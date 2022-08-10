新的調查將提高「網站可靠性工程」 (SRE) 作為數碼體驗的力量倍增器

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加州紅木城, Aug. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 軟體即服務(SaaS) 分析平台 Sumo Logic (NASDAQ: SUMO) 今天公佈了 Global SRE Pulse 2022 的結果，一項來自全球 IT 社區的意見調查，其中強調了 SRE 越來越多地被應用及發送數碼服務與應用程式的中央運營模式。該調查由 DevOps Institute 進行，旨在為 SRE 在實踐中的當前狀態建立基線。



Sumo Logic 產品與策略創始副總裁 Bruno Kurtic 說：「隨著數碼服務的爆炸式增長，SRE 已迅速發展成為跨開發和運營團隊提供數碼體驗的重要合作中心。」 全球 SRE Pulse 表明，在當今時代，SRE 模式為應用程式性能管理及可觀察性計劃增加了更大的價值。SREs 已成為一個專業團體，準備抓緊下一個機會並推動增長。」

欲閱讀 Global SRE Pulse 2022 請往這裡來。

SRE: 我們到了嗎？

日常生活中充斥著由數碼服務提供支援的數碼體驗。在疫情期間，隨著虛擬和混合工作模式的形成，企業已轉向為健康、視像通訊和財務生計提供更多的服務。所有這些都驅動數碼化轉型，並且加速的步伐沒有放緩的跡象。為了跟上這種必需要的轉型，機構已經轉向 SRE 以鎖定增強數碼體驗。

就著 Global SRE Pulse 的受訪者表示 SRE 的採用正在全面的展開，這並不奇怪，有 62% 的受訪者表示他們的機構如今採用了 SRE 流程。當被問及他們的企業如何利用 SRE 時：

19% 的受訪者在整個 IT 組織中正在應用 SRE；

55% 在特定團隊、產品或服務中使用 SRE；

23% 目前正在以試驗性質地用 SRE；以及

有 2% 的受訪者選擇了「其他」，只有 1% 的機構嘗試應用 SRE，但沒有奏效。

DevOps 研究所研究總監 Eveline Oehrlich 說：「SRE 的採用亦有助於創造新的體驗，以便可以更快進行數碼轉型。這項研究已證明了，SRE 已經成為一項重要的工程功能，並應該被視為任何企業在數碼時代取得成功的標準。」





利用 SRE 的力量：

根據全球 SRE Pulse 的採用及工具，機構採用 SRE 的原因有很多。可靠性和安全性是首要考慮因素，包括需要降低服務挫敗和非計劃停機時間的風險 (68%)，提高與改進的可靠服務和產品競爭的能力 (65%)，並確保業務團隊合作夥伴的滿意度，因為事件的頻率和嚴重程度降低（59%）。

儘管 SRE 的採用強勁且不斷增長，但跨領域和數據孤島應用自動化工具和技術的挑戰仍然存在。受訪者表示，他們目前正在 SRE 團隊中實施以下頂級自動化工具：ITSM/票務系統 (30%)、可觀察性 (29%)、監控及性能管理 (29%)、配置管理 (29%)、發佈管理 (27%) 和安全工具 (26%)。

可觀察的解決方案為 SRE 團隊提供對複雜架構和軟件堆棧所需可見性的必要見解。如今，SRE 團隊目前或持續使用經典的監控方法：應用程式性能監控 (79%)、可用性、正常運行時間和性能監控 (86%)，以及綜合交易監控 (60%)。

Global SRE Pulse 的受訪者Global SRE Pulse 還表示，他們目前正在實施其他類型的監控，包括網絡性能 (25%)、真實用戶監控 (24%)、保安 (24%) 及業務活動監控 (23%)。

Kurtic 繼續說道：「隨著應用程式現代化持續地加速， SRE 面臨著要加快推出的壓力。這要求機構進行跨性能、保安及可靠性指標管理服務。隨著 SRE 站穩腳跟，我們希望看到進一步消除各種孤島，以便更快地進行補救與協作。」

資源預留位置

報告方法

DevOps Institute 在 2022 年 3 月至 5 月間對全球、垂直領域和機構規模的 460 名 SRE 專業人士進行了調查。從事 IT 基礎設施和營運工作的專業人員佔受訪者的 35%，其中 IT 經理到 C 職級人員佔 23%。

Gartner 免責聲明：

Gartner 和 Magic Quadrant 是 Gartner, Inc. 和／或其附屬公司在美國和國際的註冊商標，並在此獲許可使用。保留所有權利。

關於 Sumo Logic

Sumo Logic, Inc. (NASDAQ: SUMO) 賦予推動現代數碼業務的人士力量。透過其軟件即服務 (SaaS) 分析平台，Sumo Logic 讓客戶能夠發送可靠且安全的雲端原生應用程式。Sumo Logic Continuous Intelligence Platform™ 可幫助從業人員與開發人員確保應用程式可靠、安全以及可抵禦現代安全威脅，並深入了解他們的雲端基礎架構。世界各地的客戶都依賴 Sumo Logic 在其雲端原生應用程式上獲得可觀察和安全解決方案的強大即時分析及見解。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.sumologic.com 。

Sumo Logic 是 Sumo Logic 在美國和外國的商標或註冊商標。所有其他公司和產品名稱可能是其各自所有者的商標或註冊商標。

傳媒聯絡人：

Sumo Logic 的 Carmen Harris

｜電郵：charris@sumologic.com

Shikoff，RH 策略部門的 Jenna

｜電郵：SumoLogicPR@RHStrategic.com



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