Converge Technology Solutions veröffentlicht Finanzergebnisse für das zweite Quartal des Jahres 2022

TORONTO und GATINEAU, QUÉBEC, Aug. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. („Converge“ oder „das Unternehmen“) (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) freut sich, seine Finanzergebnisse für den Drei- und Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022 bekannt zu geben. Alle Angaben sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar.



Zusammenfassung der Finanzergebnisse

In 1000 $ außer bei Beträgen pro Aktie



Q2 2022



Q2 2021 Wachstum %



H1 2022



H1 2021 Wachstum % Bruttoumsatz1 729,678 452,120 61 % 1,403,607 860,220 63 % Nettoumsatz 596,656 345,307 73 % 1,146,693 655,509 75 % Bruttogewinn (Gross Profit, GP) 133,152 78,244 70 % 242,196 146,040 66 % Bruttogewinn (Gross Profit, GP) % 22.3 % 22.7 % 21.1 % 22.3 % Bereinigtes EBITDA1 39,188 21,720 80 % 68,837 40,488 70 % Bereinigtes EBITDA1 in % des Bruttogewinns 29.4 % 27.8 % 28.4 % 27.7 % Bereinigtes EBITDA in % des Nettogewinns des Nettogewinns

6.6 % 6.3 % 6.0 % 6.2 % Nettogewinn 11,678 1,025 1039 % 9,270 4,690 98 % Verwässerter Nettogewinn pro Aktie $0.05 $0.01 400 % $0.05 $0.03 67 % Bereinigter Nettogewinn1 29,900 14,148 111 % 52,410 26,164 100 % Bereinigter Gewinn je Aktie1 $0.14 $0.08 75 % $0.24 $0.16 50 %

Finanzielle Highlights im Dreimonatszeitraum zum 30. Juni 2022 („Q2-2022“):

Der Nettoumsatz in Q2-2022 stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal („Q2-2021“) um 73 % auf $ 596,7 Millionen .

Der Bruttogewinn in Q2-2022 stieg im Vergleich zum Vorjahr um 70 % auf $ 133,2 Millionen.

Das bereinigte EBITDA 1 stieg um 80 % von $ 21,7 Millionen im Vorjahr auf $ 39,2 Millionen.

stieg um 80 % von $ 21,7 Millionen im Vorjahr auf $ 39,2 Millionen. In Q2-2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen bereinigten Free Cashflow und eine bereinigte Free Cashflow Conversion 1 von $ 33,8 Millionen bzw. 86 %.

von $ 33,8 Millionen bzw. 86 %. Das berichtete bereinigte EPS 1 liegt bei $ 0,14 pro Aktie für Q2-2022, was einen Anstieg um 75 % gegenüber $ 0,08 pro Aktie in Q2-2021 darstellt.

liegt bei $ 0,14 pro Aktie für Q2-2022, was einen Anstieg um 75 % gegenüber $ 0,08 pro Aktie in Q2-2021 darstellt. Das organische Wachstum des Bruttoumsatzes 1 für Q2-2022 betrug etwa 8,5 %.

für Q2-2022 betrug etwa 8,5 %. Der Produkt-Auftragsbestand 2 stieg in Q2-2022 auf rund $ 507 Mio., verglichen mit $ 472 Mio. in Q1-2022, nachdem ein Auftragsbestand im Wert von $ 375 Mio. aus Q1 im Laufe des Quartals abgebaut wurde.

Der Dienstleistungs-Auftragsbestand 2 in Q2-2022 belief sich auf etwa $ 71 Millionen gegenüber $ 45 Millionen in Q1-2022.

Wir konnten in Q2-2022 109 neue Kunden gewinnen, was uns auf 220 neue Kunden in H1-2022 bringt.



