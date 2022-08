Anna Mizell nombrada gerente de ventas directas para el Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, California, Aug. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales (Grupo) de Nikkiso Cryogenic Industries, parte del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd (Japón), se complace de anunciar el nombramiento de Anna Mizell como gerente de ventas directas para la Unidad de Bombas Criogénicas del Grupo.



Anna es una profesional de ventas técnicas experimentada, con enfoque en las regiones de la Costa del Golfo y la Costa Este. Anna es ingeniería mecánica graduada y estará a cargo de apoyar los EPCs en todo Estados Unidos con bombas criogénicas, así como otros productos, servicios y soporte del Grupo. Recientemente fue gerente de ventas e ingeniera de ventas para Sundyne. Se reportará directamente a Ian Guthrie, gerente de línea de negocios para la Unidad de Bombas Criogénicas del Grupo.

"La Unidad de Bombas se alegra de tener a Anna en esta nueva posición de gestión estratégica", según Daryl Lamy, presidente y director ejecutivo de la Unidad de Bombas del Grupo. "Sus años de experiencia se añaden a nuestra capacidad para ofrecer productos de bomba criogénica de talla mundial, servicio al cliente y soluciones de valor agregado para nuestros clientes".

La Unidad de Bombas de Nikkiso Cryogenic que incluye Nikkiso ACD y Nikkiso Cryo es un fabricante líder de una línea diversa de bombas criogénicas, de grandes a pequeñas.

Con esta adición, Nikkiso continúa su compromiso de mantener una presencia global y local para sus clientes.

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd.) fabrica y da servicio a equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados (bombas, turboexpansores, intercambiadores de calor, etc.) y plantas de proceso para gases industriales, licuefacción de gas natural (GNL), licuefacción de hidrógeno (LH2) y ciclo orgánico Rankine para recuperación de calor residual. Cryogenic Industries, fundada hace más de medio siglo, es la empresa matriz de ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite, www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com .