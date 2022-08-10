Anna Mizell 獲 Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group 委任為 EPC（工程、採購和施工）直屬銷售經理

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加州德美古拉, Aug. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries 旗下的 Clean Energy & Industrial Gases Group（「集團」）屬於 Nikkiso Co., Ltd（日本）集團公司一部分，欣然宣佈任命 Anna Mizell 為集團低溫泵組的 EPC（工程、採購和施工）直屬銷售經理。



Anna 是經驗豐富的技術銷售專業人員，專注於海灣和東岸地區。她接受的教育是機械工程師，將負責在整個美國以低溫泵及其他集團產品、服務和支援來支持 EPC 工作。她最近的職務是 Sundyne 的銷售經理和銷售工程師。她將直接向該集團低溫泵組的業務部門經理 Ian Guthrie 匯報。

集團低溫泵小組主席兼行政總裁 Daryl Lamy 表示：「低溫泵小組很高興 Anna 擔任這個新策略管理角色。她多年來的豐富經驗將讓我們加強能力，為客戶提供世界一流的低溫泵產品、客戶服務和增值解決方案。」

Nikkiso 低溫泵小組包括 Nikkiso ACD 和 Nikkiso Cryo，它們是生產不同大小低溫泵產品的領先製造商。

憑藉新成員的力量，Nikkiso 承諾繼續致力為客戶提供全球及本地業務。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（目前是 Nikkiso Co., Ltd. 的成員）的成員公司，製造與服務工程低溫氣體處理設備（泵、渦輪膨脹機、熱交換器等）、以及工業氣體、天然氣液化 (LNG)、氫液化 (LH2) 和用於餘熱回收的有機朗肯循環裝置。公司已成立 50 多年，是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，以及一個由大約 20 個經營實體組成的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com 。