Boreo Oyj, PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2022

10.8.2022 kello 9:00

Vakaa suoritus haastavassa toimintaympäristössä, Venäjän toiminnot myytiin 9.8.2022

Huhti-kesäkuu 2022 (jatkuvat toiminnot)

Boreon liiketoiminnat Venäjällä on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi ja kaikki luvut tässä puolivuosikatsauksessa koskevat jatkuvia toimintoja, jollei toisin ole mainittu.

Liikevaihto kasvoi 34 % 40,4 milj. euroon (2021: 30,2).

Operatiivinen liikevoitto nousi 34 % 2,4 milj. euroon (2021: 1,8).

Liikevoitto oli 1,8 milj. euroa (2021: 1,5).

Vapaa rahavirta (sisältäen lopetetut toiminnot) oli -2,3 milj. euroa (2021: -0,1). Vapaaseen rahavirtaan vaikutti pääosin käyttöpääoman kasvu.

Jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos oli 1,1 milj. euroa (2021: 1,0 milj. euroa).

Lopetettujen toimintojen katsauskauden tulos oli -6,6 milj. euroa (2021: 0,6 milj. euroa). Tulokseen vaikutti negatiivisesti Venäjän toimintoihin tehty noin 5,9 milj. euron tulosvaikutteinen alaskirjaus, joka on seurausta Venäjän toimintojen luokittelemisesta lopetetuiksi toiminnoiksi IFRS 5 -standardin mukaisesti.

Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa (2021: 0,45).

Osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa (2021: 0,35).

Kesäkuussa saatiin päätökseen Signal Solutions Nordicin yrityshankinta.

Tammi-kesäkuu 2022 (jatkuvat toiminnot)

Liikevaihto kasvoi 72,1 milj. euroon (2021: 54,0).

Operatiivinen liikevoitto nousi 3,5 milj. euroon (2021: 3,1).

Liikevoitto oli 2,4 milj. euroa (2021: 3,3). Vertailukauden liikevoittoon vaikutti merkittävästi 0,8 milj. euron kertaluontoinen Espoon pääkonttorin myyntivoitto.

Vapaa rahavirta (sisältäen lopetetut toiminnot) oli -1,5 milj. euroa (2021: -0,7). Rahavirtaa heikensi pääosin käyttöpääoman kasvu.

Jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos oli 1,5 milj. euroa (2021: 2,4 milj. euroa).

Lopetettujen toimintojen katsauskauden tulos oli -5,9 milj. euroa (2021: 0,7 milj. euroa). Tulokseen vaikutti negatiivisesti Venäjän toimintoihin tehty noin 5,9 milj. euron tulosvaikutteinen alaskirjaus, joka on seurausta Venäjän toimintojen luokittelemisesta lopetetuiksi toiminnoiksi IFRS 5 -standardin mukaisesti.

Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,67 euroa (2021: 0,83).

Venäjän liiketoimintojen luokittelu lopetettuina toimintoina

Boreo tiedotti katsauskauden jälkeisenä tapahtumana 9.8.2022 myyneensä 90 % omistusosuutensa elektroniikan komponenttien jakeluliiketoiminnoistaan Venäjällä (YE Venäjä) sen nykyisen pääjohtajan ja 10 %:n vähemmistöomistajan Yrjö Pönnin omistamille yhtiöille. Toukokuussa 2022 Boreo kertoi käynnistäneensä toimenpiteet Venäjän liiketoiminnoista irtautumiseksi. Tässä puolivuosikatsauksessa Venäjän liiketoiminnat on siirretty IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettuihin toimintoihin. Jollei toisin mainittu, kaikki luvut tässä puolivuosikatsauksessa koskevat jatkuvia toimintoja. Tuloslaskelman ja taseen osalta myös vertailukaudet on oikaistu jatkuville toiminnoille, kun taas rahavirtalaskelman tietoja ei ole oikaistu ja ne sisältävät lopetetut toiminnot. Lopetetut toiminnot sisältävät myös Venäjän liiketoimintojen Turkissa sijaitsevan tytäryhtiön.

Taloudellinen ohjeistus ja liiketoimintamalli

Boreo julkisti 4.3.2021 uuden strategiansa ja strategiset taloudelliset tavoitteensa strategiakaudelle 2021–2023. Boreon liiketoimintamallina on omistaa, hankkia ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa ja strategian pääpainopistealueet ovat: yritysostot, operatiivinen tehokkuus ja ihmiset & kulttuuri.

