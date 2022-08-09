Ville Parpala 獲 Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases 集團歐洲任命為斯堪的納維亞的區域銷售經理

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加利福尼亞州特曼庫拉, Aug. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries 旗下的 Clean Energy & Industrial Gases Group（「集團」）屬於 Nikkiso Co., Ltd（日本）集團公司一部分，欣然宣佈任命 Ville Parpala 為斯堪的納維亞的區域銷售經理。



Ville 擁有強大的歐洲銷售與業務發展背景，在國際海洋和工業市場領域上有重要的地位。事實證明，他在自動化技術與國際業務方面的背景對其尋找新解決方案的能力，包括利用混合技術都非常寶貴。他在歐洲、中東和亞洲擁有 20 多年經驗，最近擔任過 The Switch 的海洋產品市場總監，以及 Grundfos、ABB、Marioff 及 Emerso 的銷售管理職位。

他將以芬蘭為據點，管理及開發當地和斯堪的納維亞地區的商機，包括瑞典、丹麥和挪威，並將向 NCEIG Europe 副總裁 Ole Jensen 匯報工作。

Ole Jensen 表示：「我們期待能透過 Ville 的行業和市場知識，以發展並擴大我們對這個重要市場的支援，以及進一步開發在該地區的機會。」

憑藉新成員的力量，Nikkiso 承諾繼續致力為客戶提供全球及本地業務。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Nikkiso Co., Ltd.（目前是 Nikkiso Co., Ltd. 的成員）的成員公司，製造與服務工程低溫氣體處理設備（泵、渦輪膨脹機、熱交換器等）、以及工業氣體、天然氣液化 (LNG)、氫液化 (LH2) 和用於餘熱回收的有機朗肯循環裝置。公司已成立 50 多年，是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，以及一個由大約 20 個經營實體組成的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com 。