LeddarTech将在中国及美国汽车ADAS和AD行业活动中展示原始数据融合和感知技术

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魁北克省魁北克市, Aug. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最灵活、最强大和最准确ADAS和AD传感技术的全球领先企业 LeddarTech ®十分高兴地宣布，公司将在中国和美国举办一系列活动，重点展示其最新技术 LeddarVision™ ，这是一种独特的原始数据融合和感知解决方案。



LeddarTech使用原始数据融合技术检测道路上的极小障碍物，与传统的“物体融合”解决方案相比，其检测率更高，误报更少。此外，该技术还可检测到未分类的障碍物，为车辆提供更多的安全性。

LeddarVision是一款灵活、稳健、经济、传感器无关且可扩展的自动级解决方案，可提供高度精确的3D环境模型。此外，该软件还采用人工智能和计算机视觉算法，以融合来自L2-L5应用中所部署传感器的原始数据，从而支持所有汽车工程师学会（SAE）自动化级别。

第12届 新能源汽车国际论坛（2022） – 8月18-19日 -中国苏州

这项汽车新技术与新设计活动将召开第12届大会，汇集超过15个国家/地区数百位重要人物和高素质业内参与者，以及50多位备受推崇的演讲人。

LeddarTech将进行题为 “解决ADAS/AD感知的关键挑战——原始数据融合和感知技术”的介绍报告。

时间：2022年8月18日12:00-12:30（中国标准时间）。

地点：中国苏州香格里拉酒店。

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ADAS和自动驾驶汽车科技博览会暨大会 – 9月7日-8日 –美国圣何塞

本届ADAS和AV科技博览会将展示用于开发制造下一代互联和完全自动驾驶汽车的产品和解决方案。

LeddarVision展示（第1052号展位）：来自以色列和北美的工程师将演示原始数据融合技术如何简化复杂的传感器集，消除对硬件的依赖，从而为客户提供灵活性以快速扩大并实现更强大的ADAS和AD性能。

时间：2022年9月7日至8日。

地点：美国圣何塞，圣何塞麦克内里会议中心。

展位：1052

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关于LeddarTech

LeddarTech成立于2007年，是一家综合性端到端环境感应技术公司，帮助客户解决整个价值链上的关键感应、融合与感知技术挑战。LeddarTech提供经济高效的感知解决方案，可通过LeddarVision™从2级ADAS扩展到5级全程自主，LeddarVision™是一款原始数据传感器融合与感知平台，可利用多种传感器类型和配置生成全面的3D环境模型。LeddarTech还通过LeddarSteer™数字光束控制和LeddarEngine™等关键技术构建模块为LiDAR制造商和1-2级汽车供应商提供支持。LeddarEngine™以LeddarTech的Leddar™技术为基础，采用获得专利的信号采集和处理技术，以较低成本生成更丰富和更清洁的回波信号。LeddarEngine由高度集成的可扩展LiDAR SoC和软件组合组成，让LiDAR开发人员和1-2级汽车供应商能够自行设计LiDAR解决方案。公司为尖端汽车和移动出行遥感应用程序提供了多项创新，已获授权或正在申请中的旨在提升ADAS及自主驾驶性能的专利技术超过120项。

如需了解有关LeddarTech的更多信息，请访问 www.leddartech.com ，也可关注公司 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube 账号。

联系人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc.全球营销、传播和投资者关系副总裁

电话：+ 1-418-653-9000转分机232 daniel.aitken@leddartech.com

投资者关系联系人： InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、LeddarEcho、VAYADrive、VayaVision、XLRator和相关标识是LeddarTech Inc.及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。



