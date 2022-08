Infinera conclut une offre de 373,75 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang et rachète environ 300 millions de dollars d'obligations convertibles en 2024

French German

SAN JOSÉ, Californie, 09 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Infinera (NASDAQ : INFN) a annoncé aujourd'hui la clôture de son offre précédemment annoncée d'obligations de premier rang convertibles à 3,75 % arrivant à échéance en 2028 (les « Obligations 2028 ») dans le cadre d'un placement privé auprès d'acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »). Après l'exercice intégral de l'option d'achat d'Obligations 2028 supplémentaires, le montant total en principal des Obligations 2028 émis dans le cadre de l'offre s'élevait à 373,75 millions de dollars, la Société recevant un produit net (après frais et autres dépenses) d'environ 362,50 millions de dollars.



La Société a utilisé environ 283,62 millions de dollars du produit net de cette offre pour racheter, y compris le paiement des intérêts courus et impayés, environ 300 millions de dollars d'un montant total en principal de ses obligations convertibles de premier rang à 2,125 % échéant en 2024 dans le cadre de transactions négociées de gré à gré parallèlement à l'offre. La société a l'intention d'utiliser le produit net restant de l'offre d'Obligations 2028 aux fins générales de l'entreprise, y compris le fonds de roulement et pour financer des opportunités de croissance et des projets stratégiques potentiels.

Mme Nancy Erba, directrice financière d'Infinera, a déclaré : « Nous sommes ravis de la réussite de cette transaction, laquelle marque une étape importante et positive pour l'entreprise, alors que nous continuons à exécuter notre plan. La transaction nous permet de racheter environ 300 millions de dollars de nos obligations convertibles en 2024 et de renforcer notre situation financière, tout en restant concentrés sur la conduite de notre stratégie 8x4x1 et sur la réalisation de notre modèle commercial cible. »

L'effet net des transactions décrites ci-dessus, si ces transactions avaient été clôturées le dernier jour du deuxième trimestre fiscal d'Infinera, le 25 juin 2022, est résumé ci-dessous.

Résumé des modifications non auditées du profil de la dette d'Infinera :

$ Millions Pre-issuance of

2028 Notes (Q2’22) Repurchased

Notes New Notes Post-issuance

of 2028 Notes Coupon 2024 Notes $402.50 ($299.85) $102.65 2.125% 2027 Notes $200.00 $200.00 2.500% New 2028 Notes $373.75 $373.75 3.750%

Résumé des modifications non auditées et approximatives des principaux paramètres du bilan et des actions en circulation :

Millions Pre-issuance of 2028

Notes (Q2’22) Post-issuance of 2028

Notes Change Total cash/restricted cash $155.18 $234.03 $78.85 Total debt $640.62 $714.52 $73.90 Supplemental diluted outstanding shares1 285.97 255.60 (30.37)

1. Le calcul des actions diluées supplémentaires en circulation suppose que la Société choisit de régler entièrement en actions toutes les conversions des Obligations 2024 et 2027 et la partie de la valeur de conversion des Obligations 2028 qui dépasse le montant principal de celles-ci. Les actions diluées supplémentaires en circulation avant l'émission (des Obligations 2028) proviennent du communiqué de presse sur les résultats du T2 2022 Dans la mesure où le prix des actions ordinaires de la Société pour toute période pertinente dépasse 6,80 dollars (qui est le prix de conversion des Obligations 2028), le calcul pour calculer l'impact dilutif supplémentaire des Obligations 2028, en supposant que la société choisit de régler la conversion la valeur excédant le montant principal entièrement en actions, est la suivante : ((prix moyen de l'action - prix d'exercice) x 54,985 millions d'actions) divisé par le prix moyen de l'action (remarque : les 54,985 millions d'actions supposent que la totalité des 373,75 millions de dollars des Obligations 2028 reste en circulation). Lors de la conversion, Infinera est tenue de rembourser la partie principale des Obligations 2028 en espèces.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs au sens de l'article 27A du Securities Act et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Les énoncés prospectifs se rapportent généralement à des événements futurs ou aux performances financières ou opérationnelles futures d'Infinera et sont fondés sur les attentes, prévisions et hypothèses actuelles qui impliquent des risques et des incertitudes. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, l'utilisation prévue du produit de l'offre et l'effet de la transaction sur le renforcement de la situation financière d'Infinera et sa capacité à atteindre son modèle commercial cible. Les énoncés prospectifs peuvent également être identifiés par des mots prospectifs tels que « anticiper », « croire », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « peut », « devrait », « sera » et « serait » ou la forme négative de ces mots ou termes ou expressions similaires qui concernent les attentes, la stratégie, les priorités, les plans ou les intentions d'Infinera. Ces énoncés sont fondés sur les informations mises à la disposition d'Infinera à la date des présentes et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus en raison de risques et d'incertitudes.

De plus amples informations sur les facteurs potentiels susceptibles d'avoir un impact sur les activités d'Infinera sont présentées dans ses rapports trimestriels et annuels les plus récents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris son rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 25 juin 2022 déposé auprès de la SEC le 28 juillet 2022, ainsi que les documents et rapports ultérieurs déposés ou fournis à la SEC de temps à autre. Ces rapports sont disponibles sur le site Web de la SEC à l'adresse : www.sec.gov. Infinera n'assume l'obligation de mettre à jour aucun de ces énoncés prospectifs et n'en a actuellement pas l'intention.