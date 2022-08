Vélo de montagne : des organisations du milieu lancent à l'unisson une série de capsules vidéo pour faire la promotion de la pratique sécuritaire en sentiers!

MONTRÉAL, 10 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vélo Québec, l’Association des parcs régionaux du Québec, l’Alliance Québec Vélo de montagne et l’Association des stations de ski du Québec s’unissent et lancent aujourd’hui cinq capsules vidéo sur la sécurité en vélo de montagne, un projet rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Dans une volonté commune de promouvoir les bonnes pratiques en sentiers, ce projet de collaboration permettra de véhiculer un message plus fort auprès des usagers de plus en plus nombreux.

Ce projet a pour objectif de soutenir les gestionnaires dans la promotion de la sécurité en vélo de montagne. Les capsules vidéo seront lancées à raison d’une par semaine, pendant cinq semaines, à compter d’aujourd’hui sur la chaîne YouTube de Vélo Québec , ainsi que sur les médias sociaux de chacun des partenaires. Les thématiques abordées, dans l’ordre de diffusion, seront les suivantes :

Capsule # 1 - Le Code de conduite en vélo de montagne

Objectif : Présenter le nouveau code de conduite en vélo de montagne en communiquant et en illustrant les différents énoncés qui s’y trouvent.

Pour visionner cette vidéo, cliquez ici.

Capsule # 2- Rouler en famille

Objectif : Démontrer comment on peut initier toute la famille à la pratique du vélo de montagne.

À venir dans la semaine du 15 août.

Capsule #3 - L’éthique en sentier

Objectif : Donner des conseils aux usagers sur les bonnes pratiques à adopter avant, pendant et au retour de leur sortie.

À venir dans la semaine du 22 août.

Capsule # 4 - Les vélos à assistance électrique (VAE)

Objectif : Définir ce qu’est un vélo à assistance électrique et présenter aux usagers de ces vélos des règles de courtoisie en sentier.

À venir dans la semaine du 29 août.

Capsule # 5 - Les cours et instructeurs de vélo de montagne

Objectif : Encourager les usagers à suivre un cours de vélo de montagne afin de parfaire leurs habiletés ou de s’initier à la pratique.

À venir dans la semaine du 5 septembre.

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.

À propos de l'Association des parcs régionaux du Québec (PaRQ)

Créée en 2014, l’Association des parcs régionaux du Québec (PaRQ) compte plus de 70 membres. Elle a pour mission de regrouper, de représenter et de promouvoir les parcs régionaux du Québec comme lieux accessibles pour la pratique d’activités de plein air, afin de favoriser de saines habitudes de vie par des expériences de qualité diversifiées, dans un cadre sécuritaire. L’Association dirige le programme d’accréditation PaRQ, un sceau de qualité reconnu par le gouvernement du Québec et les acteurs clés du secteur du plein air.

À propos de l’Alliance Québec Vélo de montagne

Québec vélo de montagne est le regroupement des 5 plus grands centres de pratique du vélo de montagne de la Capitale-Nationale : le Mont-Sainte-Anne, la Vallée Bras-du-Nord, les Sentiers du Moulin, Le Massif de Charlevoix et Empire 47. Le regroupement vise à positionner la région de la Capitale-Nationale comme une destination de vélo de montagne de calibre international qui offre une expérience sportive et culturelle distinctive sur quatre saisons pour tous les âges et tous les niveaux, autant pour les touristes que pour les résidents.

À propos de l’Association des stations de ski du Québec

Fondée en 1979, l’ASSQ est un organisme sans but lucratif regroupant l’ensemble des stations de ski au Québec. Sa mission est de promouvoir et de défendre les intérêts des stations, de favoriser le développement de la relève et de supporter l’industrie afin d’offrir des expériences mémorables en montagne.

