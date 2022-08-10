Anna Mizell被任命为Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group的EPC直销经理

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加利福尼亚州特曼库拉, Aug. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）旗下企业Nikkiso Cryogenic Industries的Clean Energy & Industrial Gases Group（以下简称“集团”）很高兴地宣布，Anna Mizell已被任命为集团该低温泵事业部的EPC直销经理。



Anna是一位经验丰富的技术销售专才，专注于海湾海岸和东海岸地区业务。作为一名经过教育培训的机械工程师，她将通过低温泵以及集团其他产品、服务和支持来支持整个美国的EPC。她最近曾任Sundyne的销售经理和销售工程师。她将直接向集团低温泵事业部业务线经理Ian Guthrie报告。

集团泵事业部总裁兼首席执行官Daryl Lamy表示：“泵事业部很高兴有Anna担任这一新的战略管理职务。她的多年经验将增强我们为客户提供世界级低温泵产品、客户服务和增值解决方案的能力。”

Nikkiso Cryogenic Pumps Unit包括Nikkiso ACD和Nikkiso Cryo，是各种型号系列低温泵的领先制造商。

通过此项任命，Nikkiso将继续致力于为客户提供全球性及本地化服务。

关于CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下成员）成员公司制造和支持工程低温气体处理设备（泵、涡轮放大器、热交换器等）以及工业气体、天然气液化（LNG）、氢液化（LH2）和废热回收有机朗肯循环的处理设施。Cryogenic Industries成立于50多年前，是ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息，请访问： www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com 。