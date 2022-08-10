Konstantinos Fakiolas 獲任命為 Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group 歐洲業務的發展經理

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加州德美古拉, Aug. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries 旗下的 Clean Energy & Industrial Gases Group（「集團」）屬於 Nikkiso Co., Ltd（日本）集團公司一部分，欣然宣佈任命 Konstantinos Fakiolas 為集團低溫泵部門的業務發展經理。



Kostas 畢業於雅典國立技術大學，是海軍建築師和海洋工程師，並在涉及液化天然氣系統、環境技術、可再生能源和能源效率的船舶技術應用方面擁有 24 年的專業經驗。

他為了發展海洋業務而一直與技術供應商緊密合作，同時與亞洲造船廠廣泛合作，以進行新造船和現有的船隻升級合約談判和項目管理。

在他的職業生涯中，他曾擔任船舶設計師、船旗國管理部門的船舶測量師、新造船現場主管、新造船合同項目經理、國際銷售總監和全球範圍內技術供應商的業務發展合作夥伴。

在此職位上，他將負責管理和實施全球業務發展策略，以及在海洋市場領域中發展及擴展 Nikkiso Clean Energy 產品組合、解決方案和服務。這項策略包括在海洋項目、產品開發及管理以及與工業合作夥伴的戰略合作中提高競爭力與適用性。Kostas 將長駐歐洲，直接向 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 泵部門業務發展技術銷售經理 Mike Wells 匯報。

NCEIG Europe 副總裁 Ole Jensen 表示：「Konstantinos 的豐富經驗、人脈、行業與市場知識將有助開拓海洋市場新機遇，並更好地為我們的客戶服務。」

憑藉新成員的力量，Nikkiso 承諾繼續致力為客戶提供全球及本地業務。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（目前是 Nikkiso Co., Ltd. 的成員）的成員公司，製造與服務工程低溫氣體處理設備（泵、渦輪膨脹機、熱交換器等）、以及工業氣體、天然氣液化 (LNG)、氫液化 (LH2) 和用於餘熱回收的有機朗肯循環裝置。公司已成立 50 多年，是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，以及一個由大約 20 個經營實體組成的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.NikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com.

傳媒聯絡：

Anna Quigley

｜電話：+1.951.383.3314

｜電郵：aquigley@cryoind.com



