大我们对这一重要市场的支持，并进一步发掘该地区的各种机会。”

通过此项任命，Nikkiso将继续致力于为客户提供全球性及本地化服务。

关于CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下成员）成员公司制造和支持工程低温气体处理设备（泵、涡轮放大器、热交换器等）以及工业气体、天然气液化（LNG）、氢液化（LH2）和废热回收有机朗肯循环的处理设施。Cryogenic Industries成立于50多年前，是ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息，请访问： www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com 。