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021–2023 ovat:

Vähintään 20 % keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu strategiakaudella,

Vähintään 8 % operatiivinen liikevoitto strategiakauden lopussa,

Nettovelka/operatiivinen käyttökate 2-3x (pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, sisältäen hankitut liiketoiminnot kuin ne olisi omistettu 12 kuukautta raportointihetkellä), ja

Vuosittain kasvava osakekohtainen osinko.

Edellä mainitut strategiset taloudelliset tavoitteet toimivat edelleen yhtiön taloudellisena ohjeistuksena. Boreon ohjeistuskäytännön mukaisesti yhtiö ei anna erillistä lyhyen aikavälin taloudellista ohjeistusta.

Boreo on muuttanut Q1 2022 osavuosikatsauksesta alkaen operatiivisen liikevoiton laskentaperiaatetta niin, ettei operatiivisessa liikevoitossa enää huomioida hankintamenojen kohdistamisesta syntyvää vaikutusta. Hankintamenojen kohdistamisen vaikutukset syntyvät kun IFRS-standardeihin perustuvia hankintahetken käyvän arvon kohdistuksia poistetaan näiden vaikutusaikana. Yhtiö on katsonut, että operatiivinen liikevoitto ennen hankintamenojen kohdistuksia kuvaa paremmin operatiivisen liiketoiminnan kannattavuutta. Muutoksella on vaikutus operatiiviseen liikevoittoon sekä operatiiviseen osakekohtaiseen tulokseen. Vertailukauden luvut on muutettu vastaamaan samaa periaatetta, jotta vertailukelpoisuus säilyy. Muilta osin tämän katsauksen laadintaperiaatteissa ei ole vertailukelpoisuuteen vaikuttavia muutoksia. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita

Konsernin avainluvut

Avainluvut, jatkuvat toiminnot milj. euroa Q2 2022 Q2 2021 Muutos H1 2022 H1 2021 Muutos 2021 Liikevaihto 40,4 30,2 34 % 72,1 54,0 34 % 122,0 Operatiivinen liikevoitto 2,4 1,8 34 % 3,5 3,1 13 % 7,2 suhteessa liikevaihtoon, % 5,8 % 5,8 % - 4,9 % 5,8 % - 5,9 % Liikevoitto 1,8 1,5 21 % 2,4 3,3 -28 % 5,8 Tulos ennen veroja 1,3 1,2 13 % 1,7 2,8 -39 % 4,6 Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot 1,1 1,0 20 % 1,5 2,4 -38 % 3,9 Katsauskauden tulos, lopetetut toiminnot -6,6 0,6 - -5,9 0,7 - 1,6 Vapaa rahavirta*** -2,3 -0,6 -288 % -1,5 -0,7 -109 % 1,1 Omavaraisuusaste, % 32,5% 25,1% - 32,5% 25,1% - 23,8% Nettovelka 34,6 36,0 - 34,6 36,0 - 41,0 Nettovelan suhde edeltävän 12 kuukauden operatiiviseen käyttökatteeseen* 2,5 4,1 - 2,5 4,1 - 3,8 Henkilöstö keskimäärin 301 234 29 % 301 234 29 % 270 Henkilöstö kauden lopussa 300 236 27 % 300 236 27 % 273 Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 0,44 0,45 -2 % 0,67 0,83 - 20 % 1,86 Osakekohtainen tulos, euroa 0,28 0,35 -20 % 0,33 0,88 -63 % 1,40 Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot** -2,27 0,18 - -2,03 0,26 - 0,59 Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa*** -0,89 -0,23 - -0,56 -0,29 - 0,42

*Laskettu rahoittajien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. Tunnusluvun laskentakaava on esitetty myöhemmin tässä raportissa. Tunnusluku H1 2021 ja vuoden 2021 lopun tilanteesta oikaistu vastamaan jatkuvien toimintojen määritelmää.

**Q1 2022 alkaen osakekohtaisten tulosten laskennassa huomioitu omaan pääomaan kirjattavan hybrdilainan koron vaikutus verovaikutuksella oikaistuna. Q2:llä tämä nettovaikutus oli 0,12 euroa/osake ja H1:llä 0,19 euroa/osake.

