Nomination d'Anna Mizell au poste de responsable des ventes directes EPC pour Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

TEMECULA, Californie, 10 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clean Energy & Industrial Gases Group (le « Groupe ») de Nikkiso Cryogenic Industries, qui fait partie du groupe de sociétés Nikkiso Co., Ltd (Japon), a le plaisir d'annoncer qu'Anna Mizell a été nommée directrice des ventes directes d'EPC pour l'unité des pompes cryogéniques du groupe.



Anna est une professionnelle de la vente technique expérimentée, spécialisée dans les régions de la côte du golfe du Mexique et de la côte Est. Ingénieure mécanique de formation, elle sera chargée de soutenir les EPC dans l'ensemble des États-Unis avec des pompes cryogéniques ainsi que d'autre produits, prestations de service et d'assistance du Groupe. Plus récemment, elle a été directrice des ventes et ingénieure des ventes chez Sundyne. Elle rendra directement compte à Ian Guthrie, responsable de la division commerciale de l'unité des pompes cryogéniques du Groupe.

« L'unité des pompes est ravie d'accueillir Anna à ce nouveau poste de direction stratégique », a déclaré Daryl Lamy, président-directeur général de l'unité Pompes du Groupe. « Ses années d'expérience viendront renforcer notre capacité à offrir à nos clients des pompes cryogéniques, un service client et des solutions à valeur ajoutée de classe mondiale. »

Nikkiso Cryogenic Pumps Unit, qui comprend Nikkiso ACD et Nikkiso Cryo, est un fabricant de premier plan d'une gamme diversifiée de pompes cryogéniques de toutes tailles.

Avec cette nomination, Nikkiso poursuit son engagement : avoir une présence à la fois locale et mondiale pour ses clients.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd'hui membre de Nikkiso Co., Ltd.) et ses entreprises membres fabriquent et entretiennent des équipements de traitement du gaz cryogénique (pompes, turbodétendeurs, échangeurs thermiques, etc.), et des usines de traitement pour les gaz industriels, la liquéfaction du gaz naturel (GNL), la liquéfaction de l'hydrogène (LH2) et le cycle organique de Rankine pour la récupération de la chaleur perdue. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d'ACD, de Nikkiso Cryo, de Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, de Cosmodyne et de Cryoquip, et d'un groupe administré en commun comptant une vingtaine d'entités opérationnelles.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter les sites www.nikkisoCEIG.com et www.nikkiso.com .