Business-Highlights in Q2-2022 & aus dem Quartal folgende Entwicklungen

Übernahme von ca. $ 939,2 Mio. LTM-Bruttoumsatz und $ 56,0 Mio. EBITDA durch 8 Übernahmen seit Jahresbeginn, einschließlich Paragon Development Systems, Inc. („PDS”); Visucom GmbH („Visucom”); 1CRM Systems Corp. („1CRM”); Creative Breakthroughs, Inc. („CBI”); Interdynamix Systems (IDX); Solutions Notarius Inc. („Notarius”); Gesellschaft für digitale Bildung, Institut für moderne Bildung, and DEQSTER (zusammen „GfdB”); and Technology Integration Group („TIG”).

Ankündigung eines refinanzierten, fünfjährigen globalen revolvierenden Kredits in Höhe von $ 500 Millionen (der „Globale Kredit“) unter der Leitung von J.P. Morgan und Canadian Imperial Bank of Commerce als Joint Lead Arranger, und unter Beteiligung der Bank of Nova Scotia, der Toronto-Dominion Bank und der Bank of Montreal an der Kreditgebergruppe.

Der Globale Kredit umfasst eine nicht zweckgebundene Akkordeonfunktion in Höhe von $ 100 Mio. mit einem möglichen Gesamtkreditvolumen von bis zu $ 600 Mio., sodass die bisherige ABL-Kreditline von $ 300 Mio. verdoppelt wird.

Converge kündigte die Bestätigung der TSX zum Beginn des Normal Course Issuer Bid am 11. August 2922 an, welches es dem Unternehmen ermöglicht, bis zu 10.744.818 Stammaktien zurückzukaufen und zu vernichten.

Erweiterung des Vorstands von Converge durch Dr. Toni Rinow, der mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung als Führungskraft im Finanzbereich und der Unternehmenstransformation mitbringt.

Converge rangiert sowohl auf der CRN® 2022 Solution Provider 500-Liste als auch auf der CRN Fast Growth 150-Liste unter den Top 40 und belegt den achten Platz unter den 2022 CDN Top 100 Solution Providers

„Wir verbuchen weiterhin Rekordergebnisse und ich bin unheimlich stolz, dass Converge im Jahresvergleich um 70 % bei Wachstum, Bruttogewinn und bereinigtem EBITDA gewachsen ist,“ so Shaun Maine, CEO von Converge. „Trotz makroökonomischer Herausforderungen auf dem Verbrauchermarkt bleibt die Nachfrage der Unternehmen nach digitaler Transformation und hybriden IT-Lösungen robust, während die tiefgreifenden technischen Fähigkeiten, die Converge in den Bereichen Analytik, Cybersicherheit, , Cloud und Managed Services besitzt, nach wie vor Mangelware sind, vor allem bei mittelständischen Unternehmen. Ich bin stolz darauf, dass wir unsere Akquisitionspläne umsetzen konnten und bis heute acht Akquisitionen abgeschlossen haben, darunter GfdB und TIG, deren Akquisition nach Quartalsende abgeschlossen wurde, was einem LTM-Bruttoumsatz von etwa $ 939 Millionen und einem bereinigten EBITDA von $ 56 Millionen seit Jahresbeginn entspricht. Unser nordamerikanisches Team verfeinert weiterhin unsere Akquisitions-, Integrations- und Cross-Selling-Strategien, und es ist mir eine große Freude, bekannt zu geben, dass Greg Berard zusätzlich zu seiner Rolle als Präsident nun auch die des nordamerikanischen CEO übernehmen wird, um seine operative Rolle in Nordamerika gegenüber Kunden, Partnern und Mitarbeitern zu verdeutlichen.“

________________________________

1 Dies ist eine Non-IFRS Kennzahl (einschließlich Non-IFRS-Verhältnissen) und keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Im Abschnitt Non-IFRS-Finanzkennzahlen dieser Pressemitteilung finden Sie Definitionen, Verwendungszwecke und Abgleiche historischer Non-IFRS-Finanzkennzahlen mit den vergleichbarsten Finanzkennzahlen nach IFRS.

2 Der Auftragsbestand wird als Auftragseingang von Kunden berechnet, der am Ende des Geschäftsjahres noch nicht geliefert wurde.