*** Rahavirta sisältää lopetetut toiminnot.

Q2/2022 - Toimitusjohtaja Kari Nerg:

Vakaa taloudellinen tulos ja rahoitusasema

Katsauskauden taloudellinen tulos oli hyvä ja olen tyytyväinen yhtiöidemme suoritukseen haastavassa toimintaympäristössä. Liikevaihto kasvoi 34 % ja operatiivinen liikevoitto 34 %. Orgaaninen kasvu oli 5,7 miljoonaa euroa ja yritysostot vaikuttivat liikevaihdon kasvuun 4,7 miljoonaa euroa. Yhtiömme säilyttivät katetasot onnistuneesti aiempien kvartaalien mukaisella tasolla. Kvartaalin kassavirtaan vaikutti negatiivisesti erityisesti toimituskyvyn varmistamiseksi korkealla pidetyt varastotasot. Konsernin nettovelka suhteessa 12 kuukauden käyttökatteeseen nousi ensimmäisen vuosineljänneksen tasolta 1,6x tasolle 2,5x johtuen pääasiassa Venäjän liiketoimintojen luokittelusta lopetettuihin toimintoihin. Tämä on kuitenkin velkaantumisasteelle asettamamme tavoitetason puolivälissä ja odotamme taseaseman vahvistuvan lähikuukausien aikana liiketoiminnan operatiivisen tuloksentekokyvyn sekä toteutetun henkilöstöannin tukemana.

Seurauksena Ukrainan kriisin puhkeamisesta aloimme maaliskuussa tutkimaan eri mahdollisuuksia Venäjän liiketoiminnoille. Tiedotimme 9.8.2022 YE Venäjän liiketoimintojen myynnistä Venäjän liiketoiminnan johdolle. Toteutettu transaktio mahdollistaa meille täyden irtautumisen Venäjältä ja YE Venäjän liiketoiminnalle sekä sen henkilöstölle nykyistä kestävämmän pitkän aikavälin ratkaisun.

Kolme toteutettua yritysostoa

Jatkoimme kvartaalin aikana menestyksekkäästi pääomien allokointia yritysostoihin ja toteutimme kolme yritysostoa. Signal Solutions Nordic (SSN) -yritysosto vahvisti Elektroniikka-liiketoimintoja Suomessa ja Ruotsissa sekä laajensi konsernin toimintaa Puolaan ja Yhdysvaltoihin. GT Motor ja Led Systems -yritysostot puolestaan olivat Machineryyn ja Yleiselektroniikkaan tehtyjä add-on-yritysostoja, jotka täydentävät yhtiöiden nykyisiä tuotetarjoamia.

Toteutettu henkilöstöanti tärkeä askel toimintamallin kehittämiselle sekä osakkeenomistajien ja henkilöstön intressien yhdenmukaistamiseksi

Toteutimme kvartaalin lopussa onnistuneen ja ylimerkityn henkilöstöannin, jossa konsernin henkilöstö sijoitti noin 1,5 miljoonaa euroa Boreon osakkeisiin. Tämän myötä henkilöstömme määrä omistajakunnassa lisääntyi merkittävästi. Tämä oli tärkeä askel tavoitteessamme yhdenmukaistaa entistä vahvemmin osakkeenomistajien ja henkilöstön intressit, vahvistaa pohjaa hajautetun johtamisjärjestelmän mukaiselle toiminnalle ja antaa erinomaiset edellytykset jatkaa osakkeenomistajien arvonluontiin keskittyvää työtä.

Yhtiöt suorituivat hyvin haastavassa toimintaympäristössä

Elektroniikan liiketoimintojemme toinen kvartaali eteni odotetusti ja aiempien kvartaalien mukainen vakaa tuloksenteko jatkui. Operatiivinen liikevoittoprosentti oli kohtuullisella 4,4 %:n tasolla, vaikka sitä rasittivat pitkistä toimitusajoista johtuneet siirtymät ja Yleiselektroniikassa tehty kertaluonteinen myyntisaamisen arvonalentumiskirjaus. Ilman tätä kertaluonteista arvonalentumiskirjausta operatiivinen liikevoittoprosentti olisi ollut 6,2 %. Suomen yhtiöt operoivat odotetusti, kun taas Baltian yhtiöt suoriutuivat odotuksia paremmin kvartaalin alussa lisääntyneestä geopolitiittisesta epävarmuudesta huolimatta. Odotamme yhtiöiden tuloksentekokyvyn säilyvän vakaana tulevilla kvartaaleilla vahvojen tilauskirjojen ja positiivisen kysyntänäkymän seurauksena.

