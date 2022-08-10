LeddarTech 為中國和美國的汽車 ADAS 和 AD 活動帶來原始數據融合和感知技術

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

魁北克魁北克市, Aug. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 是提供最靈活、強大和準確 ADAS 和 AD 感應技術的全球領導者，欣然宣佈在中國和美國進行一系列活動，專門展示其最新技術 LeddarVision™ ，即獨特的原始數據融合和感知解決方案。



LeddarTech 使用原始數據融合，可偵測路上非常小的障礙物，比傳統「物體融合」解決方案提供更高偵測率，並減少錯誤警報。此外，還可偵測未分類的障礙物，為車輛提供額外安全保障。

LeddarVision 是靈活、強大、具成本效益、獨立於感應器且可擴展的汽車級解決方案，可提供高度準確的 3D 環境模型。此外，該軟件應用人工智能和電腦視覺運算法融合 L2-L5 應用採用的感應器原始數據，以支援所有 SAE 自主水平。

第 12 屆新能源汽車國際論壇 (New Energy Vehicle International Forum) 2022 – 8 月 18-19 日 - 中國蘇州

這項車輛技術和設計會議及展覽的第 12 屆 匯集來自 15 個國家的數百位嘉賓和高級行業參與者，以及 50 多位備受推崇的講者。

LeddarTech 展示「解決關鍵 ADAS/AD 感知挑戰 - 原始數據融合和感知技術」。

日期及時間：2022 年 8 月 18 日，12 點至 12 點 30 分 （中國標準時間）。

地點：中國蘇州香格里拉酒店。

請 按此 登記。

ADAS & Autonomous VehicleTechnology Expo and Conference（ADAS 及自動汽車技術博覽及會議） – 9 月 7-8 日 - 美國聖荷西

這項新的 ADAS 及自動汽車技術博覽及會議展示用於開發和建造下一代連接和完全無人駕駛汽車的產品和解決方案。

LeddarVision 展覽（展位 #1052）：來自以色列和北美的工程師將展示原始數據融合技術如何簡化複雜的感應器組合，並消除對硬件的依賴，以為客戶提供靈活性，以擴展和快速加強 ADAS 和 AD 性能。

日期：2022 年 9 月 7-8 日。

地點：美國聖荷西 San Jose McEnery Convention Center（聖荷西會議中心）。

展位：1052

請 按此 登記。

請瀏覽 這裡 ，了解 LeddarTech 在世界的業務。

關於 LeddarTech

LeddarTech 成立於 2007 年，是一家全面的端到端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及流動市場整個價值鏈中關鍵的感應、融合以及感知挑戰。LeddarTech 透過 LeddarVision™ 提供具符合成本效益的感應解決方案，可從 2+ ADAS 擴展到 5 級完全自主，這是一個原始數據感應器融合和感知平台，可從各種感應器類型和配置產生全面的 3D 環境模型。LeddarTech 還為 LiDAR 製造商和 1-2 級汽車供應商提供關鍵的技術構建模塊，例如 LeddarSteer™ 數字波束控制和 LeddarEngine™，它建立在 LeddarTech 的 Leddar™ 技術之上，採用專利信號採集及處理技術，以更低的成本產生更豐富、更清晰的返回信號。LeddarEngine 由高度整合的可擴展 LiDAR SoC 和軟件組合組成，讓 LiDAR 開發人員和 1-2 級汽車供應商能夠設計自己的 LiDAR 解決方案。該公司推出了多項尖端的汽車及流動遙控感應應用創新，其超過 120 項的專利技術（已授予或申請中）提高先進駕駛輔助系統及無人駕駛能力。

欲知更多關於 LeddarTech 的資訊，請瀏覽 www.leddartech.com ，以及 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 及 YouTube 。

聯絡人：

Daniel Aitken－LeddarTech Inc.的全球行銷、傳訊及投資者關係副總裁

｜電話：+ 1-418-653-9000 (內線 232) ｜電郵：daniel.aitken@leddartech.com

投資者關係聯絡 ： InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、LeddarEcho、VAYADrive、VayaVision、XLRator 以及相關標誌是 LeddarTech Inc. 及其附屬公司的商標或註冊商標。所有其他品牌、產品名稱及標記是或可能是用於辨認其有關擁有人的產品或服務的商標或註冊商標。