Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition rekryterar Anders Karlsson som ny vd

Swedish English

STOCKHOLM, SVERIGE 10e augusti 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Umecrine Cognitions styrelse har utsett Anders Karlsson till ny vd. Han efterträder Magnus Doverskog, som går vidare till en position som Chief Scientific Officer i bolaget. Syftet med rekryteringen är att förstärka och bredda ledningsgruppen med ytterligare kompetens inom affärsutveckling och kommersialisering inför nästa fas i bolagets utveckling. Anders Karlsson kommer att tillträda som vd den förste september 2022.



Anders Karlsson, f. 1964, är för närvarande vd för bioteknikföretaget Idogen AB (Nasdaq First North Growth Market) Han har omfattande erfarenhet från ledande operativa roller och styrelsearbete inom den svenska och internationella life science-industrin. Efter att som vd för Novartis norska verksamhet bland annat ha ansvarat för kommersialiseringen av CNS-läkemedel har han innehaft rollen som vd på medicinteknikföretagen Absorber, Olerup International, Olerup SSP och Allenex (Nasdaq Small Cap). Han har även varit ansvarig för den globala verksamheten utanför USA i det amerikanska börsnoterade diagnostikföretaget CareDx Inc. Anders Karlsson har en MBA från Henley Business School, University of Reading i Storbritannien, samt managementutbildning från London Business School och Harvard.

”Vi är väldigt glada över att ha kunnat attrahera Anders Karlsson till rollen som vd i vårt portföljbolag Umecrine Cognition. Genom den här stafettväxlingen tillförs ledningen ytterligare resurser och kompetens, vilket gör det möjligt för Magnus Doverskog att efter tio framgångsrika år som vd nu helt kunna fokusera på bolagets forsknings- och utvecklingsverksamhet”, säger Viktor Drvota, vd för Karolinska Development och styrelseordförande i Umecrine Cognition.

Umecrine Cognitions läkemedelskandidat golexanolon utvecklas inom indikationerna primär biliär kolangit (PBC) och hepatisk encefalopati (HE; leverkoma). Golexanolon tillhör en ny klass av läkemedel som modulerar aktiviteten i GABA A -receptorn i syfte att motverka kognitiva störningar som uppstår i samband med leversjukdom och associerad inflammation i hjärnan. Bolaget har nyligen lämnat in en ansökan om godkännande att starta en klinisk fas 2-studie av golexanolon i patienter som drabbats av primär biliär kolangit. Karolinska Developments samlade ägande i Umecrine Cognition uppgår till 73 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.se

Bilaga