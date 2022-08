MISE À JOUR -- Nous vous présentons les Samsung Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 : Polyvalente et puissante, la série Z de Samsung change la façon dont nous interagissons avec les smartphones

English French

Samsung repousse les limites de la versatilité des téléphones intelligents

avec sa quatrième génération d'appareils pliables,offrant une productivité accrue,

des capacités de personnalisation et des expériences FlexCam.

MISSISSAUGA, Ontario, 10 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada a annoncé aujourd'hui la prochaine génération de téléphones intelligents pliables révolutionnaires : le Samsung Galaxy Z Flip4 et Samsung Galaxy Z Fold4. Ces deux appareils présentent des facteurs de forme personnalisables, des expériences sur mesure et des performances améliorées. Maintenant dans sa quatrième génération, la série Galaxy Z continue de briser les barrières pour offrir des expériences nouvelles et immersives qui améliorent la vie quotidienne.

"Les Samsung Galaxy pliables sont construits sur la base de notre philosophie d'ouverture, permettant de nouvelles possibilités avec une personnalisation complète à l'intérieur comme à l'extérieur. Créés en collaboration avec nos partenaires de classe mondiale, les prochains appareils pliables offrent des expériences mobiles qui répondent aux besoins de nos utilisateurs les plus dynamiques" a déclaré le Dr. TM Roh, président et responsable de l'activité Mobile eXperience chez Samsung Electronics. "Grâce à notre concentration inébranlable et à notre leadership dans ce secteur, la passion pour les appareils pliables ne cesse de croître. Nous avons réussi à faire passer cette catégorie d'un projet radical à une gamme d'appareils grand public appréciés par des millions de personnes dans le monde."

Témoignage de l'engagement de Samsung en faveur d'un savoir-faire supérieur, chaque composant de la dernière série Galaxy Z a été conçu pour offrir des expériences optimisées qui répondent aux besoins des utilisateurs. Le Galaxy Z Flip4 s'appuie sur le succès des précédents appareils Galaxy Z Flip avec des fonctions d'appareil photo améliorées, une batterie plus grande 1et des possibilités de personnalisation étendues, tout en conservant un design ultra-compact. Offrant l'expérience de smartphone la plus complète de Samsung à ce jour, le Galaxy Z Fold4 ouvre de nouvelles possibilités en proposant un design qui change de forme, des écrans immersifs 2 et des fonctions multitâches 3 dignes d'un PC, le tout soutenu par une technologie de caméra avancée et de puissants processeurs mobiles.

Galaxy Z Flip4, l'outil ultime d'expression personnelle de l'intérieur comme de l'extérieur

Le Galaxy Z Flip4 est l'outil ultime pour s'exprimer. Sa conception compacte à clapet offre des expériences uniques aux utilisateurs. Filmez des vidéos en mains libres ou prenez des selfies de groupe sous différents angles en pliant partiellement le Galaxy Z Flip4 pour activer la FlexCam4. Vous pouvez même en profiter sur les applications préférées des utilisateurs 5- grâce au partenariat Samsung -Meta, FlexCam 6 est optimisé pour les plateformes sociales les plus populaires, notamment Instagram, WhatsApp et Facebook. Faites plus que jamais avec le Galaxy Z Flip4 en prenant des selfies de haute qualité directement à partir de l'écran de couverture 7 en tirant parti de l'appareil photo principal avec la fonction Quick Shot améliorée.

Lancez un enregistrement vidéo de haute qualité en mode Quick Shot, puis passez en toute transparence au mode Flex 8 pour poursuivre l'enregistrement en mains libres sans arrêter la vidéo - idéal pour les créateurs de contenu et les vlogueurs. Les utilisateurs peuvent désormais prendre des selfies en mode Portrait et voir un aperçu dans le rapport réel de la photo lorsqu'ils utilisent Quick Shot. De plus, avec un appareil photo amélioré équipé d'un capteur 9 plus lumineux de 65 % alimenté par la plateforme mobile Snapdragon® 8+ Gen 1, les photos et les vidéos sont nettes et stables, de jour comme de nuit. Le Galaxy Z Flip4 peut également capturer, regarder et se connecter plus longtemps grâce à une batterie étendue de 3 700 mAh (typique)10 qui, associée à la charge super rapide, peut augmenter la batterie de 50 % en environ 30 minutes11.

Avec une charnière plus fine, des bords plus droits, une vitre arrière contrastée et un cadre métallique brillant, le design du Galaxy Z Flip4 2022 est le plus raffiné que nous ayons jamais conçu. Conçu pour être vraiment mains libres, les utilisateurs peuvent en faire plus sans jamais ouvrir leur téléphone. Passez des appels, répondez à des SMS, le tout depuis l'écran de couverture12. Le Galaxy Z Flip4 peut également être personnalisé à l'intérieur et à l'extérieur avec des thèmes Galaxy sur l'écran de couverture et l'écran principal pour compléter le style unique de chaque utilisateur. Les utilisateurs peuvent créer leur propre écran de couverture 13 avec de nouvelles horloges et de nouveaux arrière-plans dans différents formats tels que des images, des GIF et même des vidéos14.

Galaxy Z Fold4, une centrale multitâche

Le Galaxy Z Fold4 reflète les dernières innovations de Samsung Galaxy et constitue notre téléphone intelligent le plus puissant à ce jour. Le Galaxy Z Fold4 combine l'expertise collective de Samsung en matière de technologie mobile pour créer un appareil aux fonctionnalités accrues, qu'il soit ouvert, fermé ou en mode Flex15. De plus, c'est le premier appareil à être livré avec Android 12L, une version spéciale d'Android créée par Google pour les expériences sur grand écran, y compris les appareils pliables.

