Samsung est à la tête de l'innovation holistique du secteur de la santé avec le lancement de la Galaxy Watch5 et de la Galaxy Watch5 Pro

MISSISSAUGA, Ontario, 10 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada a annoncé aujourd'hui la Galaxy Watch5 et la Galaxy Watch5 Pro, qui contribuent à définir les habitudes de santé et de bien-être grâce à des données intuitives, des fonctions avancées et des capacités encore plus puissantes. La plus récente addition à la gamme Galaxy Watch, la Galaxy Watch5 Pro est la montre la plus durable et la plus équipée de Samsung à ce jour, conçue pour répondre aux exigences rigoureuses des utilisateurs les plus actifs et des passionnés de plein air. La Galaxy Watch5 optimise les fonctions sur lesquelles les consommateurs comptent tous les jours, avec un design personnalisable. Ensemble, cette nouvelle série représente la culmination de la vision de Samsung en matière de bien-être et son rôle de pionnier en matière de fonctionnalités de santé avancées, redéfinissant la santé et le bien-être numériques pour les utilisateurs.

"Nous sommes déterminés à donner à notre communauté de Galaxy Watch les outils, les données et les ressources nécessaires non seulement pour mieux comprendre leur santé et leur bien-être global, mais aussi pour les guider dans leur parcours", a déclaré le Dr TM Roh, Président et responsable de l'activité Mobile eXperience chez Samsung Electronics.

Une technologie de pointe en matière de capteurs pour mieux vous comprendre

Avec un désir croissant de s'assurer que chaque personne puisse atteindre ses objectifs de bien-être et accéder aux informations concernant le fitness et la santé, Samsung a décidé de mettre en place un système de suivi détaillé et des données pratiques aux consommateurs afin de les aider à atteindre leurs objectifs de bien-être. La Galaxy Watch5 est équipée d'une technologie unique de Samsung, le BioActive Sensor, qui marque le début d'une nouvelle ère de surveillance numérique de la santé. Introduit pour la première fois sur la série Galaxy Watch4, le capteur BioActive utilise une puce unique qui combine trois puissants capteurs de santé - la fréquence cardiaque optique (PPG)1, le signal cardiaque électrique (ECG) 2et l'analyse de l'impédance bioélectrique (BIA3) - pour fournir des relevés complets comprenant la fréquence cardiaque, le niveau d'oxygène dans le sang et même le niveau de stress4, ce qui constitue la

nouvelle ère de la détection numérique de la santé. En outre, les utilisateurs peuvent mieux comprendre la santé cardiaque en surveillant la pression artérielle 5et l'ECG6, directement à partir de leur poignet7.

Avec une plus grande surface et un contact plus direct avec votre poignet, la Galaxy Watch5 permet de mesurer les paramètres de santé avec une précision encore plus grande que la Galaxy Watch4. De plus, son puissant capteur BioActive 3-en-1 fonctionne en combinaison avec les autres capteurs de la série Galaxy Watch5. La Galaxy Watch5 continue à évoluer, offrant des perspectives, des données et un suivi personnalisés grâce au capteur de température nouvellement introduit. Ce nouveau capteur utilise la technologie infrarouge pour des relevés plus précis, même si la température de votre environnement change. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour les développeurs d'élargir leurs options de santé et de bien-être et pour les utilisateurs de profiter de toutes nouvelles expériences, d'obtenir une meilleure compréhension d'eux-mêmes et d'agir des habitudes durables pour atteindre des objectifs à court et à long terme.

Développé en partenariat avec Google, Wear OS Powered by Samsung offre aux utilisateurs de la Galaxy Watch5 une expérience plus intuitive et plus connectée que jamais, grâce à des appareils connectés de manière fluide, conçus pour permettre d'en faire plus, quel que soit leur mode de vie.

Des idées de santé holistique pour améliorer le parcours de bien-être de chacun

Conçue pour les victoires de tous les jours, la Galaxy Watch5 offre une expérience exhaustive de part en part, qui va au-delà des activités de mise en forme et couvre le processus de post-entraînement, le repos et la récupération. La fonction de mesure 8de la composition corporelle fournit un aperçu complet de l'état de santé général de son utilisateur, qui pourra ainsi bénéficier d'une approche sur mesure pour se fixer des objectifs, le guidé dans ses séances d'entraînement personnalisées et suivre ses progrès. Et lorsqu'il est temps de vous reposer, la Galaxy Watch5 Series fournit aux utilisateurs des données de récupération, notamment la fréquence cardiaque post-cardio après une séance d'entraînement intensive9, et des suggestions personnalisées sur la consommation d'eau en fonction de la perte de sueur10.

