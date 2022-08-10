新调查凸显现场可靠性工程（SRE）大幅提升数字体验的作用

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加利福尼亚州雷德伍德市, Aug. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 帮助实现可靠和安全云原生应用的SaaS分析平台Sumo Logic（纳斯达克股票代码：SUMO）今天公布了Global SRE Pulse 2022的结果，这是一项针对全球IT社区洞察的调查，结果凸显出SRE作为提供数字服务和应用的中心运营模型得到越来越多的采用。这项调查由 DevOps Institute 进行，旨在确定关于SRE当前实际状况的基准。



Sumo Logic产品和战略创始副总裁Bruno Kurtic表示：“随着数字服务的迅速发展，SRE已快速发展成为整个开发和运营团队提供数字体验的重要协作中心。Global SRE Pulse表明，在这一现代化时代，SRE模型为应用性能管理和可见性计划增加了更大的价值。SRE已成为一个专业化团体，准备抓住下一次机会并推动增长。”

阅读 Global SRE Pulse 2022请见 此处。

SRE：我们实现了吗？

日常生活充满了数字化服务所支持实现的数字体验。在疫情期间，随着虚拟和混合工作模式的形成，企业转向为保健、视频通信和财政民生提供更多的服务。所有这些都推动了数字转型，并且这种势头没有放缓的迹象。为了跟上这一必要转型的步伐，各组织已转向SRE来巩固增强的数字体验。

Global SRE Pulse的受访者指出SRE的采用正在全面展开，这并不令人意外。62%的受访者报告表示他们的组织已经采用了SRE工艺。当被问及企业如何利用SRE时：

19%的企业正在整个IT组织中应用SRE；

55%的企业在特定团队、产品或服务中使用SRE；

23%的企业目前正在试用SRE；此外

2%的受访者选择了“其他”，只有1%的组织尝试应用SRE后没有收到效果。

DevOps Institute首席研究官Eveline Oehrlich表示：“SRE的采用也在帮助创造新的体验，从而可以更快地进行数字转型。这项研究已经证明，SRE已成为一项重要的工程职能，应被所有希望在数字时代取得成功的企业视作一项标准。”





利用SRE的力量：采用和工具

根据Global SRE Pulse，各组织采用SRE的原因多种多样。可靠性和安全性是重中之重，包括需要降低服务故障和计划外停机（68%）的风险、提高与经过改进的可靠服务和产品进行竞争的能力（ 65%）以及降低事故发生的频率和严重程度（59%）来确保业务团队合作伙伴的满意度。

虽然SRE的采用势头强劲且不断增长，但在各领域和数据孤岛应用自动化工具和技术方面仍存在挑战。受访者表示，他们目前正在SRE团队中实施以下顶级自动化工具：ITSM/票务系统（30%）、可观察性（29%）、监控和绩效管理（29%）、配置管理（29%）、发布管理（27%）和安全工具（26%）。

可观察性解决方案为SRE团队提供了获得对复杂架构和软件堆栈的必要见解所需的可见性。如今，SRE团队正在或持续使用这种经典的监控方法：应用性能监控（79%）、可用性、正常运行时间和性能监控（86%）以及模拟交易监控（60%）。

Global SRE Pulse的受访者还表示，他们目前正在实施其他类型的监控，包括网络性能（25%）、真实用户监控（24%）、安全（24%）和业务活动监控（23%）。

Kurtic继续说道：“随着应用现代化的持续加速，SRE在加快发布速度方面面临更大的压力。这要求组织对整个绩效、安全性和可靠性指标方面的服务加以管理。随着SRE的应用，我们希望消除多个孤岛，从而加快补救和协作的步伐。”

资源预留位置

报告方法

DevOps Institute调查了2022年3月至5月间参与全球、垂直和组织规模SRE的460名专业人员。从事IT基础设施和运营的专业人员占受访者的35%，首席级别的IT经理占受访者的23%。

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Gartner和Magic Quadrant是Gartner, Inc.和/或其附属公司在美国和国际上的注册商标，在本文中获准使用。保留所有权利。

关于Sumo Logic

Sumo Logic, Inc.（纳斯达克股票代码：SUMO）为推动现代数字业务的人们赋能。Sumo Logic通过其SaaS分析平台，帮助客户提供可靠和安全的云原生应用。Sumo Logic Continuous Intelligence Platform™可帮助从业人员和开发人员确保应用程序的可靠性，确保安全和防止现代安全威胁，并深入了解其云基础设施。世界各地的客户依靠Sumo Logic获得有关观察能力的实时分析和见解，并为他们的云原生应用获得安全解决方案。如需获取更多信息，请访问： www.sumologic.com 。

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媒体联系人

Carmen Harris，Sumo Logic

charris@sumologic.com

Jenna Shikoff，RH Strategic

SumoLogicPR@RHStrategic.com



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