Mise à jour de la Direction de Mines indépendantes Chibougamau

ROUYN-NORANDA, Québec, 10 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- MINES INDÉPENDANTES CHIBOUGAMAU INC. (CBG-V – Bourse de Croissance TSX au Canada, CLL1 – Bourses de Francfort, Berlin, Stuttgart et Lang & Schwarz en Allemagne, CMAUF-OTC (É.-U.A.))



Au cours de la dernière année, Mines indépendantes Chibougamau Inc. (CBG-TSXV, CLL1-Francfort) nommée Chibougamau était à la recherche et continue d’examiner différentes alternatives de façon à accroître la valeur de l’action pour ses investisseurs, y compris la vente possible de certains de nos actifs, la réalisation de projets en partenariat ainsi que d’autres transactions corporatives. La compagnie a reçu et considéré des propositions de plusieurs groupes et certaines négociations se sont rendues à l’étape de vérification de documents. Les conditions de marché actuelles ont cependant fait en sorte qu’aucune de ces initiatives ont été conclues. Chibougamau continuera à considérer toutes les opportunités d’affaires en gardant comme objectif de maximiser l’investissement de ses actionnaires.

En mai 2022, Chibougamau a débuté une campagne d’exploration sur l’imposant bloc ouest de ses propriétés en commençant par de la prospection et de la cartographie. Ces travaux devraient être suivis par le décapage et possiblement par de la géophysique ainsi que du forage pour les nouveaux secteurs jugés d’intérêts potentiellement économiques. Tout dépendant des fonds disponibles ainsi que des contraintes de temps, nous envisageons la possibilité d’effectuer du forage au diamant sur la découverte de la zone de cuivre et d’or C3 avant la fin de l’année. La Direction demeure confiante que, selon les conditions du marché ainsi que les résultats de ses activités d’exploration, des progrès significatifs peuvent être réalisés en 2022 et 2023 afin d’atteindre la valeur intrinsèque potentielle des actifs de notre compagnie.

Jack Stoch, Géo., Président et chef de la direction de Mines indépendantes Chibougamau inc. a rédigé le présent communiqué de presse.