Le multitâche 16 sur le Galaxy Z Fold4 est maintenant super facile, de sorte que les utilisateurs peuvent en faire plus en déplacement. La nouvelle barre des tâches 17 offre une disposition similaire à celle de votre PC, permettant d'accéder à vos applications préférées et récentes. Le multitâche 18 est également plus intuitif, grâce aux nouveaux gestes de glissement19. Passez instantanément des applications en plein écran à des fenêtres contextuelles ou divisez votre écran en deux pour multiplier les possibilités de multitâche20.

Les partenariats avec Google et Microsoft améliorent encore les expériences multitâches sur le Galaxy Z Fold4. Les applications Google, notamment Chrome et Gmail, prennent désormais en charge le glisser-déposer, ce qui permet aux utilisateurs de copier et coller rapidement des liens, des photos et autres d'une application à l'autre. Grâce à Google Meet, les utilisateurs peuvent désormais se connecter avec davantage de personnes tout en profitant d'activités virtuelles communes, notamment le visionnage conjoint de vidéos sur YouTube. La suite Office complète de Microsoft et Outlook tirent parti de l'écran pliable, offrant plus d'informations à l'écran et des moyens plus rapides d'interagir avec le contenu. L'expérience multitâche est complétée par la fonctionnalité S Pen21, qui permet de dessiner et de prendre des notes en déplacement avec un rangement simplifié dans l'étui Standing Cover with SPen22.

Le Galaxy Z Fold4 prend des photos et des vidéos époustouflantes grâce à un objectif large amélioré de 50 Mpx et un zoom23 spatial 30x. Une variété de modes d'appareil photo, y compris un plus grand zoom sur le mode d'affichage de capture, la double prévisualisation et le selfie de la caméra arrière sont conçus sur mesure pour tirer parti du facteur de forme unique pour une flexibilité de capture accrue. Et grâce à une taille de pixel plus grande, un capteur plus lumineux de 23 %24 et une puissance de traitement améliorée, les utilisateurs peuvent capturer des images claires même la nuit.

Le contenu est encore plus immersif et distinctif sur l'écran principal de 7,6 pouces 25 avec un affichage plus lumineux, une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz26 et une caméra sous écran (UDC) moins visible grâce à un nouvel agencement de sous-pixels de type dispersion. Les applications de médias sociaux les plus populaires, telles que Netflix et Facebook, sont optimisées pour l'expérience grand écran afin de rendre le contenu plus agréable, et les utilisateurs peuvent même regarder des applications de services de divertissement en continu en mode mains libres avec le mode Flex27. Pour les applications non optimisées, les utilisateurs peuvent contrôler l'appareil sans interrompre le contenu grâce au nouveau pavé tactile en mode Flex28, qui offre une grande précision lors de la mise en pause, du rembobinage, de la lecture de vidéos ou du zoom avant et arrière lorsque l'appareil est en mode Flex29.

Les jeux vidéos sont également plus rapides grâce à la puissante plate-forme mobile Snapdragon® 8+ Gen 1 et à la technologie hyper rapide 5G30. Avec une charnière plus fine, un poids plus léger et des bords encore plus étroits, l'écran plus large permet des interactions plus faciles d'une seule main tout en utilisant l'écran de couverture31.

Une technologie d'écran pliable qui résiste à l'épreuve du temps

Samsung poursuit sa quête d'innovation pour offrir aux consommateurs le niveau de durabilité 32 qu'ils attendent, à l'intérieur comme à l'extérieur. Grâce à leur cadre et à leur charnière en aluminium armé, ainsi qu'au verre exclusif Corning® Gorilla® Victus®+ sur l'écran de couverture et la vitre arrière, les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 sont les appareils pliables les plus résistants jamais conçus. La durabilité du panneau de l'écran principal est également améliorée grâce à la structure optimisée des couches. En outre, les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 sont tous deux dotés d'une résistance à l'eau IPX833, de sorte que les utilisateurs peuvent s'inquiéter moins s'ils sont surpris par la pluie.

Galaxy Buds2 Pro, un design haut de gamme pour une expérience d'écoute ultime

Les Samsung Galaxy Buds2 Pro rejoignent la série Galaxy Z. Ces nouveaux écouteurs haut de gamme de Samsung offrent des expériences audios sans fil immersives. Avec un nouveau design compact et une connectivité transparente, les Galaxy Buds2 Pro sont conçus pour améliorer la vie quotidienne. Appréciez chaque interlude musical grâce à la qualité supérieure Hi-Fi 24 bits Audio34, à la plage dynamique élevée et à la résolution cristalline qui vous aident à vous sentir connecté à ce que vous écoutez. Les utilisateurs peuvent également prendre des appels ou écouter leur contenu préféré en déplacement grâce au puissant système ANC35 qui élimine les bruits extérieurs et les distractions. Le nouveau design compact et ergonomique est également 15 % plus petit 36 et conçu avec un ajustement sécurisé pour éviter toute rotation, ce qui le rend idéal pour les activités de fitness.

