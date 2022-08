Konstantinos Fakiolas zum Business Development Manager bei Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group Europe ernannt

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Kalifornien, Aug. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Clean Energy & Industrial Gases Group („Gruppe“) von Nikkiso Cryogenic Industries, ein Teil der Unternehmensgruppe Nikkiso Co., Ltd (Japan), freut sich bekannt zu geben, dass Konstantinos Fakiolas zum Business Development Manager für die Cryogenic Pumps Unit der Gruppe ernannt wurde.



Fakiolas ist Schiffsbauingenieur, MSc- und MBA-Absolvent der Nationalen Technischen Universität von Athen, Griechenland, und verfügt über 24 Jahre Berufserfahrung mit einer Spezialisierung auf schiffstechnische Anwendungen, die LNG-Systeme, Umwelttechnologien, erneuerbare Energien und Energieeffizienz umfassen.

Er hat eng mit Technologieanbietern für den Ausbau ihres Marinegeschäfts zusammengearbeitet, während er bei asiatischen Werften intensiv mit Vertragsverhandlungen und dem Projektmanagement für den Schiffsneubau und die Schiffsmodernisierung befasst war.

Im Laufe seiner Karriere war er als Schiffskonstrukteur, Schiffsbesichtiger für die Behörden der Flaggenstaaten, Projektleiter für Neubauten, Projektleiter für Neubauverträge, internationaler Vertriebsleiter und Geschäftsentwicklungspartner für weltweit tätige Technologieanbieter tätig.

In dieser Funktion wird er eine globale Geschäftsentwicklungsstrategie für das Wachstum und die Erweiterung des Produktportfolios, der Lösungen und Dienstleistungen von Nikkiso Clean Energy im maritimen Marktsegment leiten und umsetzen. Diese Strategie umfasst die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und der Anwendbarkeit bei maritimen Projekten, die Produktentwicklung und -verwaltung sowie die strategische Zusammenarbeit mit industriellen Partnern. Fakiolas wird in Europa tätig sein und direkt an Mike Wells, Technical Sales Manager und Business Development bei Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Pumps Unit, berichten.

„Fakiolas' umfangreiche Erfahrungen, Kontakte, Branchen- und Marktkenntnisse werden uns dabei helfen, neue Möglichkeiten auf dem Marinemarkt zu entwickeln und unsere Kunden besser zu bedienen“, so Ole Jensen, Vizepräsident von NCEIG Europe.

Mit dieser Neueinstellung setzt Nikkiso seine Bestrebungen fort, sowohl global als auch lokal für seine Kunden präsent zu sein.