2 Der Auftragsbestand wird als Auftragseingang von Kunden berechnet, der am Ende des Geschäftsjahres noch nicht geliefert wurde.





Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Der weltweite Lösungsansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.

Zusammenfassung der Konzernbilanz

(in tausend kanadischen Dollar)

30. Juni 2022

31. Dezember 2021

Aktiva Umlaufvermögen Barmittel $ 184.175 $ 248.193 Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung 4.375 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 597.468 416.499 Bestand 119.264 104.254 Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte 17.855 11.762 923.137 780.708 Langfristige Vermögenswerte Sachanlagen und nutzungsberechtigte Vermögenswerte, netto 49.097 30.642 Immaterielle Vermögenswerte, netto 355.968 233.586 Goodwill 421.786 323.284 Sonstige langfristige Vermögenswerte 609 617 $ 1.750.597 $ 1.368.837 Passiva und Eigenkapital Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten $ 647.488 $ 519.434 Kreditverbindlichkeiten 192.257 816 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 31.926 29.407 Transitorische Passiva 52.391 27.581 Zu zahlende Ertragssteuern 7.297 13.977 931.359 591.215 Langfristige Verbindlichkeiten Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 86.347 85.296 Kreditverbindlichkeiten 80 412 Latente Steuerverbindlichkeiten 72.850 43.086 $ 1.090.636 $ 720.009 Eigenkapital Stammaktien 633.809 633.489 Neubewertungsrücklage 5.222 2.325 Umtauschrechte 2.076 2.396 Sonstige Gesamtergebnisvorträge (705 ) 329 Defizit (14.827 ) (25.050 ) Gesamtes den Aktionären von Converge zurechenbares Eigenkapital 625.575 613.489 Minderheitsbeteiligungen 34.386 35.339 659.961 648.828 $ 1.750.597 $ 1.368.837





Zusammenfassung der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung und des Gesamtergebnisses

(in tausend kanadischen Dollar)

Dreimonatszeitraum zum 30. Juni Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022 2021 2022 2021 Erlöse Produkt $ 491.821 $ 281.287 $ 945.210 $ 533.794 Service 104.835 64.020 201.483 121.715 Erlöse gesamt 596.656 345.307 1.146.693 655.509 Umsatzkosten 463.504 267.063 904.497 509.469 Bruttogewinn 133.152 78.244 242.196 146.040 Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 95.823 57.630 176.235 107.273 Einkommen vor folgenden Posten 37.329 20.614 65.961 38.767 Abschreibung und Amortisation 17.178 7.898 31.657 14.386 Finanzierungsaufwand, netto 3.094 1.727 4.912 4.147 Sonderaufwendungen 5.559 5.354 11.280 8.405 Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 1.685 - 2.897 - Sonstige Aufwendungen (3.265 ) 1.913 3.138 3.006 Gewinn vor Ertragssteuern 13.078 3.722 12.077 8.823 Ertragsteueraufwand 1.400 2.697 2.807 4.133 Nettogewinn $ 11.678 $ 1.025 $ 9.270 $ 4.690 Nettogewinn (-verlust) zurechenbar zu: Aktionäre von Converge 12.017 1.025 10.223 4.690 Minderheitsbeteiligungen (339 ) - (953 ) - $ 11.678 $ 1.025 $ 9.270 $ 4.690 Sonstiges Gesamtergebnis Wechselkursgewinne (-verluste) aus der Umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe 5.883 820 (1.034 ) 618 Gesamtergebnis $ 17.561 $ 1.845 $ 8.236 $ 5.308 Gesamtergebnis zurechenbar zu: Aktionäre von Converge 17.900 1.845 9.189 5.308 Minderheitsbeteiligungen (339 ) - (953 ) - $ 17.561 1.845 8.236 5.308 Bereinigtes EBITDA2 $ 39.188 $ 21.720 $ 68.837 $ 40.488 Bereinigtes EBITDA in % des Bruttogewinns3 29,4 % 27,8 % 28,4 % 27,7 %

________________________________

2 Non-IFRS-Kennzahl. Siehe "Bereinigtes EBITDA" im Abschnitt "Non-IFRS-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

3 Non-IFRS-Kennzahl. Siehe "Bereinigtes EBITDA in % des Bruttogewinns" im Abschnitt "Non-IFRS-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.





