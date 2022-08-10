Konstantinos Fakiolas被任命为Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group Europe业务开发经理

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加利福尼亚州特曼库拉, Aug. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）旗下企业Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group（以下简称“集团”）很高兴地宣布，Konstantinos Fakiolas已被任命为集团该低温泵事业部的业务开发经理。



Kostas是一位造船师和海洋工程师、理学硕士、工商管理硕士，毕业于希腊雅典国立技术大学，深耕船舶技术应用领域24年，包括液化天然气系统、环境技术、可再生能源和能源效率。

他一直与技术供应商密切合作，协助其海洋业务开发，同时广泛参与亚洲造船厂新建船舶和现有船舶升级合同谈判和项目管理。

在其职业生涯中，他先后担任船舶设计师、船旗国管理机构船舶检测师、造船现场主管、造船合同项目经理、国际销售总监和全球技术提供商业务开发伙伴。

在当前职位上，他将管理和实施全球业务开发战略，以在海洋细分市场中增长和扩大Nikkiso Clean Energy的产品组合、解决方案和服务。此项战略包括提高在海洋项目、产品开发和管理以及与工业伙伴战略合作方面的竞争力和适用性。Kostas将常驻欧洲，并直接向Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Pumps Unit业务开发技术销售经理Mike Wells报告。

NCEIG Europe副总裁Ole Jensen表示：“Konstantinos丰富的经验、人脉、行业和市场知识将有助于我们在海洋市场开发新的机会，并更好地服务我们的客户。”

通过此项任命，Nikkiso将继续致力于为客户提供全球性及本地化服务。

关于CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下成员）成员公司制造和支持工程低温气体处理设备（泵、涡轮放大器、热交换器等）以及工业气体、天然气液化（LNG）、氢液化（LH2）和废热回收有机朗肯循环的处理设施。Cryogenic Industries成立于50多年前，是ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息，请访问www.NikkisoCEIG.com和www.nikkiso.com。

媒体联系人：

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com