Les nouveaux Galaxy Buds2 Pro permettent aux utilisateurs de s'évader dans leur propre monde tout en restant connectés à leur quotidien. Qu'il s'agisse de prendre une marche sur l'heure du dîner pour rejoindre une réunion sur votre PC ou de jouer sur votre tablette et de devoir répondre à un appel téléphonique, le Galaxy Buds2 Pro est doté de la fonction Auto Switch37 qui se connectent de manière harmonieuse à votre appareil Galaxy - d'une simple pression du doigt. Le codec Samsung Seamless permet un transfert de musique de qualité sans pause, et le nouveau haut-parleur coaxial à 2 voies rend ces sons plus riches que jamais.

Galaxy pour la planète

Depuis le lancement de la série Galaxy S22, Samsung a intégré des matériaux recyclés non seulement dans ses emballages, mais aussi dans le matériel de ses nouveaux produits. Il s'agit là des premières étapes de notre initiative Galaxy pour la planète, qui comprend l'incorporation continue de plastiques recyclés et la création de nouveaux matériaux en partenariat avec des acteurs majeurs du développement durable. Alors que nous poursuivons nos innovations en matière de fabrication durable, nous sommes fiers d'annoncer que plus de 90 % des nouveaux Galaxy Buds2 Pro sont fabriqués à partir de matériaux recyclés38. La nouvelle série Galaxy Z intègre également des plastiques issus des océans dans des composants clés et du papier 100 % recyclé pour son emballage. Nous avons également réduit le volume de l'emballage jusqu'à 58 % 39 par rapport aux Galaxy pliables de première génération. Cela équivaut à l'évitement d'environ 10 000 tonnes d'émissions de carbone dues au transport cette année.40

Disponibilité au Canada

Les Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 et Galaxy Buds2 Pro sont disponibles en précommande à partir du 10 août 2022 et en vente à partir du 26 août 2022 sur le site samsung.com/ca, dans les Samsung Experience Stores et chez les détaillants/opérateurs partenaires au Canada.

Galaxy Z Fold4 : Le Galaxy Z Fold4 et l'étui Standing Cover with Pen 41 sont proposés dans des couleurs raffinées qui incluent Graygreen, Moon Beige et Phantom Black 42 . Le modèle 256 Go est disponible au prix de 2 269,99 $ (prix PDSF). Le modèle 512 Go est disponible au prix de 2 429,99 $ (prix PDSF). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-z-fold4/.

Galaxy Z Flip4 : Le Galaxy Z Flip4 complète le style des utilisateurs avec des designs haut de gamme dans des couleurs héritées : Bora Purple et Graphite, et de nouvelles couleurs : Or rose et Bleu. Le modèle 128 Go est disponible au prix de 1 259,99 $ (prix PDSF). Le modèle 256 Go est disponible au prix de 1 329,99 $ (prix PDSF) et le modèle 512 Go est disponible au prix de 1 499,99 $ (prix PDSF). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-z-flip4/



Le Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition élargi - disponible en 256 Go au prix de 1399,99 $ (prix PDSF) - propose des couleurs de verre et des options de cadre qui offrent 75 combinaisons au choix, permettant aux clients de contrôler complètement l'apparence de leur appareil 43 . Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.samsung.com/ca_fr/mobile/galaxy-bespoke/galaxy-z-flip4/

Galaxy Buds2 Pro : Disponibles au prix de 289,99 $ (notre prix normal), les Galaxy Buds2 Pro sont les plus petits et les plus légers de la série Buds Pro.44 Les écouteurs de la série Buds Pro de Samsung à ce jour et sont offerts en trois toutes nouvelles teintes douces et neutres - Graphite, Blanc et Violet Bora pour un look distinctif. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://www.samsung.com/ca_fr/audio-sound/galaxy-buds/galaxy-buds2-pro-bora-purple-sm-r510nlvaxac/

Offres promotionnelles

Deux fois plus de stockage. Même prix.

Les Canadiens peuvent bénéficier de deux fois plus d'espace de stockage pour le même prix en pré-commandant entre le 10 et le 25 août 2022 (une fois l’achat compléter) ou en achetant entre le 26 août et le 8 septembre 2022 ce qui équivaut à 160 $ sur le Galaxy Z Fold4 512 Go ou le Galaxy Z Flip4 512 Go, ou de 80 $ sur le Galaxy Z Flip4 256 Go. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.samsung.com/ca/offer/flagship-memory-upgrade/

Offre d’échange

Les Canadiens peuvent également obtenir jusqu'à 861 $45 lorsqu'ils échangent leur ancien téléphone intelligent et pré-commandent (et complètent) l'achat d'un appareil Galaxy Z Fold4 ou Galaxy Z Flip4 admissible entre le 10 août 2022 et le 3 octobre 2022 ou lorsqu'ils achètent un appareil Galaxy Z Fold4 ou Galaxy Z Flip4 admissible entre le 26 août 2022 et le 3 octobre 2022 et reçoivent un crédit allant jusqu'à 861 $ vers l'achat du Galaxy Z Fold4 ou Galaxy Z Flip4 (basé sur la valeur de reprise du Galaxy S21 Ultra 512 Go). Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.samsung.com/ca_fr/offer/flagship-trade-in/ .

La tranquillité d'esprit avec Samsung Care+

Avec le plan Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d'un service de soins complets pour leur nouvel ordinateur portable, téléphone intelligent, tablette ou appareil portable Galaxy. Les utilisateurs seront protégés pendant une période allant jusqu'à deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les défaillances ou défauts mécaniques, et une équipe d'experts Galaxy dévoués sera disponible pour les aider à reprendre le dessus46.