Zusammenfassung der konsolidierten Kapitalflussrechnungen

(in tausend kanadischen Dollar)

Für den Dreimonatszeitraum zum 30. Juni Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022 2021 2022 2021 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Nettogewinn $ 11.678 $ 1.025 9.270 $ 4.690 Anpassungen zur Abstimmung des Jahresüberschusses mit den netto Barmitteln aus betrieblicher Tätigkeit Abschreibung und Amortisation 18.739 9.070 33.969 16.311 Nicht realisierte Währungsverluste (2.968 ) 1.954 3.701 2.966 Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 1.685 - 2.897 - Finanzierungsaufwand, netto 3.094 1.727 4.912 4.147 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung - - - 597 Ertragsteueraufwand 1.400 2.697 2.807 4.133 33.628 16.473 57.556 32.844 Veränderungen der nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen (48.366 ) 36.224 (76.139 ) 59.019 Bestand 4.709 (12.019 ) 11.258 (24.187 ) Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte (3.186 ) 264 (4.615 ) (301 ) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 45.753 (30.462 ) 16.370 (65.601 ) Zu zahlende Ertragssteuern (16.272 ) (2.474 ) (17.025 ) (1.979 ) Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 319 1.871 2.236 1.871 Rechnungsabgrenzungsposten und Kundeneinlagen 9.985 13.833 6.600 17.513 Mittelzufluss (-abfluss) aus betrieblicher Tätigkeit 26.570 23.710 (3.759 ) 19.179 Cashflow aus Investitionstätigkeit Erwerb von Immobilien und Ausrüstung (3.123 ) (1.111 ) (14.479 ) (2.851 ) Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien und Ausrüstung - 43 178 131 Rückzahlung der bedingten Gegenleistung - (2.134 ) (10.168 ) (5.502 ) Rückzahlung der aufgeschobenen Gegenleistung (5.208 ) (624 ) (6.948 ) (3.748 ) Unternehmenszusammenschlüsse, abzüglich der erworbenen Barmittel (131.545 ) (85.956 ) (199.471 ) (96.150 ) Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit (139.876 ) (89.782 ) (230.888 ) (108.120 ) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Übertragungen zu (aus) Zahlungsmitteln mit Verfügungsbeschränkung 63.437 49.671 (56 ) - Gezahlte Zinsen (2.102 ) (2.619 ) (3.058 ) (5.078 ) Gezahlte Dividende (1.100 ) - (1.100 ) - Zahlung von Leasingverbindlichkeiten (2.304 ) (2.133 ) (5.032 ) (4.417 ) Nettoerlöse aus der Emission von Stammaktien und Optionsscheinen - 164.482 - 245.422 Rückzahlung von Wechselverbindlichkeiten (38 ) (642 ) (159 ) (3.414 ) Nettoerlöse aus (Rückzahlung von) Anleihen 22.351 (87.791 ) 184.819 (83.549 ) Barmittel aus Finanzierungstätigkeit 80.244 120.968 175.414 148.964 Nettoveränderung der Barmittel während des Zeitraums (33.062 ) 54.896 (59.233 ) 60.023 Auswirkung von Wechselkursen auf die Barmittel 69 1.595 (4.785 ) 133 Barmittel zu Beginn des Zeitraums 217.168 68.432 248.193 64.767 Barmittel zum Ende des Zeitraums $ 184.175 $ 124.923 $ 184.175 $ 124.923





