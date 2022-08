L'IBFD annonce une nouvelle qualification en ligne en matière de prix de transfert pour améliorer davantage son offre de formation fiscale

English French German

AMSTERDAM, 10 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'IBFD a publié le nouveau certificat professionnel avancé en matière de prix de transfert – II (APTCP-II). Cette qualification en ligne leader sur le marché s'adresse aux professionnels qui ont une compréhension de base des principes applicables aux prix de transfert et qui souhaitent appronfondir leurs connaissances dans ce domaine.



Comment le cours est-il structuré ?

À partir du 1er novembre 2022, le programme de six mois se compose de quatre cours, chacun comprenant plusieurs modules visant à vous aiguiller en matière de prix de transfert au niveau intermédiaire dans les domaines suivants :

Prix de transfert et restructuration d'entreprises

Controverse sur les prix de transfert

Prix de transfert et fiscalité indirecte

Prix de transfert opérationnel



Quelles compétences allez-vous acquérir ?

Les compétences clés que vous apprendrez et que vous pourrez mettre en pratique sont les suivantes :

Être en mesure de déterminer les aspects de prix de transfert des restructurations d'entreprises

Élaborer et appliquer un cadre de controverse sur les prix de transfert, détecter les risques et comprendre divers mécanismes de litige

Définir une feuille de route pour développer des processus fiscaux efficaces qui soient alignés du point de vue des prix de transfert, des douanes et de la TVA

Savoir comment traiter la tarification des produits et le suivi périodique des ajustements du point de vue des prix de transfert et du traitement de la TVA des ajustements des prix de transfert

Définir le cycle de vie opérationnel des prix de transfert, les différentes composantes des prix de transfert opérationnels et le rôle des P&L segmentés

Savoir définir, surveiller et ajuster les prix de transfert des transactions de biens et services tangibles par exemple



Avantages supplémentaires

En plus d'acquérir des connaissances pratiques sur les aspects des prix de transfert, les participants auront également l'opportunité de mettre en réseau et de collaborer avec des experts fiscaux de premier plan du monde entier. Des devoirs et des études de cas à la fin de chaque module vous aideront à tester vos connaissances.

Les participants obtiendront au moins 33 crédits CPE après avoir terminé ce cours.

Victor Van Kommer, responsable de la formation fiscale, a déclaré : « À l'IBFD, nous nous engageons à développer des programmes de formation soigneusement conçus afin de vous aider à acquérir une approche pratique dans le monde de la fiscalité internationale. »

Il poursuit : « Notre programme approfondi vous aidera à élargir vos connaissances et à devenir un expert dans le domaine des prix de transfert. »

Remise spéciale pour les clients existants

Si vous êtes abonné(e) à la collection Global Tax Premier de l'IBFD, Global Tax Explorer (Plus) ou si vous avez obtenu le Certificat professionnel avancé en matière de prix de transfert – I, vous pouvez bénéficier d'une remise. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site https://www.ibfd.org/shop/training/advanced-professional-certificate-transfer-pricing-2

Coordonnées : Phil Windus, coordonnateur principal du marketing : p.windus@ibfd.org.

À propos de l'IBFD

L'IBFD est un leader mondial en matière d'expertise fiscale internationale, qui apporte depuis longtemps son soutien et sa contribution à la recherche fiscale et aux activités universitaires. En tant que fondation indépendante, l'IBFD s'appuie sur son réseau mondial d'experts en fiscalité et sur son Knowledge Centre pour servir les entreprises classées au palmarès Fortune 500, les gouvernements, les cabinets de conseil internationaux et les conseillers fiscaux.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e6b2444e-b830-472f-884d-16f11f65829f/fr