Les Canadiens qui précommandent un smartphone Galaxy Z Fold4 ou Galaxy Z Flip4 entre le 10 et le 25 août 2022 et qui complètent leur achat d'ici le 8 septembre 2022 recevront soit un plan Samsung Care+ 1 an en prime sans frais supplémentaires, soit un plan Samsung Care+ 2 ans à 50 % de réduction.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.samsung.com/ca/offer/samsung-care-plus/

Service d'assistance premium

Votre appareil Galaxy Z Fold4 ou Galaxy Z Flip4 est livré avec des services d'assistance client dédiés, conçus spécialement pour offrir la meilleure expérience de service client à nos précieux clients. Des experts spécialement formés sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via le chat en direct ou par téléphone de 9 h à 21 h HNE au 1-888-970-FOLD pour vous fournir une assistance personnalisée et exclusive pour votre appareil. Visitez www.samsung.com/ca/support pour plus d'informations

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada incite les Canadiens à réaliser leur plein potentiel grâce à un écosystème de produits et de services transformateur qui apporte innovation et conception distincte à tous les aspects de leur vie connectée. L'entreprise redéfinit les univers des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils portables, des tablettes et des appareils numériques. Dédiées à faire une différence dans la vie des Canadiens, les initiatives de dons d'entreprise primées de Samsung soutiennent l'éducation publique et les questions de santé dans les communautés de tout le pays. Pour en savoir plus, consultez le site www.samsung.com.

Suivez Samsung Canada sur facebook.com/SamsungCanada, ou Instagram @samsungcanada ou Twitter @SamsungCanada.

Tableaux des caractéristiques techniques

Galaxy Z Flip4 Écran



Principal FHD+* de 6,7 pouces



Dynamic AMOLED 2X



Affichage Infinity Flex (2640 x 1080, 22:9)



Fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz (1~120 Hz)



*Mesurée en diagonale, la taille de l'écran principal du Galaxy Z Flip4 est de 6,7 pouces dans le rectangle complet et de 6,6 pouces si l'on tient compte des coins arrondis ; la surface visible réelle est inférieure en raison des coins arrondis et du trou de la caméra. Couverture Écran Super AMOLED de 1,9 pouce



260 x 512



*Mesurée en diagonale, la taille de l'écran de couverture du Galaxy Z Flip4 est de 1,9" dans le rectangle complet et de 1,8" en tenant compte des coins arrondis ; la zone visible réelle est inférieure en raison des coins arrondis. Dimension et poids







Plié 71,9 x 84,9 x 17,1 mm (Charnière) - 15,9 mm (Affaissé) Déplié 71.9 x 165.2 x 6.9mm



*L'épaisseur du Galaxy Z Flip4 lorsqu'il est déplié ne comprend pas le cadre de l'écran principal... Poids 187g Caméra







Caméra de couverture 10MP Selfie Camera

F2.4, Pixel size: 1.22μm, FOV: 80˚ Caméra arrière double Caméra ultra large 12MP



F2.2, taille des pixels : 1.12μm, FOV : 123˚ Appareil photo grand angle 12MP



AF double pixel, OIS, F1.8, taille des pixels : 1,8μm, FOV : 83˚. Processeur Processeur 4㎚ Octa-Core Mémoire 8GB RAM avec 512GB de stockage interne



8GB RAM avec 256GB de stockage interne



8GB RAM avec 128GB de stockage interne



*La disponibilité peut varier selon le marché ou le réseau. L'espace de stockage réel peut varier selon le marché, le modèle, la taille et le format des fichiers. Batterie Batterie double de 3 700 mAh (typique)



*Valeur typique testée dans des conditions de laboratoire indépendants. La valeur typique est la valeur moyenne estimée compte tenu de l'écart de capacité de la batterie parmi les échantillons de batterie testés selon la norme IEC 61960. La capacité nominale (minimale) est de 3595mAh. L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de l'environnement du réseau, des habitudes d'utilisation et d'autres facteurs. Chargement Chargement super rapide* : Jusqu'à 0 % à 50 % de charge en 30 minutes environ avec un adaptateur de 25 W** ou plus.



Chargement rapide sans fil 2.0***



PowerShare sans fil****



*Charge filaire compatible avec QC2.0 et AFC



**Adaptateur secteur 25W vendu séparément. La charge super rapide est disponible avec un adaptateur de 25 W ou supérieur. Les résultats sont tirés de tests internes effectués par Samsung en laboratoire, avec un adaptateur de voyage de 25 W, alors qu'il reste 0 % d'énergie, tous les services, toutes les fonctions et l'écran étant éteints. La vitesse de charge réelle peut varier en fonction de l'utilisation réelle, des conditions de charge et d'autres facteurs. N'utilisez que des chargeurs et des câbles approuvés par Samsung.



***Chargement sans fil compatible avec WPC



****La fonction PowerShare sans fil est limitée aux téléphones intelligents Samsung ou d'autres marques dotés de la fonction de recharge sans fil WPC Qi, tels que Galaxy Z Fold4, Z Flip4, série S22, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, série S21, Z Fold2, série Note20, série S20, Z Flip, série Note10, série S10, série S9, série S8, série S7, série S6, Note9, Note8, Note FE, Note5, et les wearables tels que Galaxy Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch5, Watch5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch, et Galaxy Buds. Peut ne pas fonctionner avec certains accessoires, housses ou appareils d'autres marques. Peut affecter la réception des appels ou les services de données, en fonction de votre environnement réseau. Résistance à l'eau IPX8



*IPX8 est basé sur des conditions de test pour une immersion dans 1,5 mètre d'eau douce pendant 30 minutes maximum. Non conseillé pour une utilisation à la plage ou à la piscine. Ne résiste pas à la poussière. OS Android 12

One UI 4.1.1 Réseaux et connectivité 5G*, LTE**, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth® v5.2



*Les services 5G ne sont pris en charge que dans les endroits où le réseau 5G est activé. Nécessite une connexion 5G optimale. La vitesse réelle peut varier en fonction du marché, de l'opérateur et de l'environnement de l'utilisateur.



