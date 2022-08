사이트 신뢰성 엔지니어링(SRE)이 디지털 경험을 배가한다는 설문조사 발표

Global SRE Pulse 2022, 새로운 프로세스와 클라우드 네이티브 도구를 활용해 믿을 수 있고 안전한 디지털 경험을 구현해주는 SRE에 대한 신뢰가 증가하고 있음을 입증

August 10, 2022 06:54 ET | Source: Sumo Logic, Inc. Sumo Logic, Inc.

Redwood City, California, UNITED STATES