Non-IFRS-Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf bestimmte Leistungsindikatoren, darunter „Bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (bereinigtes EBITDA)“, „Bereinigter Free Cash Flow“, „Bereinigte Free Cash Flow Conversion“, „Bereinigter Nettogewinn (-verlust)“ und „Bereinigter Gewinn je Aktie“, „Bruttoumsatz“ und „Organisches Wachstum“, die nach IFRS nicht anerkannt sind und keine von IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung haben. Die von Converge verwendete Methode zur Berechnung solcher Non-IFRS-Kennzahlen kann sich von den Methoden anderer Unternehmen unterscheiden und ist daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen für die meisten Aktionäre, Gläubiger und anderen Stakeholder bei der Analyse der Betriebsergebnisse des Unternehmens nützlich sind und Trends im Kerngeschäft des Unternehmens aufzeigen können, die bei einer ausschließlichen Betrachtung von IFRS-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich sind. Das Unternehmen glaubt, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung von Emittenten häufig Non-IFRS-Kennzahlen verwenden.

Die Geschäftsführung nutzt Non-IFRS-Kennzahlen und -Verhältnisse auch, um die operative Leistung zwischen Zeiträumen zu vergleichen, jährliche Betriebsbudgets zu erstellen und die Fähigkeit zu beurteilen, Anforderungen an Investitionsausgaben und Betriebskapital zu erfüllen. Diese Non-IFRS-Kennzahlen und -Verhältnisse dienen als zusätzliche Informationen und sollten nicht als Alternative zur konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung oder anderen Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Investoren wird empfohlen, die Jahresabschlüsse und Offenlegungen des Unternehmens in ihrer Gesamtheit zu prüfen, und sie werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht übermäßig auf die Non-IFRS-Kennzahlen verlassen und diese in Verbindung mit den am besten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen betrachten sollten.

Bereinigtes EBITDA

Das bereinigte EBITDA stellt den Nettogewinn (-verlust) dar, bereinigt um Abschreibungen, Zinsaufwendungen und Finanzierungskosten, Wechselkursgewinne und -verluste, Einkommenssteueraufwendungen und Sonderaufwendungen. Bei den Sonderaufwendungen handelt es sich hauptsächlich um restrukturierungsbedingte Aufwendungen für die Kündigung von Mitarbeitern, die Beendigung von Mietverhältnissen und die Umstrukturierung übernommener Unternehmen sowie um bestimmte Rechtskosten oder Rückstellungen im Zusammenhang mit übernommenen Unternehmen. Gelegentlich sind hierin auch Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts von bedingten Gegenleistungen und andere einmalige Kosten im Zusammenhang mit Umstrukturierungen, Finanzierungen und Übernahmen enthalten.

Das bereinigte EBITDA ist keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Die Definition des bereinigten EBITDA des Unternehmens unterscheidet sich wahrscheinlich von der anderer Unternehmen, sodass möglicherweise nur eine eingeschränkte Vergleichbarkeit besteht. Das bereinigte EBITDA sollte nicht als Ersatz für oder isoliert von Kennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit IFRS erstellt wurden.

Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich des bereinigten EBITDA zur vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS aufgestellt:

Für den Dreimonatszeitraum

zum 30. Juni Für den Sechsmonatszeitraum

zum 30. Juni 2022 2021 2022 2021 Nettogewinn (-verlust) vor Steuern $ 13.078 $ 3.722 $ 12.077 $ 8.823 Finanzierungsaufwand 3.094 1.727 4.912 4.148 Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 1.685 - 2.897 - Abschreibung und Amortisation 17.178 7.898 31.657 14.386 In den Umsatzkosten enthaltene Abschreibungen 1.561 1.065 2.312 1.760 Fremdwährungsverlust (2.967 ) 1.954 3.702 2.966 Sonderaufwendungen 5.559 5.354 11.280 8.405 Bereinigtes EBITDA $ 39.188 $ 21.720 $ 68.837 $ 40.488