** La vitesse réelle peut varier en fonction du marché, de l'opérateur et de l'environnement de l'utilisateur. Capteurs Capteur capacitif d'empreintes digitales (latéral), Accéléromètre, Baromètre, Capteur gyroscopique, Capteur géomagnétique, Capteur de Hall, Capteur de proximité, Capteur de lumière Sécurité Samsung Knox, Samsung Knox Vault Carte SIM Une Nano SIM* et une eSIM**.



*La carte SIM est vendue séparément. La disponibilité peut varier en fonction du marché et de l'opérateur.



**La disponibilité de la carte eSIM peut varier selon la version du logiciel, la région et l'opérateur. Vérifiez auprès de votre opérateur si votre plan de réseau mobile prend en charge la carte eSIM. Couleurs Bora Mauve, Graphite, Or rose, Bleu



[Édition Bespoke] Façade/noir (jaune, blanc, marine, kaki, rouge), cadre (argent/noir/or).



* La disponibilité peut varier selon les marchés. Galaxy Z Fold4 Affichage







Écran principal



QXGA+* de 7,6 pouces



Dynamic AMOLED 2X



Infinity Flex Display (2176 x 1812, 21,6:18)



Fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz (1~120 Hz)



*Mesurée en diagonale, la taille de l'écran principal du Galaxy Z Fold4 est de 7,6 pouces dans le rectangle complet et de 7,4 pouces en tenant compte des coins arrondis ; la zone visible réelle est inférieure en raison des coins arrondis. Écran de couverture



HD+ de 6,2 pouces



Dynamic AMOLED 2X de 6 pouces



(2316 x 904, 23.1:9)



Taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz (48~120 Hz)



*Mesurée en diagonale, la taille de l'écran de couverture du Galaxy Z Fold4 est de 6,2 pouces dans un rectangle complet et de 6,1 pouces en tenant compte des coins arrondis. La surface visible réelle est plus petite en raison des coins arrondis et du trou de la caméra. Dimension et poids







Plié 67.1 x 155.1 x 15.8mm(Charnière) ~ 14.2mm(Affaissé) Déplié 130.1 x 155.1 x 6.3mm Poids 263g Caméra







Caméra de couverture Appareil photo selfie 10MP



F2.2, taille des pixels : 1,22μm, FOV : 85˚. Caméra sous écran Appareil photo 4MP sous l'écran



F1.8, taille des pixels : 2,0μm, FOV : 80˚. Caméra arrière triple Caméra ultra large 12MP



F2.2, taille des pixels : 1.12μm, FOV : 123˚



Appareil photo grand angle 50MP



AF double pixel, OIS, F1.8, taille du pixel : 1,0μm, FOV : 85˚



Caméra téléobjectif 10MP



PDAF, F2.4, OIS, taille du pixel : 1,0μm, FOV : 36˚



*Le zoom spatial 30X comprend un zoom optique 3x et un zoom numérique 30x avec la technologie AI Super Resolution. Un zoom supérieur à 3x peut entraîner une certaine détérioration de l'image. Prcesseur Prcesseur 4㎚ Octa-Core Mémoire 12GB RAM avec 1TB de stockage interne



12GB RAM avec 512GB de stockage interne



12GB RAM avec 256GB de stockage interne



*La disponibilité peut varier selon le marché ou le réseau. L'espace de stockage réel peut varier selon le marché, le modèle, la taille et le format des fichiers. Batterie Double batterie (typique) de 4 400 mAh*.



*Valeur typique testée dans des conditions de laboratoire indépendant. La valeur typique est la valeur moyenne estimée en tenant compte de la déviation de la capacité de la batterie parmi les échantillons de batterie testés selon la norme IEC 61960. La capacité nominale (minimale) est de 4275mAh. L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de l'environnement réseau, des habitudes d'utilisation et d'autres facteurs. Chargement Chargement super rapide* : Jusqu'à 0 % à 50 % de charge en 30 minutes environ avec un adaptateur de 25 W** ou plus.



Chargement rapide sans fil 2.0***



Wireless PowerShare****



*Charge filaire compatible avec QC2.0 et AFC



**Adaptateur secteur 25W vendu séparément. La charge super rapide est disponible avec un adaptateur de 25 W ou supérieur. Les résultats sont tirés de tests internes effectués par Samsung en laboratoire, avec un adaptateur de voyage de 25 W, alors qu'il reste 0 % d'énergie, tous les services, toutes les fonctions et l'écran étant fermés. La vitesse de charge réelle peut varier en fonction de de l'utilisation réelle, des conditions de charge et d'autres facteurs. N'utilisez que des chargeurs et des câbles approuvés par Samsung.



