BOREO OYJ Pörssitiedote, 10.8.2022 klo 16:00

Korjaus Boreon 9.8.2022 klo 21.30 julkaisemaan pörssitiedotteeseen ’Boreo myy Venäjän liiketoiminnot’

9.8.2022 pörssitiedotetta on täydennetty kauppahinnan osalta seuraavasti:

Uusi sisältö: ”Kokonaiskauppahinta on arviolta 2,2 miljoonaa euroa. Ostaja maksaa osan kauppahinnasta omistamillaan 8 000 Boreon osakkeilla, joiden arvo on 312 960 € perustuen 30 päivän kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskihintaan Helsingin pörssissä päättyen 29.7.2022. Loppuosa kauppahinnasta, noin 1,9 miljoonaa euroa, on viivästettyä kauppahintaa.”

Aiempi sisältö: ”Kauppa on toteutettu 9.8.2022. Kokonaiskauppahintaa ei julkisteta. Ostaja maksaa osan kauppahinnasta omistamillaan 8 000 Boreon osakkeilla.”

Korjattu 9.8.2022 pörssitiedote kokonaisuudessaan:

Boreo on 9.8.2022 myynyt 90 % omistusosuutensa elektroniikan komponenttien jakeluliiketoiminnoistaan Venäjällä (”YE Venäjä”). Ostajana ovat YE Venäjän nykyisen pääjohtajan ja 10 %:n vähemmistöomistajan Yrjö Pönnin omistamat yhtiöt (”Ostaja”).

”Seurauksena Ukrainan kriisin puhkeamisesta aloimme maaliskuussa tutkimaan eri mahdollisuuksia Venäjän liiketoiminnoille. Nyt toteutettu transaktio mahdollistaa meille täyden irtautumisen Venäjältä, ja YE Venäjän liiketoiminnalle sekä sen henkilöstölle nykyistä kestävämmän pitkän aikavälin ratkaisun”, sanoo Boreon toimitusjohtaja Kari Nerg.

Kauppa on toteutettu 9.8.2022. Kokonaiskauppahinta on arviolta 2,2 miljoonaa euroa. Ostaja maksaa osan kauppahinnasta omistamillaan 8 000 Boreon osakkeilla, joiden arvo on 312 960 € perustuen 30 päivän kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskihintaan Helsingin pörssissä päättyen 29.7.2022. Loppuosa kauppahinnasta, noin 1,9 miljoonaa euroa, on viivästettyä kauppahintaa. Erillinen pörssitiedote osakkeiden ostosta julkistetaan 9.8.2022.

Boreo raportoi huomenna 10.8 julkaistavassa vuoden 2022 puolivuosikatsauksessaan YE Venäjän lopetetuissa toiminnoissa IFRS5 -standardin mukaisesti. Toteutetun transaktion seurauksena Boreo kirjaa vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen tulokseen noin 5,9 miljoonan euron suuruisen arvonalentumisen. Arvonalentumisen vaikutus konsernin omaan pääomaan on noin 8,7 miljoonaa euroa. Tehdyllä arvonalentumisella ei ole vaikutusta Boreon jatkuvien toimintojen operatiiviseen liikevoittoon eikä sillä ole vaikutusta konsernin muiden liiketoimintojen näkymiin.

Vantaalla, 10. päivänä elokuuta 2022

Boreo

Kari Nerg

Toimitusjohtaja