Une bonne nuit de sommeil est importante pour le bien-être, et c'est pourquoi Samsung aide ses utilisateurs à avoir une meilleure nuit de sommeil11. Comprendre les habitudes de sommeil grâce aux scores de sommeil qui permettent de surveiller les stades de sommeil, ainsi que la détection des ronflements 12et les niveaux d'oxygène dans le sang. Améliorez vos habitudes de sommeil grâce au programme avancé de coaching du sommeil13, qui propose un mois d'accompagnement personnalisé.

Grâce à l'intégration de SmartThings, la Galaxy Watch5 règle automatiquement les lumières, les climatiseurs et les téléviseurs connectés sur des paramètres prédéterminés qui constituent un environnement de sommeil idéal. Les utilisateurs peuvent dormir en toute sécurité sachant que la détection de chute améliorée garantit qu'un contact d'urgence est informé si vous ou votre proche trébuche à la maison ou tombe du lit14.

Ne craignez plus pour votre montre soit à court de batterie, ni qu'elle soit endommagée sur un terrain accidenté. La Galaxy Watch5 est dotée d'une batterie 13 % plus grande 15et offre huit heures de traçage du sommeil avec seulement huit minutes de charge, ce qui est 30 % plus rapide que la Galaxy Watch4. Une couche supplémentaire de résistance protège la Galaxy Watch5, et inclut le premier écran de smartwatch de Samsung doté d'un cristal saphir, qui offre une couche extérieure plus résistante16, pour que votre montre demeure fiable au quotidien. Vous pouvez écouter vos chansons préférées sur Spotify en utilisant votre voix grâce à Google Assistant. Et prochainement, vous pourrez retrouver votre chemin à l'aide de Google Maps à partir de votre poignet17, sans être connecté à un téléphone intelligent. 18Les adeptes de musique et d'audio apprécieront les mises à jour qui incluent de nouvelles applications comme SoundCloud et Deezer19. De plus, One UI Watch 4.5 offre une expérience plus complète en matière de frappe, une façon plus facile de passer des appels et une multitude de nouvelles fonctions d'accessibilité pour rendre la Galaxy Watch plus intuitive.

Galaxy Watch5 Pro, plus de fonctionnalités et une plus grande durabilité pour les passionnés de plein d'air

Conçue pour les passionnés de plein air, la Galaxy Watch5 Pro est la toute dernière nouveauté de la gamme Galaxy Watch. Que ce soit en randonnée, en vélo ou ailleurs, le Galaxy Watch5 Pro est prêt à relever le défi grâce à ses matériaux de qualité premium. Le cristal saphir est conçu pour résister à l'usure 20et un boîtier en titanium protège l'écran avec une bordure saillante. La Galaxy Watch5 Pro est également équipée d'un tout nouveau bracelet sport à boucle en D 21qui offre une durabilité à toute épreuve et une coupe élégante et nette.

Conçue pour la longévité, la Galaxy Watch5 Pro est dotée de la plus volumineuse batterie d'une Galaxy Watch. Elle est 60 % plus grande que celle de la Galaxy Watch4, ce qui est essentiel pour vous suivre lorsque vous partez à la conquête de nouveaux itinéraires. Profitez du GPX, qui est disponible pour la première fois dans une Galaxy Watch. Partez en randonnée, puis enregistrez et partagez vos résultats avec d'autres passionnés de randonnée sur l'application Samsung Health22 grâce à Route Workout. Vous pouvez également télécharger des parcours de randonnée et de cyclisme pour vous préparer à votre prochaine course ou pour varier vos habitudes. Lorsque vous faites de la randonnée ou du vélo, gardez les yeux sur le chemin et ne regardez pas la carte grâce aux indications intuitives de virage à virage23. Lorsque vous êtes prêt à rentrer chez vous, la Galaxy Watch5 Pro vous y mènera facilement grâce à la fonctionnalité de retour en arrière qui vous ramènera à votre point de départ24.

Canadian Pricing and Availability 25

La Galaxy Watch5 et la Galaxy Watch5 Pro sont disponibles en précommande sur certains sites à partir du 10 août 2022 et en vente à partir du 26 août 2022 sur le site samsung.com/ca, dans les magasins Samsung Experience et chez les principaux fournisseurs et détaillants partenaires au Canada.

La Galaxy Watch5 offre un design moderne et minimaliste, et des fonctionnalités qui vous aident à en faire plus chaque jour. Elle est offerte avec de nouvelles options de couleurs neutres qui feront tourner les têtes, avec une grande option de 44 mm disponible en graphite, saphir et argent et une petite option de 40 mm disponible en graphite, or rose et argent qui comprend un bracelet violet Bora qui s'agence parfaitement avec le Galaxy Z Flip4. La Galaxy Watch5 sera proposée à partir de 349$ (notre prix normal) pour la version Bluetooth et de 419$ (notre prix normal) pour la version LTE.