***Chargement sans fil compatible avec WPC



****La fonction PowerShare sans fil est limitée aux smartphones Samsung ou d'autres marques dotés de la fonction de recharge sans fil WPC Qi, tels que Galaxy Z Fold4, Z Flip4, série S22, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, série S21, Z Fold2, série Note20, série S20, Z Flip, série Note10, série S10, série S9, série S8, série S7, série S6, Note9, Note8, Note FE, Note5, et les wearables tels que Galaxy Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch5, Watch5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch, et Galaxy Buds. Peut ne pas fonctionner avec certains accessoires, housses ou appareils d'autres marques. Peut affecter la réception des appels ou les services de données, en fonction de votre environnement réseau. Résistance à l'eau IPX8



*IPX8 est basé sur des conditions de test pour une immersion dans 1,5 mètre d'eau douce pendant 30 minutes maximum. Non conseillé pour une utilisation à la plage ou à la piscine. Ne résiste pas à la poussière. OS Android 12L

One UI 4.1.1 Réseaux et connectivité 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E*** 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth® v5.2



*Les services 5G ne sont pris en charge que dans les endroits où le réseau 5G est activé. Nécessite une connexion 5G optimale. La vitesse réelle peut varier en fonction du marché, de l'opérateur et de l'environnement de l'utilisateur.



**La vitesse réelle peut varier en fonction du marché, de l'opérateur et de l'environnement de l'utilisateur.



***La disponibilité du réseau Wi-Fi 6E peut varier selon le marché, le fournisseur de réseau et l'environnement de l'utilisateur. Nécessite une connexion optimale. Nécessite un routeur Wi-Fi 6E. Captuer Capteur capacitif d'empreintes digitales (latéral), Accéléromètre, Baromètre, Capteur gyroscopique, Capteur géomagnétique, Capteur de Hall, Capteur de proximité, Capteur de lumière Sécurité Samsung Knox, Samsung Knox Vault Carte SIM Jusqu'à deux Nano SIM* et une eSIM**.



*La carte SIM est vendue séparément. La disponibilité peut varier selon le marché et l'opérateur.



**La disponibilité de la carte eSIM peut varier selon la version du logiciel, la région et l'opérateur. Vérifiez auprès de votre opérateur si votre plan de réseau mobile prend en charge la carte eSIM. Couleurs Gris-vert, Noir fantôme, Beige



[Exclusivité Samsung.com] Bourgogne



* La disponibilité peut varier selon les marchés. Galaxy Buds2 Spécifications du produit Couleur Graphite, Blanc, Mauve Bora



*Les couleurs disponibles peuvent varier selon le marché, l'opérateur ou le détaillant. Dimensions et poids Écouteurs: 19.9 x 21.6 x 18.7 mm, 5.5g



Étui de chargement: 50.1 x 50.2 x 27.7 mm, 43.4g Haut-parleur Custom Coaxial 2-way (Tweeter + Woofer) peaker Qualité du son Hi-Fi en 24 bits



Audio 360 avec multicanal direct**



*Le son Hi-Fi 24 bits nécessite des appareils Samsung Galaxy fonctionnant sous OneUI 4.0 ou plus et Galaxy Buds2 Pro. La prise en charge du son Hi-Fi 24 bits peut varier en fonction de l'application.



**Le multicanal direct est pris en charge avec Android One UI version 4.1.1 ou supérieure, 360 Audio prend en charge One UI 3.1 ou supérieure ANC & son ambiant







ANC*+Microphone SNR élevé (2 extérieurs + 1 intérieur)**.



Son ambiant



Détection de la voix***



**Avec 3 microphones à haut SNR (Signal to Noise Ratio), Galaxy Buds2 Pro peut éliminer les petits bruits en capturant les sons de plus faible niveau.



***Galaxy Buds2 Pro peut distinguer le bruit des voix humaines. Lorsque vous parlez, il passe temporairement en mode ambiantet réduit le volume du support afin que vous puissiez entendre les conversations sans retirer vos écouteurs. Capacité de la batterie Écouteurs : 61mAh (typique)



Étui de chargement : 515mAh (typique)



** La capacité typique a été testée dans des conditions de laboratoire indépendant. La capacité typique est la capacité moyenne estimée, compte tenu de l'écart de capacité des batteries parmi les échantillons testés selon la norme IEC 61960-3. La capacité nominale est de 58mAh (écouteurs), 500mAh (étui de chargement). L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de l'environnement réseau, des habitudes d'utilisation et d'autres facteurs. Temps de jeu Jusqu'à 5 heures / Total jusqu'à 18 heures (ANC activé)



Jusqu'à 8 heures / Total jusqu'à 29 heures (ANC désactivé)



*Les écouteurs offrent jusqu'à 5 heures d'autonomie en mode ANC activé (jusqu'à 8 heures en mode ANC désactivé), tandis que l'étui offre jusqu'à 18 heures d'autonomie (jusqu'à 29 heures en mode ANC désactivé) lorsque l'étui et les écouteurs sont chargés à 100 %. Basé sur des tests internes. Durée de lecture audio testée en associant un Galaxy Buds2 Pro de pré-production à un smartphone Galaxy récemment sorti avec les paramètres par défaut**, y compris ANC activé. L'autonomie réelle de la batterie peut varier et dépend des conditions d'utilisation, des paramètres, du nombre de chargements, de la puissance du signal Bluetooth et d'autres facteurs.



