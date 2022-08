English French Dutch

Ageas publie ses résultats du 1er semestre 2022

La belle performance commerciale du début d’année s’est maintenue dans tous les segments

Résultats excellents pour tous les objectifs opérationnels

Acompte sur dividende d’EUR 1,5 par action





Chiffres clés Résultat net Le résultat net du Groupe hors RPN(i) s’est établi à EUR 456 millions Encaissement L’ encaissement du Groupe a progressé de 5 % à EUR 9 milliards , avec une progression en Vie et en Non-Vie

a progressé de 5 % à , avec une progression en Vie et en Non-Vie L’ encaissement en Vie est en hausse de 5 % à EUR 6,3 milliards porté par la Belgique et grâce aux nouvelles affaires en Chine

est en hausse de 5 % à porté par la Belgique et grâce aux nouvelles affaires en Chine L’encaissement Non-Vie progresse de 5 % à EUR 2,7 milliards essentiellement grâce à la Belgique et au Portugal Performance opérationnelle Le ratio combiné s’est établi à 94,9 % incluant un impact de 5 points de pourcentage des intempéries en Belgique et au Royaume-Uni au premier trimestre

s’est établi à incluant un impact de 5 points de pourcentage des intempéries en Belgique et au Royaume-Uni au premier trimestre La marge opérationnelle s’est établie à 95 pb sur les produits à taux garanti et à 39 pb sur les produits en unités de compte Bilan Les capitaux propres se sont établis à EUR 9 milliards ou à EUR 49,11 par action

se sont établis à ou à EUR 49,11 par action Le ratio Solvabilité II ageas du Groupe s’est amélioré à 221 %, largement dans les limites de l’appétence au risque au niveau du Groupe

du Groupe s’est amélioré à largement dans les limites de l’appétence au risque au niveau du Groupe La génération du capital opérationnel et celle du capital libre opérationnel s'élèvent respectivement à EUR 844 millions et à EUR 569 millions , illustrant ainsi la forte performance du Groupe

et celle du s'élèvent respectivement à et à , illustrant ainsi la forte performance du Groupe Le total des liquidités du Compte Général au 30 juin 2022 est de EUR 1,2 milliard

du Compte Général au 30 juin 2022 est de Les passifs techniques Vie hors comptabilité reflet des entités consolidées ont baissé de 3 % par rapport à fin 2021, à EUR 73 milliards

L’aperçu complet des chiffres et un comparatif avec l’année précédente sont disponibles à la page 5 de ce communiqué et sur le site web d’Ageas.

Les chiffres clés et les points principaux sur les segments se trouvent dans les annexes à ce communiqué de presse

Impact24 – Réalisations non financières et en matière de durabilité



Même avec des critères plus stricts associés au label, AG en Belgique a conservé son label « Towards Sustainability », ce qui en fait le plus grand fournisseur d’assurances financières durables en Belgique. Toujours en ce qui concerne AG, tous ses produits d’assurance Vie respectent désormais les exigences de l’article 8 du Règlement SFDR. Au Royaume-Uni, Ageas a été reconnu comme ‘Personal Lines Insurer of the Year’ pour la deuxième année consécutive lors des British Insurance Awards, qui sont jugés de manière indépendante.

Hans De Cuyper, CEO d’Ageas:

« Je suis très heureux que nous poursuivions sur la lancée positive du début de l'année avec un deuxième trimestre exceptionnellement fort. Tant sur le plan opérationnel que commercial, nous avons obtenu de très bons résultats dans toutes les régions et lignes de produits. Il convient également de noter la dynamique des ventes post-covid dans la plupart des pays asiatiques.

Grâce à la solide performance sous-jacente tant en Europe que dans les partenariats non contrôlés en Asie, qui se traduit par une amélioration des marges Vie et un ratio combiné solide, nous sommes confiants dans la confirmation de la perspective d'un résultat net de EUR 1 milliard pour 2022.

Notre solide position en capital et la génération de capital libre nous permettent de renforcer notre engagement de croissance par rapport à pour notre dividende dans le cadre d'Impact 24, et par conséquent nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui un acompte sur dividende d’EUR 1,5 par action pour nos actionnaires.

Ageas continue d'enregistrer de bonnes performances en ce qui concerne son activité principale, et en même temps, elle prend des initiatives importantes pour respecter ses engagements non financiers dans le cadre d'Impact24 en matière de durabilité, de climat, de santé et de bien-être. »

