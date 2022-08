Trans Mountain annonce la nomination d’une nouvelle présidente-directrice générale

English French

CALGARY, Alberta, 10 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d'administration de Trans Mountain Corporation ("Trans Mountain" ou la "société") a annoncé aujourd'hui la nomination de Dawn Farrell au poste de présidente-directrice générale et membre du conseil d’administration. Cette nomination prendra effet le 15 août 2022.



Mme Farrell possède plus de 35 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie, ayant occupé divers postes de direction, dont le plus récent est celui de présidente-directrice générale de TransAlta Corporation, où elle a dirigé la transition sans précédent de l'entreprise vers la production d'électricité décarbonée. Il s'agissait de l'une des réalisations les plus importantes en matière de réduction des émissions de carbone dans le cadre des efforts déployés par le Canada pour lutter contre les changements climatiques.

En tant que dirigeante très expérimentée d'une grande société publique, Dawn apporte à Trans Mountain une expertise approfondie et une présence commerciale internationale importante. Son expérience chez TransAlta, dont trois ans en tant que chef de l'exploitation, met en évidence sa grande expertise dans l'exécution de projets complexes. Son travail avec les communautés autochtones et à la réalisation d'une transformation culturelle à l’échelle de l'entreprise sont autant de domaines d'expertise importants qui profiteront à Trans Mountain. Mme Farrell possède une vaste expérience des marchés financiers, des fusions et des acquisitions, et a dirigé la négociation et l'évaluation d'une transaction cruciale et complexe avec le gouvernement.

William Downe, président du conseil d'administration de Trans Mountain, a commenté : « Nous sommes heureux que Dawn ait décidé de se joindre à la solide équipe de Trans Mountain. Bâtisseuse de communautés fermement engagée à renforcer le Canada, Dawn a prouvé qu'elle était une leader dynamique et éclairée, dirigeant avec succès le changement et la relance d’entreprises. Nous sommes convaincus que ses vastes connaissances et son expertise, ainsi que ses expériences précédentes auprès des gouvernements et des communautés autochtones, constitueront un atout considérable pour Trans Mountain alors que l'entreprise achève son projet d'expansion et aborde les prochaines étapes de son avenir. »

M. Downe poursuit : « Au nom de tous les membres du conseil d'administration, je tiens à remercier Rob Van Walleghem pour sa direction de la société pendant cette période de transition. Il conservera un rôle de cadre supérieur au sein de l'entreprise. »

Dawn Farrell a commenté : « Je suis enthousiaste à l'idée de me joindre à l'équipe de Trans Mountain, qui poursuit son travail de réalisation de l'un des plus importants projets d'infrastructure du Canada. Le Projet d'expansion de Trans Mountain est en cours de planification et de construction depuis 12 ans et a franchi la barre des 60 % d'achèvement. J'ai hâte de diriger l'organisation jusqu'à la fin de ce projet tout en orientant la prochaine phase de l'avenir de la société. »

Parcours de Dawn Farrell

Dawn Farrell a travaillé plus de 35 ans dans le secteur de l'énergie et a occupé divers postes, dont ceux de PDG et de présidente de TransAlta. TransAlta est l'une des plus grandes sociétés de production et de commercialisation d'énergie appartenant à des investisseurs au Canada, avec des activités au Canada, aux États-Unis et en Australie, et est une société cotée en bourse sur le TSX et le NYSE. En tant que PDG de TransAlta pendant plus de neuf ans, Mme Farrell a dirigé la transformation de la société en une entreprise d'énergie compétitive axée sur des solutions peu coûteuses, propres et fiables pour les gros clients commerciaux et industriels.

Elle est actuellement présidente du conseil d'administration de The Chemours Company et de Portland General Electric. Elle a, entre autres, occupé des postes au sein de conseils d'administration du Conseil canadien des affaires, de l'Alberta Business Council, du Calgary Stampede, du Conference Board of Canada, du Mount Royal College/University Board of Governors and Foundation Board of Directors, du Fording Coal Income Fund, du New Relationship Trust et de Vision Quest Windelectric. Mme Farrell a contribué à l'élaboration de politiques en matière d'électricité et d'environnement en Alberta, en Colombie-Britannique et au niveau fédéral au Canada.

Mme Farrell est actuellement chancelière de l'Université Mount Royal et membre de la Commission trilatérale, un forum international non gouvernemental axé sur les politiques, ainsi que championne communautaire pour Momentum.