** Le paramètre par défaut fait référence au paramètre original du Galaxy Buds2 Pro lorsque l'appareil est allumé. Temps de discussion Jusqu'à 3,5 heures / Total jusqu'à 14h (ANC activé)



Jusqu'à 4,0 heures / Total jusqu'à 15h (ANC désactivé)



*Les écouteurs offrent jusqu'à 3,5 heures d'autonomie pour les appels vocaux avec le système ANC activé (jusqu'à 4 heures avec le système ANC désactivé), tandis que l'étui offre jusqu'à 14 heures d'autonomie (jusqu'à 15 heures avec le système ANC désactivé) lorsque l'étui et les écouteurs sont chargés à 100 %. Basé sur des tests internes. Durée des appels vocaux testée en interne par Samsung avec les paramètres par défaut**, y compris l'ANC activé. L'autonomie réelle de la batterie peut varier et dépend des conditions d'utilisation, des paramètres, du nombre de chargements, de la puissance du signal Bluetooth et d'autres facteurs.



** Le réglage par défaut correspond au réglage d'origine du Galaxy Buds2 Pro, simplement avec l'appareil allumé. Connectivité Bluetooth® 5.3, commutation automatique



Codec : Samsung Seamless Codec HiFi (propriété de Samsung)



AAC, SBC Capteur Accéléromètre, Gyroscope, Proximité, Hall, Toucher, Unité de prise de voix (VPU) Compatibilité Android 8.0 ou supérieur avec plus de 1,5 GB de RAM



*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles sur les appareils non-Samsung. La disponibilité peut varier selon le marché, l'opérateur ou l'appareil connecté. Résistance à l'eau IPX7



*IPX7 est basé sur des conditions de test en laboratoire pour une immersion jusqu'à 1 mètre d'eau douce pendant 30 minutes. Il n'est pas conseillé de l'utiliser à la plage ou à la piscine. Le boîtier de chargement n'est pas résistant à l'eau. Si les écouteurs sont endommagés, leur résistance à l'eau n'est pas garantie. Si les écouteurs ou vos mains sont mouillés, vous devez les sécher soigneusement avant de les manipuler ou de les placer dans l'étui de chargement.





______________________________________

1 Comparé à Galaxy Z Flip3 5G.

2 Mesurée en diagonale, la taille de l'écran principal du Z Fold4 est de 7,6 pouces dans le rectangle complet et de 7,4 pouces si l'on tient compte des coins arrondis ; la surface visible réelle est inférieure en raison des coins arrondis.

3 Certaines applications ne peuvent pas supporter le multi-tâches.

4 FlexCam fait référence à l'expérience des caméras utilisant le mode Flex. Le mode Flex est pris en charge pour des angles compris entre 75° et 115°. Pour votre confort, il peut être difficile de maintenir le mode Flex en mouvement en raison de tremblements ou d'autres mouvements. Il est recommandé de garder le téléphone immobile en mode Flex.

5 La compatibilité peut varier selon l'application.

6 FlexCam fait référence à l'expérience des caméras utilisant le mode Flex. Le mode Flex est pris en charge pour des angles compris entre 75° et 115°. Pour votre confort, il peut être difficile de maintenir le mode Flex en mouvement en raison de tremblements ou d'autres mouvements. Il est recommandé de garder le téléphone immobile en mode Flex.

7 Certaines applications peuvent ne pas être supportées sur l'écran de couverture.

8 Le mode Flex est pris en charge à des angles compris entre 75° et 115°. Pour votre confort, il peut être difficile de maintenir le mode Flex lors d'un déplacement en raison de secousses ou d'autres mouvements. Il est recommandé de garder le téléphone immobile lorsqu'il est en mode Flex.

9 Comparé au Galaxy Z Flip3 5G.

10 Comparé au Galaxy Z Flip3 5G. Valeur typique testée dans des conditions de laboratoire tierce partie. La valeur typique est une valeur moyenne estimée qui tient compte de la déviation de la capacité de la batterie parmi les échantillons de batterie testée selon la norme IEC 61960. La capacité nominale (minimale) est de 3 595mAh. L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de l'environnement réseau, des habitudes d'utilisation et d'autres facteurs.

11 Le chargement super rapide est disponible en utilisant un adaptateur de 25W ou plus. Les résultats proviennent de tests internes effectués par Samsung en laboratoire, avec un adaptateur de voyage de 25 W, alors qu'il reste 0 % de charge, tous les services, fonctions et écrans éteints. La vitesse de charge réelle peut varier en fonction de l'utilisation réelle, des conditions de charge et d'autres facteurs. L'adaptateur de voyage est vendu séparément. N'utilisez que des chargeurs et des câbles approuvés par Samsung.

12 Certaines applications ne sont pas compatibles avec l'écran de couverture.

13 Certaines applications ne sont pas compatibles avec l'écran de couverture.

14 Pour les vidéos, la résolution va de 176x144 (qCIF) à 1920x1080 (FHD), la durée de lecture peut atteindre 15 secondes et la taille maximale 100MB.

15 Le mode Flex est pris en charge à des angles compris entre 75° et 115°. Pour votre confort, il peut être difficile de maintenir le mode Flex lors d'un déplacement en raison de secousses ou d'autres mouvements. Il est recommandé de garder le téléphone immobile lorsqu'il est en mode Flex.

16 Certaines applications ne peuvent pas supporter le multi-tâches.

17 La barre des tâches est disponible uniquement sur l'écran principal.

18 Certaines applications ne peuvent pas supporter le multi-tâches.

19 Exige l'activation de Labs dans les paramètres.

20 Certaines applications ne supportent pas Multi Active Window ou App Pair.

21 S Pen vendu séparément. Seul l'écran principal du Z Fold4 est compatible avec le S Pen. Compatible uniquement avec l'édition S Pen Fold et le S Pen Pro. Tous les autres S Pen ou stylos non conçus pour le Z Fold4 (y compris ceux des autres fabricants) peuvent endommager l'écran.

