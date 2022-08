แบบสำรวจใหม่ยกให้วิศวกรรมความน่าเชื่อถือของไซต์ (Site Reliability Engineering - SRE) เป็นเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับประสบการณ์แบบดิจิทัล

ข้อมูลเชิงลึกจาก Global SRE Pulse 2022 แสดงการพึ่งพา SRE มากขึ้นในการมอบประสบการณ์แบบดิจิทัลที่เชื่อถือได้และปลอดภัยโดยการควบคุมกระบวนการใหม่ ๆ และเครื่องมือบนระบบคลาวด์เป็นหลัก

August 10, 2022