Bereinigter Free Cashflow und bereinigte Free Cash Flow Conversion

Das Unternehmen berechnet den bereinigten Free Cashflow als bereinigtes EBITDA abzüglich: (i) wiederkehrende Investitionsausgaben („Wiederkehrende Capex“) und (ii) Leasingzahlungen im Zusammenhang mit der IFRS 16-Leasingverbindlichkeit („IFRS 16-Leasingverbindlichkeit“). Die Geschäftsführung definiert wiederkehrende Capex als die tatsächlichen Investitionsausgaben, die zur Aufrechterhaltung der bestehenden und laufenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens im Rahmen des normalen Geschäftsverlaufs erforderlich sind. Wiederkehrende Capex schließen einmalige Ausgaben zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen aus, die das Unternehmen als nicht wiederkehrende Ausgaben kategorisiert. Der bereinigte Free Cashflow ist eine nützliche Kennzahl, mit der das Unternehmen in erster Linie feststellen kann, wie viel Barmittel vor Steuern für weitere Investitionen in das Geschäft und für die Wachstumsstrategie des Unternehmens durch Akquisitionen zur Verfügung stehen.

Die Geschäftsführung ist außerdem der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA ein guter Indikator für die Generierung von Barmitteln ist. Daher ist die bereinigte Free Cashflow Conversion eine nützliche Kennzahl, die zeigt, mit welcher Rate das Unternehmen das bereinigte EBITDA in Barmittel umwandeln kann.

Die folgende Tabelle enthält eine Berechnung des bereinigten Cashflows und der bereinigten Cashflow Conversion:

Für den Dreimonatszeitraum

zum 30. Juni Für den Sechsmonatszeitraum

zum 30. Juni 2022 2021 2022 2021 Bereinigtes EBITDA $ 39.188 $ 21.720 $ 68.837 $ 40.488 Capex (3.123 ) (1.111 ) (5.857 ) (2.851 ) Zahlung von Leasingverbindlichkeiten (2.304 ) (2.133 ) (5.032 ) (4.417 ) Bereinigter Free Cashflow $ 33.761 $ 18.476 $ 57.948 $ 33.220 Bereinigte Free Cashflow Conversion 86 % 85 % 84 % 82 %





Bereinigtes EBITDA in % des Bruttogewinns

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA in Prozent des Bruttogewinns ein nützliches Maß für die betriebliche Effizienz und Profitabilität des Unternehmens ist. Dies wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Bruttogewinn geteilt wird.

Bereinigter Nettogewinn (-verlust) und bereinigter Gewinn je Aktie (Earnings per Share, „EPS“)

Der bereinigte Nettogewinn (-verlust) stellt den bereinigten Nettogewinn (-verlust) dar, der um Sonderaufwendungen, Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte und aktienbasierte Vergütungen bereinigt ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der bereinigte Nettogewinn (-verlust) eine nützlichere Kennzahl ist als der Nettogewinn (-verlust), da er die Auswirkungen von einmaligen, nicht zahlungswirksamen und/oder einmaligen Posten ausschließt, die nicht die zugrundeliegende Geschäftsleistung von Converge widerspiegeln. Der Bereinigte Gewinn je Aktie wird berechnet, indem der bereinigte Nettogewinn (-verlust) durch die Summe der gewichteten durchschnittlichen im Umlauf befindlichen Aktien auf unverwässerter und verwässerter Basis geteilt wird.

Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich zur vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS aufgestellt:

Für den Dreimonatszeitraum Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni zum 30. Juni 2022 2021 2022 2021 Nettogewinn (-verlust) $ 11.678 $ 1.025 $ 9.270 $ 4.691 Sonderaufwendungen 5.559 5.354 11.281 8.405 Abschreibung von erworbenen immateriellen Vermögenswerten 13.946 5.815 25.262 10.102 Fremdwährungsverlust (2.968 ) 1.954 3.700 2.966 Aktienbasierte Vergütung 1.685 - 2.897 - Bereinigter Nettogewinn: $ 29.900 $ 14.148 $ 52.410 $ 26.164 Grundlegend 0,14 0,08 0,24 0,16 Verwässert 0,14 0,08 0,24 0,15