22 L'édition S Pen Fold est inclus dans l'étui Standing Cover with Pen. Les accessoires sont vendus séparément.

23 Le zoom spatial 30X comprend un zoom optique 3x et un zoom numérique 30x avec la technologie IA Super Resolution. Un zoom supérieur à 3x peut entraîner une certaine détérioration de l'image.

24 Comparé au Galaxy Z Fold3 5G.

25 Mesurée en diagonale, la taille de l'écran principal du Z Fold4 est de 7,6 pouces dans le rectangle complet et de 7,4 pouces si l'on tient compte des coins arrondis ; la surface visible réelle est inférieure en raison des coins arrondis.

26 Le taux de rafraîchissement de l'écran varie en fonction de l'application utilisée, et certaines applications peuvent ne pas prendre en charge jusqu'à 120 Hz.

27 Le mode Flex est pris en charge à des angles compris entre 75° et 115°. Pour votre confort, il peut être difficile de maintenir le mode Flex lors d'un déplacement en raison de secousses ou d'autres mouvements.Il est recommandé de garder le téléphone immobile lorsqu'il est en mode Flex.

28 Nécessite l'activation de Labs dans Paramètres.

29 Le mode Flex est pris en charge à des angles compris entre 75° et 115°. Pour votre confort, il peut être difficile de maintenir le mode Flex lors d'un déplacement en raison de secousses ou d'autres mouvements.Il est recommandé de garder le téléphone immobile lorsqu'il est en mode Flex.

30 Les vitesses de la 5G varient et nécessitent un réseau et une connexion optimaux (les facteurs incluent la fréquence, la bande passante, la congestion) ; consultez votre opérateur pour connaître la disponibilité. Comparé au Galaxy Z Fold3 5G.

31 Comparé au Galaxy Z Fold3 5G.

32 Comparé au Galaxy Z Fold3 5G et au Galaxy Z Flip3 5G.

33 Conforme à la norme IPX8, résistant à l'eau jusqu'à 1,5 mètre d'eau pendant 30 minutes. Rincer les résidus/sécher après avoir mouillé.

34 Un appareil Samsung Galaxy avec One UI 4.0 ou supérieur est requis. La prise en charge de l'audio 24-bit peut varier en fonction de l'application.

35 Comparé au Galaxy Buds Pro : -3dB (50~1kHz Moyenne).

36 Comparé aux dimensions du Galaxy Buds Pro.

37 La fonction de commutation automatique pour les téléviseurs Samsung est uniquement disponible sur les téléviseurs Samsung lancés en février 2022 ou plus tard, après avoir reçu une mise à jour du micrologiciel à partir de juillet 2022. La commutation automatique avec la télévision est uniquement disponible pour passer et recevoir des appels téléphoniques.

38 Plus de 90 % de tous les composants plastiques du Galaxy Buds2 Pro, en poids, sont constitués de matériaux recyclés. Au total, 29 g de plastique sont utilisés dans le Galaxy Buds2 Pro, dont plus de 27 g de matériaux recyclés. Chacun de ces composants contient au moins 20 % de filets de pêche mis au rebut (plastique destiné aux océans) ou de matériaux de post-consommation. Des filets de pêche recyclés sont utilisés dans trois composants internes du boîtier du berceau, à savoir la façade du support déco, le support de batterie et le support PCB. Des matériaux recyclés post-consommation sont utilisés dans huit composants extérieurs. Quatre composants dans les deux Buds, à savoir le boîtier avant gauche/droit et le boîtier arrière gauche/droit. Et quatre composants dans l'étui du berceau dans son avant déco, étui supérieur, étui intérieur supérieur et étui inférieur.

39 Le volume de l'emballage du Galaxy Z Fold4 et du Galaxy Z Flip4 a été réduit de 58,2 % et 52,8 % respectivement, par rapport aux appareils Galaxy Fold et Galaxy Z Flip.

40 Calculé sur la base des normes ISO 14040:2006 et 14044:2006, en utilisant la base de données Ecoinvent 3.8 pour le transport des modèles SM-F700F, SM-F721B, SM-F900F et SM-F936B de la Corée vers l'Europe.

41 Les accessoires sont vendus séparément

42Les couleurs disponibles peuvent varier selon le marché, l'opérateur et le détaillant.

43 Les clients peuvent choisir des options de monture en noir, argent ou or et des couleurs avant et arrière en jaune, blanc, marine, kaki ou rouge. La disponibilité des couleurs varie en fonction du pays, de la région ou de l'opérateur. L'édition personnalisée est uniquement disponible sur Samsung.com. Veuillez prévoir un délai de livraison de 3 à 4 semaines ( estimé ). La disponibilité des couleurs de l'édition personnalisée peut varier selon le pays, la région ou l'opérateur.

44 Chaque écouteur pèse 5,5 g, soit 0,8 g de moins que les écouteurs du Galaxy Buds Pro.

45 Basé sur la valeur de reprise du Galaxy S21 Ultra 5G 512 GB et l'achat du Galaxy Z Fold4.

46 Des conditions s’appliquent. Pour connaître l'intégralité des conditions générales, veuillez consulter le site https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca/terms.

