Anna Mizell Menamakan Pengurus Jualan Langsung EPC untuk Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

TEMECULA, Calif., Aug. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kumpulan Clean Energy & Industrial Gases bagi Nikkiso Cryogenic Industries ("Kumpulan"), sebahagian daripada kumpulan syarikat Nikkiso Co., Ltd (Jepun), gembira untuk mengumumkan bahawa Anna Mizell telah dilantik sebagai Pengurus Jualan Langsung EPC untuk Unit Pam Cryogenic Kumpulan.



Anna ialah seorang profesional jualan teknikal yang berpengalaman, dengan tumpuan pada wilayah Pantai Teluk dan Pantai Timur. Sebagai seorang jurutera mekanikal mengikut pendidikan, beliau akan bertanggungjawab untuk menyokong EPC di seluruh Amerika Syarikat dengan Pam Cryogenic serta produk, perkhidmatan dan sokongan Kumpulan yang lain. Beliau baru-baru ini menjadi Pengurus Jualan dan Jurutera Jualan untuk Sundyne. Dia akan melapor terus kepada Ian Guthrie, Pengurus Talian Perniagaan untuk unit Pam Kumpulan Cryogenic.

“Unit Pam teruja untuk mempunyai Anna dalam peranan pengurusan strategik baharu ini,” menurut Daryl Lamy, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Unit Pam Kumpulan. "Pengalaman beliau selama bertahun-tahun akan menambah keupayaan kami untuk menawarkan produk pam kriogenik bertaraf dunia, perkhidmatan pelanggan dan penyelesaian nilai tambah untuk pelanggan kami."

Unit Pam Cryogenic Nikkiso merangkumi Nikkiso ACD dan Nikkiso Cryo ialah pengeluar terkemuka rangkaian pelbagai pam kriogenik - besar hingga kecil.

Dengan tambahan ini, Nikkiso meneruskan komitmen mereka untuk muncul di arena global dan tempatan bagi pelanggan mereka.

PERIHAL CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (kini ahli Nikkiso Co., Ltd.) syarikat ahli mengeluarkan dan perkhidmatan kejuruteraan peralatan pemprosesan gas kriogenik (pam, pengembang turbo, penukar haba, dsb.) dan loji pemprosesan untuk Gas Industri, Pencairan Gas Asli ( LNG), Pencairan Hidrogen (LH2) dan Kitaran Rankine Organik untuk Pemulihan Haba Sisa. Diasaskan lebih daripada 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries merupakan syarikat induk bagi ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne dan Cryoquip serta kumpulan yang dikawal secara umum bagi kira-kira 20 entiti pengendalian.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut sila layari www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.