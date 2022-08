ÅBNING AF 0,10 PCT. INFLATIONSINDEKSERET STATSOBLIGATION MED UDLØB I 2034

English Danish

Den 14. september 2022 åbnes 0,10 pct. inflationsindekseret statsobligation med udløb 15. november 2034 (ISIN: DK0009924458). Statsobligationen indekseres til det danske forbrugerprisindeks.

Den nye inflationsindekserede obligation afløser 0,10 pct. inflationsindekseret obligation 2030 i den primære lånevifte. Herefter kan staten købe op i 0,10 pct. inflationsindekseret stående lån 2030.

Lånevilkår er offentliggjort på www.statsgaeld.dk under "Investor relations" ( link ).

Åbning ved auktion

Åbningssalget vil foregå via MTS Denmarks auktionssystem med statens primary dealere som modparter ( link ). Åbningen forudsætter rolige markedsforhold.

Den solgte mængde på åbningsauktionen vil afhænge af de modtagne bud, dog vil der maksimalt blive solgt for nominelt 5 mia. kr.

På åbningsdagen kan der lægges bud ind indtil skæringstidspunktet kl. 10.15. Investorerne kan lægge bud ind via statens primary dealere. Bud angives i reale termer, dvs. ekskl. indeksering. Efter skæringstidspunktet fastsættes skæringskurs hurtigst muligt og senest inden for 10 minutter. Bud på skæringskursen eller derover tilgodeses til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tildelt statspapirer efter pro-rata.

Indeksobligationer forventes udbudt regelmæssigt på auktioner

Efter åbningen forventes den nye indeksobligation udbudt regelmæssigt på de regulære auktioner og i ombytningsauktioner mod de to eksisterende inflationsindekserede obligationer med udløb i hhv. 2023 og 2030. Over tid forventes papiret opbygget til et udestående på mindst 20 mia. kr.

Værdipapirudlån

0,10 pct. inflationsindekseret stående lån 2034 vil indgå i statens værdipapirudlånsordning fra den 15. september 2022.

Strategi for statens inflationsindekserede obligationer

Som udmeldt i strategien for 2022 er målsætningen, at staten åbner en ny inflationsindekseret obligation hvert 4. år. Sigtepunktet for det samlede udestående i statens indeksobligationer vil fremover være 40-60 mia. kr. For yderligere info om statens inflationsindekserede obligationer se ”Ny indeksobligation bidrager til at sikre en bred investorbase” .

Yderligere information