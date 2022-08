Investornyhed: Invitation til North Medias Q2 2022 telekonference

English Danish

Investornyhed

10. august 2022

North Media delårsrapport for 2. kvt. 2022: Invitation til telekonference og investorkald

North Media præsenterer sine resultater på to kald d. 18. august 2022 i forbindelse med offentliggørelse af koncernens delårsrapport for 2. kvartal 2022 d. 17. august 2022.

Telekonference kl. 12.30 d. 18. august

På telekonferencen vil Lasse Ingemann Brodt, CEO, og Kåre Wigh, CFO, kommentere på koncernens finansielle og forretningsmæssige udvikling og besvare spørgsmål. Telekonferencen afvikles på engelsk.

Du kan tilmelde dig og følge begivenheden live her.

Benyt venligst et af nedenstående numre, hvis du ønsker at deltage via telefon:

Danmark: +45 82333194

Tyskland: +49 69222239167

Norge: +47 23963688

Sverige: +46 850558353

Storbritannien: +44 3333009274

USA: +1 6467224957

Videokald for investorer kl. 14.00 d. 18. august

Også her kommenterer Lasse Ingemann Brodt og Kåre Wigh på koncernens finansielle og forretningsmæssige udvikling, og de besvarer spørgsmål. Kaldet afvikles af HC Andersen Capital, og det afholdes på dansk. Du kan tilmelde dig her.

For yderligere information, kontakt

Kåre Wigh, CFO, +45 25 65 21 45, kw@northmedia.dk