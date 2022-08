Anna Mizell ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายตรง EPC ของ Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

เทเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, Aug. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่ม”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (JAPAN) มีความยินดีที่จะประกาศว่าคุณ Anna Mizell ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขายตรง EPC ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มไครโอเจนิกส์ของกลุ่ม



คุณ Anna เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขายเชิงเทคนิคผู้มากประสบการณ์ โดยมีความเชี่ยวชาญในภูมิภาคอ่าวกัลฟ์และชายฝั่งตะวันออก เธอจบการศึกษาด้านวิศวกรเครื่องกล และจะรับผิดชอบในการนำปั๊มไครโอเจนิกส์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ บริการ และการสนับสนุนอื่น ๆ ของกลุ่มเข้าสนับสนุนงานด้าน EPC ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา เธอเพิ่งผ่านการเป็นผู้จัดการฝ่ายขายและวิศวกรฝ่ายขายของ Sundyne มา โดยเธอจะรายงานตรงต่อคุณ Ian Guthrie ผู้จัดการสายธุรกิจของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มไครโอเจนิกส์ของกลุ่ม

“กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มรู้สึกตื่นเต้นที่ได้คุณ Anna เข้ามามีส่วนร่วมทำหน้าที่ฝ่ายบริหารเชิงกลยุทธ์ใหม่นี้” Daryl Lamy ประธานและประธานกรรมการบริหารของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มของกลุ่มกล่าว “ประสบการณ์ที่ยาวนานของเธอจะช่วยเพิ่มความสามารถของเราในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ปั๊มไครโอเจนิกส์ระดับโลก การบริการลูกค้า และโซลูชันเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าของเรา”

Nikkiso Cryogenic Pumps Unit ซึ่งรวมถึง Nikkiso ACD และ Nikkiso Cryo เป็นผู้ผลิตชั้นนำในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มไครโอเจนิคที่หลากหลาย ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่

นอกจากนี้ Nikkiso ยังคงมุ่งมั่นที่จะแสดงตัวตนให้เป็นที่ประจักษ์แก่ลูกค้า ทั้งในระดับสากลและระดับท้องถิ่น

เกี่ยวกับ CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (เป็นสมาชิกของ Nikkiso Co., Ltd. ในปัจจุบัน) บริษัทสมาชิกผู้ผลิตและให้บริการอุปกรณ์แปรรูปก๊าซไครโอเจนิกส์เชิงวิศวกรรม (ปั๊ม อุปกรณ์ขยายเทอร์โบ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ฯลฯ) และโรงงานแปรรูปก๊าซอุตสาหกรรม, ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG), การผลิตไฮโดรเจนเหลว (LH2) และวัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์สำหรับการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ Cryogenic Industries ก่อตั้งขึ้นมาแล้วมากกว่า 50 ปี และเป็นบริษัทแม่ของ ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip รวมถึงทำหน้าที่ดูแลหน่วยงานปฏิบัติการอีกราว 20 แห่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nikkisoCEIG.com และ www.nikkiso.com.