Tekninen kauppa -liiketoiminta-alue suoriutui toisesta kvartaalista odotustemme mukaisesti operatiivisen liikevoiton ollessa hyvällä 12 %:n tasolla. Muottikolmion, Machineryn Rakentamisen kaluston ja Voimantuoton sekä Proniuksen taloudellinen tulos oli erinomainen, kun taas Machineryn Metallintyöstöliiketoiminnan tulos jäi asetetusta tavoitteesta. Ukrainan kriisi vaikutti Metallintyöstön liiketoimintaan odotetusti ja toteutimme yksikössä kustannustehokkuutta parantavat muutostoimenpiteet. Proniuksen hitsauslaitteiden jakeluliiketoiminnalle Ukrainan kriisin aiheuttamat haasteet jäivät kvartaalilla odotettua pienemmiksi. Näkymät yhtiöidemme tuotteiden kysynnälle ovat loppuvuodelle Metallintyöstön liiketoimintaa lukuunottamatta vakaat ja odotamme yhtiöidemme tuloksentekokyvyn säilyvän hyvänä loppuvuoden aikana.

Raskas kalusto -liiketoimintojemme toisen kvartaalin suoritus oli hyvä vaikkakin tulos jäi hieman odotuksistamme. Liikevaihto kasvoi Floby Nya Bilverkstad (FNB) -yritysoston sekä Viron Putzmeister- ja Sany-liiketoimintojen vahvan suorituksen seurauksena 51 % vertailukaudesta ja operatiivinen liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (5,1 %). Virossa Putzmeister- ja Sany-liiketoiminnat ylittivät odotuksemme, Suomessa tulos oli odotusten mukainen ja Ruotsissa jäätiin tavoitteista. FNB:n suoritus oli hyvä vaikkakin toimitusketjun haasteet rajoittivat yhtiön toimituskykyä. Vahvojen tilauskirjojen tukemana odotamme tuloksentekokyvyn edellytysten säilyvän vakaina lähitulevaisuudessa, joskin pitkät toimitusajat ovat jo siirtäneet toimituksia vuodelle 2023 ja hintojen nousu ja inflaatio aiheuttavat paineita yhtiöiden kannattavuudelle.

Näkymät lähitulevaisuudelle ovat pääosin vakaat, epävarmuutta kuitenkin toimintaympäristössä

Toimintaympäristössä on tällä hetkellä epävarmuuksia muun muassa Ukrainan kriisistä johtuen. Näkymät yhtiöidemme lähitulevaisuuden tuloksentekokyvylle ovat kuitenkin pääosin vakaat. Jatkamme aktiivista markkinaympäristön kehitysten seurantaa ja reagoimme tarvittaessa toimenpitein. Yritysostomarkkinalla aktiviteetti jatkuu vilkkaana ja houkuttelevasta toimintamallista johtuen näemme hyviä mahdollisuuksia allokoida pääomia yritysostoihin lähitulevaisuudessa.

Päivitämme strategiaamme ja järjestämme pääomamarkkinapäivän syksyllä 2022

Viimeisen puolentoista vuoden aikana olemme ottaneet ensimmäisiä askeleitamme sarjayhdistelijänä, keränneet kokemuksia tulevaisuuden kehitystyötä varten ja kasvattaneet onnistuneesti konsernia Suomessa sekä ulkomailla. Strategiakauden 2021-2023 ollessa puolivälissä kirkastamme lähikuukausina strategiaamme sekä tapojamme toimia ja järjestämme pääomamarkkinapäivän syksyn 2022 aikana. Tarkemmat tiedot pääomamarkkinapäivän ajankohdasta tullaan julkistamaan lähiaikoina.

Vantaalla 10.8.2022

BOREO OYJ

Hallitus

Boreo lyhyesti:

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto.

Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.

Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 122 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 300 henkilöä seitsemässä maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

