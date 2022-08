Konstantinos Fakiolas ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group Europe

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

เทเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, Aug. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่ม”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (JAPAN) มีความยินดีที่จะประกาศว่าคุณ Konstantinos Fakiolas ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มไครโอเจนิกส์ของกลุ่ม



คุณ Kostas เป็นวิศวกรต่อเรือและเครื่องกลเรือ, MSc, MBA, ผู้จบการศึกษาจาก National Technical University of Athens ประเทศกรีซ โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเรือที่เกี่ยวข้องกับระบบ LNG, เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม, พลังงานหมุนเวียน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานถึง 24 ปี

เขาได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจทางทะเลของพวกเขา ไปพร้อม ๆ กับการทำงานร่วมกับ Asian Shipyards ในการสร้างอาคารหลังใหม่ การเจรจาสัญญาปรับปรุงเรือลำเดิม รวมถึงการจัดการโครงการ

ตลอดการทำงานของเขา เขาทำงานเป็นนักออกแบบเรือ นักสำรวจสัญชาติเรือ หัวหน้างานภาคสนามเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ ผู้จัดการโครงการสัญญาสร้างอาคารใหม่ ผู้อำนวยการฝ่ายขายระหว่างประเทศ และพันธมิตรด้านการพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่ให้บริการในระดับโลก

ในบทบาทนี้ เขาจะทำหน้าที่จัดการและใช้กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจระดับโลกเพื่อสร้างความเติบโตและขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น และบริการของผลิตภัณฑ์ Nikkiso Clean Energy ในกลุ่มตลาดทางทะเล กลยุทธ์นี้หมายรวมไปถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการเข้าร่วมในโครงการทางทะเล การพัฒนาและการจัดการผลิตภัณฑ์ รวมถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรอุตสาหกรรม คุณ Kostas จะประจำอยู่ในยุโรปและรายงานตรงต่อคุณ Mike Wells ผู้จัดการแผนกการขายเชิงเทคนิค ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มไครโอเจนิกส์ของ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Ole Jensen รองประธานของ NCEIG Europe กล่าวว่า “ประสบการณ์การติดต่อ อุตสาหกรรม และการตลาดที่กว้างขวางของคุณ Konstantino จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโอกาสใหม่ ๆ ในตลาดทางทะเลและการให้บริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น”

ด้วยการเข้ามาเสริมทัพครั้งนี้ Nikkiso จะสามารถรักษาความมุ่งมั่นในการรักษาฐานลูกค้าได้ทั้งในระดับสากลและระดับท้องถิ่น

เกี่ยวกับ CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (เป็นสมาชิกของ Nikkiso Co., Ltd. ในปัจจุบัน) บริษัทสมาชิกผู้ผลิตและให้บริการอุปกรณ์แปรรูปก๊าซไครโอเจนิกส์เชิงวิศวกรรม (ปั๊ม อุปกรณ์ขยายเทอร์โบ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ฯลฯ) และโรงงานแปรรูปก๊าซอุตสาหกรรม, ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG), การผลิตไฮโดรเจนเหลว (LH2) และวัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์สำหรับการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ Cryogenic Industries ก่อตั้งขึ้นมาแล้วมากกว่า 50 ปี และเป็นบริษัทแม่ของ ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip รวมถึงทำหน้าที่ดูแลหน่วยงานปฏิบัติการอีกราว 20 แห่ง

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.NikkisoCEIG.com และ www.nikkiso.com.

ผู้ประสานงานสื่อ:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com