Pour les aventuriers à la recherche de la durabilité, de la performance et du style, la Galaxy Watch5 Pro est pour vous. Elle sera disponible en titanium noir et titanium gris, avec un écran de 45 mm, à partir de 559$ (notre prix régulier) pour la version Bluetooth et 629$ (notre prix régulier) pour la version LTE.

Créez votre propre montre en sélectionnant le modèle, la taille, la couleur du boîtier et le bracelet pour un maximum de 1 032 combinaisons uniques dans le Galaxy Watch5 Bespoke Studio sur Samsung.com 26. Les utilisateurs peuvent désormais créer une montre qui leur est propre. Grâce à un plus grand choix de bracelets et de cadrans, ils peuvent les mélanger et les assortir pour exprimer leur style personnel avec le nouveau bracelet sport.

Pour en savoir plus sur la Galaxy Watch5 et la Galaxy Watch5 Pro, veuillez consulter notre site :

Galaxy Watch5 Pro: https://www.samsung.com_fr/ca/watches/galaxy-watch5/

Galaxy Watch5 Bespoke: https://www.samsung.com_fr/ca/mobile/galaxy-bespoke/galaxy-watch5/

Détails de précommande et d’achat hâtif

Les Canadiens peuvent profiter d'un Duo Chargeur sans fil en prime lorsqu'ils précommandent la smartwatch Galaxy Watch5 Series et complètent leur achat entre le 10 et le 25 août 2022.

Offres promotionnelles

Les Canadiens peuvent profiter d'un Duo 27chargeur sans fil en prime lorsqu'ils pré-commandent un smartwatch Galaxy Watch5 Series 28et complètent leur achat entre le 10 août et le 25 août 2022.

Offres d’échange

Les Canadiens peuvent également obtenir un crédit allant jusqu'à 100 $ (plus un crédit pour la valeur de reprise de leur ancien modèle de smartwatch admissible) lorsqu'ils précommandent un nouvel appareil Galaxy Watch5 Series entre le 10 août et le 25 août 2022 (à la fin de l'achat), ou lorsqu'ils achètent un appareil Galaxy Watch5 Series admissible entre le 26 août et le 3 octobre 2022.

Ayez l’esprit tranquille grâce à Samsung Care+

Avec le plan Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d’un service d’entretien complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil vestimentaire Galaxy. Vous serez protégé pendant deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques, et une équipe d’experts Galaxy sera à votre disposition pour vous aider à vous remettre sur la bonne voie29.

Pour plus d'informations sur les tout derniers appareils Samsung Galaxy, y compris les spécifications : www.samsung.com_fr/ca/

Tableaux des caractéristiques techniques 30 31

Galaxy Watch5 Galaxy Watch5 Pro Matériel & Coleure Boîtier en aluminium avec bracelet sport

- 44mm : Graphite, Saphir, Argenté

- 40mm : Graphite, Or rose, Argenté Boîtier en Titanium avec bracelet sport à boucle en D

- Titanium noir, Titanium gris Dimensions32

et Poids33 - 44mm: 43.3 x 44.4 x 9.8 mm, 33.5g

- 40mm: 39.3 x 40.4 x 9.8 mm, 28.7g 45.4 x 45.4 x 10.5 mm, 46.5g Affichage Cristal saphir

- 44 mm : écran Super AMOLED 1,4" (34,6 mm) 450x450, couleur, toujours allumé

- 40 mm : 1,2" (30,4 mm) 396x396 Super AMOLED, affichage en couleur permanent Cristal saphir

- Écran Super AMOLED 1,4" (34,6 mm) 450x450, couleur, affichage en continu (Always On) Processeur Exynos W920 Dual-Core 1.18GHz Mémoire 1.5GB RAM + 16GB de stockage interne Batterie (typique)34 - 44mm: 410mAh

- 40mm: 284mAh 590mAh Charge Chargement plus rapide (charge sans fil basée sur le WPC) Système d’exploitation Wear OS Powered par Samsung (Wear OS 3.5)35 Interface utilisateur One UI Watch4.5 Capteurs Samsung BioActive Sensor (Optical Heart Rate + Electrical Heart Signal + Bioelectrical Impedance Analysis), Temperature Sensor, Accelerometer, Barometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor Connectivité LTE36, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo Durabilité37 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H Compatibilité Android 8.0 ou supérieur et avec plus de 1,5 Go de RAM38

