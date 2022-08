Bruske à Trudeau : Travaillez avec les PM provinciaux pour réparer le système de santé canadien qui tombe en ruines

English French

OTTAWA, 10 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Puisque les familles de communautés de tout le pays se heurtent à des fermetures de services des urgences, d’hôpitaux, d’unités de soins intensifs et de centres de naissance, les syndicats du Canada exigent que les dirigeantes et dirigeants canadiens agissent rapidement pour régler la crise dans le domaine de la santé.



Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, a écrit au premier ministre Justin Trudeau pour exiger qu’il convoque une réunion extraordinaire des premiers ministres et rappelle le Parlement afin de renforcer de toute urgence notre système de santé.

« Les parents ne devraient pas avoir à craindre d’amener leur enfant à l’urgence seulement pour se heurter à une porte close. Notre système de santé affaibli doit faire face à une crise exigeant le leadership des gouvernements de tous les ordres », met en garde madame Bruske. « D’abord, il faut que le premier ministre du Canada et tous ses homologues provinciaux se réunissent et collaborent avec des professionnels de la santé pour s’assurer que les gens puissent accéder aux soins dont ils ont besoin. »

Madame Bruske fait remarquer que si la volonté politique existe, il est possible d’agir rapidement. Le Canada a dressé un plan d’urgence COVID et mis en œuvre de nouveaux programmes en quelques semaines.

« Malgré le fait que le personnel de la santé exprime des mises en garde depuis des années au sujet de l’insuffisance chronique du financement et de l’éventualité d’une crise de dotation, les gouvernements n’ont pas agi. Ensuite, la COVID-19 a révélé à tous à quel point nous n’étions pas préparés à vivre une crise », poursuit madame Bruske. « Tirons les leçons appropriées de la pandémie et unissons-nous, au-delà des partis politiques et des ordres de gouvernement, pour régler cette crise. »

Madame Bruske ajoute qu’il est d’une importance cruciale que l’avis et l’expérience des infirmières et infirmiers et des autres travailleurs et travailleuses de la santé de première ligne – dont un nombre plus élevé que jamais s’épuise au travail – soient au cœur des mesures que les gouvernements mettent de l’avant. Dans un premier temps, les provinces doivent révoquer les lois qui ont privé le personnel de la santé de ses droits de négociation collective.

« La population canadienne s’enorgueillit depuis longtemps du système de santé public universel de son pays. Cependant, plutôt que d’appuyer les personnes qui fournissent les soins aux Canadiennes et Canadiens, certains gouvernements ont adopté des lois draconiennes privant ce personnel de ses droits et réduisant sa rémunération », conclut madame Bruske. « Les gouvernements doivent maintenant collaborer avec le personnel de la santé à l’adoption de solutions durables qui créent un système de santé public plus résilient. »