Bruttoumsatz und Bruttoumsatz für organisches Wachstum

Beim Bruttoumsatz handelt es sich um eine Non-IFRS-Finanzkennzahl. Er spiegelt den den Kunden in Rechnung gestellten Bruttobetrag wider, bereinigt um abgegrenzte Beträge. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Bruttoumsatz eine nützliche alternative Finanzkennzahl zur IFRS-Kennzahl Nettoumsatz darstellt, da er im Vergleich zum Nettoumsatz Volumenschwankungen besser widerspiegelt. Nach den geltenden IFRS-15-Leitlinien („Prinzipal vs. Agent“) erfasst der Prinzipal die Einnahmen auf Bruttobasis und der Agent die Provision auf Nettobasis. Bei Transaktionen, bei denen Converge als Agent zwischen Kunden und Verkäufer auftritt, wird der Nettoumsatz berechnet, indem der Bruttoumsatz um die Umsatzkosten reduziert wird. Der Bruttoumsatz für organisches Wachstum berechnet sich als i) der tatsächliche Bruttoumsatz für Unternehmen, die sich seit mindestens drei Monaten im Besitz von Converge befinden und die in den Finanzergebnissen des Unternehmens für das zu diesem Zeitpunkt endende Geschäftsjahr enthalten sind, und ii) für Akquisitionen, die nach dem 1. Januar erfolgten und die sich seit mindestens drei Monaten im Besitz von Converge befinden, als Pro-forma-Bruttoumsatzanteil, als ob diese sich für das gesamte Geschäftsjahr im Besitz des Unternehmens befunden hätten.

Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich vom Bruttoumsatz zum Nettoumsatz, der vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS, aufgestellt:

Für den Dreimonatszeitraum Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni zum 30. Juni 2022 2021 2022 2021 Produkt $ 491.821 $ 281.287 $ 945.210 $ 533.794 Managed Services 32.268 17.990 66.251 38.420 Dienstleistungen Dritter und professionelle Dienstleistungen 205.589 152.843 392.146 288.006 Gesamt $ 729.678 $ 452.120 $ 1.403.607 $ 860.220 Berichtigung für Verkäufe als Agent 133.022 106.813 256.914 204.711 Nettoumsatz $ 596.656 $ 345.307 $ 1.146.693 $ 655.509

Das Unternehmen misst das organische Wachstum jährlich auf der Ebene des Bruttoumsatzes und bezieht dabei alle Unternehmen ein, die Converge seit mindestens drei Monaten besitzt. Nach der Übernahme eines Unternehmens ist eine gewisse Vorlaufzeit erforderlich, um die übernommene Belegschaft zu integrieren und zu regionalisieren, Rabattprogramme abzustimmen und Cross-Selling-Möglichkeiten zu nutzen. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass drei Monate die Übernahme durch Converge gut darstellen und dass von diesem Zeitpunkt an die Bewertung des übernommenen Unternehmens vom Standpunkt des organischen Wachstums begonnen werden kann. Das organische Wachstum wird berechnet, indem der Pro-forma-Bruttoumsatz des Vorjahres vom Bruttoumsatz für organisches Wachstum des laufenden Jahres abgezogen werden. Das organische Wachstum in % wird berechnet, indem das organische Wachstum durch den Pro-forma-Bruttoumsatz des Vorjahres wie folgt geteilt wird:

In der folgenden Tabelle wird das organische Wachstum für Q2-2022 berechnet:

Q2

(3 Monate)

Bruttoumsatz $ 729.678 Abzüglich: Bruttoumsatz von Unternehmen, die vor weniger als drei Monaten übernommen wurden 34.913 Bruttoumsatz aus tatsächlichen Ergebnissen 694.765 Zuzüglich: Pro-forma-Bruttoumsatz - Bruttoumsatz für organisches Wachstum 694.765 Pro-forma-Bruttoumsatz des Vorjahreszeitraums 640.091 Organisches Wachstum - $ $ 54.674 Organisches Wachstum - % 8,5 %

