Medlem af direktionen i Totalkredit fratræder - Totalkredit A/S

Medlem af direktionen i Totalkredit fratræder

Pr. 11. august fratræder Jan Schmidt som medlem af direktionen i Totalkredit A/S, hvor han har været ansat siden 1. oktober 2018.

I det formelle direktionsarbejde fylder compliance og administrative opgaver mere og mere. Jan har ønsket en anden balance i sit arbejdsliv mellem det, han brænder for – den nære relation til kunder og samarbejdspartnere – og det mere formelle arbejde, der følger med at sidde i en direktion. Vi er derfor blevet enige om, at Jan nu skal have mulighed for at bringe sine styrker i spil et andet sted. Vi har i dag en høj tilfredshed med Totalkredit blandt de pengeinstitutter, der er en del af Totalkredit-samarbejdet. Jeg vil gerne takke Jan for den indsats, han har ydet i de knap fire år, han har været en del af Totalkredit, siger adm. direktør i Totalkredit, Pernille Sindby.

Indtil videre vil direktionen i Totalkredit bestå af adm. dir. Pernille Sindby og direktør Mathias Skou.

Spørgsmål kan rettes til presseafdelingen på tlf. 27 58 95 88.

