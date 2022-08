Converge Technology Solutions Corp. a été classé à la 29e place sur la liste 2022 CRN® Fast Growth 150

Cette liste annuelle récompense les meilleurs fournisseurs de solutions informatiques pour leurs performances exceptionnelles en matière de ventes.

TORONTO et GATINEAU Québec, 09 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques, a le plaisir d'annoncer l'obtention de la 29e place sur la prestigieuse liste 2022 Fast Growth 150, liste des 150 sociétés informatiques à croissance rapide, publiée chaque année par CRN®, une marque de The Channel Company ® . La liste CRN Fast Growth 150 récompense les fournisseurs de solutions informatiques et les intégrateurs technologiques nord-américains pour l'importante croissance des ventes dont ils ont fait preuve au cours de deux dernières années, grâce à leur stratégie commerciale innovante, leur solide savoir-faire technologique et leurs prouesses en matière de services.

Afin de maintenir une croissance constante au sein d'un secteur informatique hautement concurrentiel et en évolution rapide, les fournisseurs de solutions doivent constamment évoluer pour garder une longueur d'avance sur les changements constants au sein de ce marché. La liste Fast Growth 150 de CRN récompense les sociétés qui ont franchi ce cap important et qui ont fait preuve d'un engagement constant en faveur de la réussite et de l'innovation. C'est la troisième fois que Converge figure sur cette liste.

« Malgré les perturbations quasi constantes et les défis imprévus auxquels les sociétés informatiques sont confrontées aujourd'hui, elles doivent être prêtes à s'adapter et à changer à tout moment. La liste CRN 2022 Fast Growth 150 rend hommage aux fournisseurs de solutions informatiques qui ont réussi à prospérer dans un secteur où la stabilité est souvent un luxe », a déclaré Blaine Raddon, chef de la direction de The Channel Company. « Les sociétés qui figurent sur la liste de cette année représentent ce qui se fait de mieux en matière de sens des affaires et de stratégie, inspirant ainsi les autres acteurs du secteur en prouvant qu'avec de la persévérance, une croissance significative est possible, même dans un environnement commercial chaotique. Au nom de CRN et de The Channel Company, je tiens à féliciter chaleureusement toutes les entreprises figurant sur la liste 2022 Fast Growth 150 et à leur souhaiter un succès continu. »

« Converge est très heureux de figurer sur la liste Fast Growth 150 de CRN pour la troisième année consécutive » a déclaré Shaun Maine, chef de la direction de Converge. « La croissance reste une composante essentielle de notre société et de notre stratégie commerciale, et nous sommes fiers de la voir une fois de plus récompensée par notre classement sur cette liste, tandis que nous poursuivons notre expansion dans les mois à venir et au-delà. »

Un échantillon de la liste 2022 Fast Growth 150 sera présenté dans le numéro d'août de CRN Magazine. Vous pouvez consulter la liste complète en ligne à l'adresse www.crn.com/fastgrowth150.

À propos de The Channel Company

The Channel Company permet d'améliorer la performance du secteur de la distribution de produits TI grâce à ses médias de premier plan, ses événements attrayants, ses services de conseil et de formation spécialisés et ses services et plateformes de marketing innovants. Véritable catalyseur dans ce domaine, nous mettons en relation et favorisons l'autonomie des fournisseurs de technologies, des prestataires de solutions et des utilisateurs finaux. Forte de plus de 30 années d'expérience inégalée dans le domaine de la distribution, The Channel Company s'appuie sur ses connaissances approfondies pour imaginer de nouvelles solutions innovantes répondant aux défis en constante évolution du marché des technologies. www.thechannelcompany.com

Suivez The Channel Company sur : Twitter, LinkedIn , et Facebook.

© 2022 The Channel Company, LLC. CRN est une marque déposée de Channel Company, LLC. Tous droits réservés.

Contact de The Channel Company :

Jennifer Hogan

The Channel Company

jhogan@thechannelcompany.com

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques spécialisé dans la prestation de solutions et de services de pointe. L'approche globale de Converge en matière de solutions permet de proposer des offres en matière d'analyses avancées, de modernisation des applications, de nuage, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de lieu de travail numérique à des clients de divers secteurs. La société appuie ces solutions en proposant son savoir-faire en matière de conseils, de mise en œuvre et de gestion auprès des principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche à plusieurs facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs publics et privés. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.