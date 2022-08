Voltalia poursuit sa croissance au Brésil et accompagne le développement social et économique des populations dans leurs territoires

English French

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, a lancé de nombreux projets sociaux au Brésil favorisant le développement local et le dialogue social avec les différentes populations

Voltalia développe au Brésil des projets renouvelables de grande ampleur avec des complexes éoliens, solaires, hydroélectriques et hybrides totalisant 821 mégawatts en opération et 701,2 megawatts en construction : le parc éolien SMG dans l'État du Rio Grande do Norte (108 mégawatts, en exploitation); les projets hybrides Oiapoque dans l'État d'Amapá (23,5 mégawatts, dont 7,5 mégawatts en construction); les parcs éoliens de Canudos dans l'État de Bahia (99 mégawatts en construction); et le grand complexe éolien et solaire de Serra Branca dans l'État de Rio Grande do Norte (688 mégawatts de centrales éoliennes et solaires en exploitation, plus 507 mégawatts de capacité solaire en construction). Le complexe de Serra Branca, avec un potentiel de 2,4 gigawatts, est d’ailleurs le plus grand complexe éolien et solaire au monde. Ce développement des energies renouvelables se poursuit avec plus de 5 gigawatts de pipeline de projets en développement.

L’entreprise est engagée à ce que chaque projet participe au développement des territoires par la création d’emplois, d’infrastructures durables et au déploiement de projets sociaux au bénéfice des communautés locales. Cet engagement est au cœur de la mission de Voltalia et ce à quoi elle s’est engagée en devenant « Entreprise à Mission » au travers de son deuxième objectif de mission : contribuer avec les habitants au développement durable des territoires.

Au Brésil, plus de 170 actions et projets sociaux ont été menés depuis 2014 et plus de 2 millions d’euros d’investissements ont été réalisés. Par exemple, 40 % des effectifs recrutés en phase de construction sont des employés locaux, provenant de la même ville ou commune proche des centrales renouvelables.

De plus, Voltalia a créé deux initiatives lui permettant de soutenir ses projets sociaux ambitieux. La première est un programme unique au Brésil : « Transformando com Energia » (« Transformer avec l’énergie »). Elle vise à soutenir le développement des compétences de la main-d’œuvre locale en finançant des formations gratuites pour les habitants des régions où l’entreprise opère. Cette initiative contribue à accroître l’employabilité à long terme des communautés locales. Les formations proposées sont certifiantes et portent une attention particulière à la santé et la sécurité au travail.

La seconde est un lieu dédié au dialogue avec les parties prenantes de Serra do Mel : Casa Voltalia. Des chargés de dialogue territorial sont présents et ont pour mission de suivre et de piloter la démarche de concertation locale, d’œuvrer pour la communication et l’action sociale et d’ancrer Voltalia comme un acteur clé du territoire pour le développement des projets sociaux. Casa Voltalia a, par exemple, mis en place des mesures préventives pendant toute la période de Covid. En continu, Casa Voltalia œuvre pour le rapprochement des parties prenantes (mairie, association, etc …) et fait office de base logistique pour les processus de régularisation des terres.

Les projets sociaux au Brésil mis en œuvre en 2022

En avril 2022, Voltalia a mené une action éducative avec les élèves du réseau municipal de Canudos. Les élèves de la première à la cinquième année de l'école municipale Nossa Senhora do Rosário, dans la communauté de Rosário, à Canudos, sont sensibilisés à l’intérêt de l’énergie éolienne : le vent est un partenaire dans la recherche d'une planète plus durable. Pour enseigner de manière ludique la production d'énergie éolienne et ses avantages, Voltalia a distribué aux élèves le matériel pédagogique "L'énergie qui vient du vent", avec le soutien du département municipal de l'éducation. L’action a été marquée par des moments d'apprentissage : la conteuse a utilisé une miniature en bois d'un aérogénérateur et a montré comment les éoliennes et leurs pales fonctionnent en pratique, transformant ce bien naturel, si abondant dans l'État de Bahia, en électricité.

Chaque mois, Voltalia et l'Institut brésilien des expéditions sociales (IBES) fournissent une assistance médicale dans diverses spécialités telles que la médecine générale, l'ergothérapie, la dentisterie, la physiothérapie, entre autres, ainsi que des interventions chirurgicales mineures, des examens de laboratoire et des examens complémentaires. L'édition de mai s’est déroulée du 16 au 22 mai dans les communautés de Raso, Bom Jardim, Rosário, Risca Faca, Rio do Suturno et São Bento. À ce jour, plus de 1 500 actions sanitaires et sociales ont été menées dans différentes communautés de la région. Grâce à ce projet, Voltalia, qui soutient les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, met en pratique l'ODD 3, qui prévoit d'assurer une vie saine et de promouvoir le bien-être pour tous, à tout âge.

Sur le site d’Oiapoque, 70 habitants ont suivi des formations sponsorisées par Voltalia. Des cours de maçonnerie, de renforcement des structures métalliques, d'installation électrique, de soudage et de menuiserie étaient proposés dans le cadre du projet « Transformado com Energia ». Au total, cinq formations ont été organisées pour les métiers d'électricien, de charpentier et de maçon. A noter que plus de 20% des participants inscrits étaient des femmes,ce qui contribue à l'autonomisation des femmes dans le choix de la profession qu'elles souhaitent, mais aussi à leur présence croissante dans des domaines auparavant dominés par les hommes.

