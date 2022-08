Converge gibt Genehmigung des Normal Course Issuer Bid bekannt

TORONTO, ONTARIO, KANADA und GATINEAU, QUÉBEC, KANADA, Aug. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. („Converge“ oder das „Unternehmen“) (TSX: CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) gibt folgend auf seine Pressemitteilung vom 27. Juli 2022 bekannt, dass die Toronto Stock Exchange (die „TSX“) die Absichtserklärung des Unternehmens, ein Normal Course Issuer Bid abzugeben („NCIB“, reguläres Emittentenangebot (Aktienrückkauf)), bestätigt hat. Gemäß dem NCIB kann Converge bis zu einem Maximum von 10.744.818 Stammaktien (die „Stammaktien“) zur Vernichtung erwerben, was 5 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien zum 31. Juli 2022 entspricht. Das NCIB beginnt am 11. August 2022 und endet ein Jahr nach seinem Beginn oder früher, wenn die maximale Anzahl von Stammaktien im Rahmen des NCIB erworben wurde oder das NCIB auf Wunsch des Unternehmens beendet wird.



Das Unternehmen und sein Vorstand sind der Ansicht, dass die Marktpreise der Stammaktien zeitweise nicht den zugrundeliegenden Wert des Unternehmens und seine zukünftigen Geschäftsaussichten vollständig widerspiegeln und dass das NCIB daher im besten Interesse des Unternehmens liegt und eine wünschenswerte Verwendung seiner Mittel darstellt.

Der Rückkauf von Stammaktien im Rahmen des NCIB erfolgt auf dem freien Markt über die Einrichtungen der TSX und/oder zulässige alternative kanadische Handelssysteme. Der für die Stammaktien gezahlte Preis richtet sich nach den vorherrschenden Marktpreisen in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln und Richtlinien der TSX und den geltenden Wertpapiergesetzen. Alle vom Unternehmen im Rahmen des NCIB zurückgekauften Stammaktien werden vernichtet.

Darüber hinaus hat das Unternehmen mit Hampton Securities Limited („Hampton“ oder „der Broker“) eine Vereinbarung über einen automatischen Aktienkaufplan (der „ASPP“ (Automatic Share Purchase Plan)) abgeschlossen, um den Rückkauf von Stammaktien zu erleichtern. Gemäß dem ASPP kann Hampton Stammaktien im Rahmen des NCIB zu Zeiten erwerben, zu denen das Unternehmen aufgrund seiner eigenen internen Handelssperrfristen, Insiderhandelsvorschriften oder aus anderen Gründen normalerweise nicht am Markt aktiv ist. Handelsgrenzen und andere Parameter für den automatischen Kauf von Stammaktien im Rahmen des ASPP werden zwischen dem Unternehmen und dem Broker in Übereinstimmung mit den Regeln und Richtlinien der TSX, den geltenden Wertpapiergesetzen und den Bedingungen des ASPP festgelegt. Außerhalb der vorgenannten Sperrfristen kann das Unternehmen nach eigenem Ermessen Stammaktien im Rahmen des NCIB zurückkaufen.

Gemäß NCIB darf Converge mit Ausnahme von Käufen, die im Rahmen einer Gruppenfreistellung gemäß den Regeln und Richtlinien der TSX getätigt werden, nicht mehr als 170.868 der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien an der TSX an einem Handelstag erwerben, was ungefähr 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens von 683.473 Stammaktien des Unternehmens in den letzten sechs Kalendermonaten vor dem 31. Juli 2022 entspricht.

Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Der weltweite Lösungsansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Converge Technology Solutions Corp.

E-Mail: investors@convergetp.com

Telefon: 416-360-1495

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, können gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen darstellen, einschließlich Aussagen in Bezug auf den Zeitpunkt und die Menge der potenziellen Rückkäufe und der Vernichtung der Stammaktion im Rahmen des NCIB und des ASPP. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar als durch das Unternehmen als angemessen betrachtet werden, aber bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Vorhersagen abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Converge nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen zu Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder anderen Faktoren zu aktualisieren, sollten sich hier Änderungen ergeben. Der/die Leser/in wird darauf hingewiesen, dass er/sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollte.

Eine ausführliche Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sowie seiner Geschäfte und Aktivitäten finden die Leser/innen in den Unterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der Abschlussanalyse sowie der Jahres- und Quartalsabschlüsse.

Die TSX hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.