GMAC任命Joy Jones为新一任的首席执行官

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弗吉尼亚州雷斯顿, Aug. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的管理专业研究生入学委员会 （Graduate Management Admission Council，简称“GMAC”）今天宣布任命Joy Jones为该机构的候任首席执行官。Jones女士目前担任GMAC首席产品官兼评估产品总经理，这是她自2017年7月以来担任的职务。此公告发布之前，现任首席执行官Sangeet Chowfla在今年早些时候宣布卸任，随后由一家全球高管招聘公司进行了广泛寻聘。GMAC董事会一致投票选出Jones女士，她将自2022年10月1日起成为GMAC的第四任首席执行官。



GMAC董事会主席兼ACT（美国大学入学考试）前教育和职业服务总裁Jon Erickson表示：“在过去几个月中，董事会对100多位来自世界各地有意应聘的候选人进行了广泛的面试和透彻的评估，并很高兴能从内部找到领导本组织的最佳人选。除了Jones在GMAC不断增长的产品和服务方面取得的成功，以及对我们所代表的管理专业研究生教育行业的深入了解之外，我们还对她的愿景、智慧、沉着和待人接物的能力留下了特别深刻的印象。”

五年前，Jones女士加入GMAC，负责全面管理委员会的评估产品和备考产品的组合，其中包括管理专业研究生入学考试（GMAT™），这一全球商学院最广泛使用并深受7500多所商学院项目所信赖的评估考试、NMAT by GMAC™考试、高管评估考试，以及相关的评估备考产品。通过快速启动GMAC所有评估考试解决方案的在线交付，她在疫情这个充满挑战的时期之中发挥了重要作用。今年早些时候，在她的领导下，GMAC新推出了由Kaplan提供支持的商业基础课程，这是GMAC在统计、会计和金融领域新开发的“微课程”产品线，帮助有志入读商学院的学子做好准备，并帮助已入学学生在其研究生课程中取得成功。

Jones女士表示：“我很荣幸能够被选中来领导GMAC这样一个长期以来备受推崇的组织。GMAC拥有70年通过高等教育将人才与机遇联系起来的杰出历史。随着组织在全球不断发展的商业环境中掀开新篇章，专注于创新和增长，以及多样性和包容性，我期待着继续与GMAC及商学院领域敬业的同事们合作，推进管理专业研究生教育并确保才华横溢的员工有机会改善我们所生活的世界。”

在她整个职业生涯中，Jones女士一直是一个转型领导者，跨越战略、产品、销售、业务开发和运营等各种角色，拥有利用新技术为全球市场创造创新解决方案的专业知识。在加入GMAC之前，Jones曾在美联社（AP）任职13年，最终担任其全球产品副总裁，负责公司多媒体内容授权、广告和内容服务业务的所有产品组合和分销平台管理。在加入AP之前，Jones曾在Cap Gemini Ernst & Young任职，担任该公司的高管，拥有战略咨询服务和电信媒体网络咨询实践经验。她在斯坦福大学获得工商管理硕士MBA学位，并在加州大学洛杉矶分校获得数学和应用科学学士学位，以优异成绩毕业。

Jones女士将接替Sangeet Chowfla，后者在执掌GMAC近十年后选择卸任从而追求一段新的生活。Chowfla先生于2013年加入GMAC，自2014年起担任总裁兼首席执行官。在任职期间，Chowfla先生推动了GMAC进入了一个非凡的转型和多元化时期，包括在中国、印度和英国设立地区办事处，并监督了三项互补产品和服务的收购，即NMAT by GMAC、BusinessBecause和The MBA Tour，旨在帮助促进考生和学校之间的联系。他还帮助重新定义了GMAC品牌，通过扩大我们的研究项目、会议和活动，重新专注于为会员学校提供服务并团结整个行业，解决共同问题并为学校创造额外价值。在年底之前，Chowfla先生将继续担任顾问，实现顺利有序的过渡。

Erickson先生表示：“Sangeet Chowfla在行业动荡时期加入本组织，而疫情爆发和全球地缘政治挑战更加剧了这一动荡局面。我们感谢他的服务和他所带来的卓越增长和演变，这使我们能够制定长期战略，并使我们的协会未来继续为学校和考生提供服务。”

Chowfla先生表示：“在变革的时代领导这一伟大组织是一种荣誉。GMAC的使命、人员和它所促进的联系确实是独一无二的。回首过去，我颇为满足，我们已经建立了一个更强大、更有韧性的GMAC，这是一个更精益的GMAC，其服务范围更加多元化，前景也更具全球性。多年来，Joy和我一直紧密合作，我知道她有远见和能力领导本组织并推动其发展，因此我很放心。”

关于GMAC

Graduate Management Admission Council（管理专业研究生入学委员会，简称“GMAC”）是一家由全球一流研究生商学院组成的以使命为驱动的协会组织。GMAC成立于1953年，为研究生级别管理教育行业提供世界级的研究、行业会议、招聘工具和评估方法，以及有助于指导学生完成高等教育的资源、活动和服务。Graduate Management Admission Test™（管理专业研究生入学考试，简称“GMAT™”）由GMAC拥有和管理，是使用最为广泛的商学院入学评估方法。

每年有超过1200万的申请学生依靠包括mba.com在内的GMAC网站来了解MBA和工商硕士课程，与世界各地学校联系，准备和注册考试，并获取成功申请MBA和工商硕士课程的相关建议。BusinessBecause和The MBA Tour是GMAC的子公司。GMAC是一家全球性组织，在中国、印度、英国和美国设有办事处。

了解有关我们工作的更多内容，请访问www.gmac.com

媒体联系人：

Teresa Hsu

媒体关系高级经理

202-390-4180（手机）

thsu@gmac.com

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