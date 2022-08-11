管理專業研究生入學委員會任命 Joy Jones 為新一任的行政總裁

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維珍尼亞州里斯頓, Aug. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的管理專業研究生入學委員會 Graduate Management Admission Council (GMAC) 今天宣佈任命 Joy Jones 為該機構的候任行政總裁。Jones 目前擔任 GMAC 的產品總監兼評估產品總經理，她自 2017 年 7 月以來一直擔任此職務。該公告是在現任行政總裁 Sangeet Chowfla 宣佈他打算在今年較早時卸任該職位後公告的，並由一家全球高管招聘公司進行了廣泛的招聘。GMAC 董事會一致投票選出 Jones，她將在 2022 年 10 月 1 日成為 GMAC 的第四任行政總裁。



GMAC 董事會主席、ACT 教育和職業服務部前總裁 Jon Erickson 表示：「在過去的幾個月裡，董事會對來自世界各地的一百多名有意受聘的候選人進行了廣泛的面試和全面的評估，並且很高興能從內部領導機構找到最佳人選。除了她在 GMAC 不斷增長的產品和服務方面取得成功，以及對我們所代表的研究生管理教育行業的深入了解外，我們對 Jones 女士的遠見、智慧、沉著和待人接物的能力給我們留下了特別深刻的印象。」

Jones女士在五年前加入 GMAC，負責管理理事會的評估和備考產品組合，其中包括管理類研究生入學考試 (GMAT™)，這一全球商學院使用最廣泛並受到 7,500 多家商學院課程所信賴的考試、NMAT by GMAC™ 考試、高管評估考試以及相關的評估準備材料。她在新冠病毒疫情期間，透過快速啟動所有 GMAC 評估解決方案的網上送遞，在度過充滿挑戰的時期發揮了重要作用。今年較早時，在她的領導下，GMAC 推出由 Kaplan 支援的商業基礎課程，這是一個新的 GMAC 產品線，包括統計、會計和金融領域的「微型」課程，以幫助準備商學院有志者及獲錄取的學生在他們的研究生課程中取得成功。

Jones 表示：「我很榮幸獲選擔任 GMAC 這樣歷史悠久且備受推崇的機構領袖，這裡擁有 70 年透過高等教育將人才與機會聯繫起來的非凡歷史。隨著該機構在不斷發展的全球商業環境中進入新的一頁，並專注於創新和增長以及多樣化箕包容性，我期待繼續與我在 GMAC 和商學院行業的敬業同事們一起工作，以推進研究生管理教育，確保有能者有機會改善我們所生活的世界。」

在她的整個職業生涯中，Jones 在策略、產品、銷售、業務開發及運營等多個角色中一直是變革型的領導者，在利用新技術為全球市場創造創新解決方案方面擁有專業知識。在加入 GMAC 之前，Jones 曾在美聯社 (AP) 任職 13 年，最終擔任其全球產品副總裁，負責監督公司多媒體內容許可的所有產品組合和分銷平台管理、廣告及內容服務業務。在加入 AP 之前，Jones 曾在 Cap Gemini Ernst & Young 工作，擔任策略諮詢服務和電訊傳媒網絡顧問實務的行政人員。她在史丹福大學取得工商管理碩士學位，並擁有加州大學洛杉磯分校的數學和應用科學學士學位，並在此以優異的成績畢業。

Jones 將接替 Sangeet Chowfla，後者在掌舵 GMAC 近十年後選擇退下來開始新的人生階段。Chowfla 於 2013 年加入 GMAC，並自 2014 年起擔任主席兼行政總裁。在任職期間，Chowfla 為 GMAC 推動了轉型和多元化的非凡時期，包括在中國、印度和英國建立區域辦事處，並監督了三項旨在幫助促進與候選人和學校聯繫的互補產品和服務的收購，即 NMAT GMAC、BusinessBecause 和The MBA Tour 教育展。他還協助重新定義 GMAC 品牌，重新專注於服務成員學校和聯合行業解決共同問題，並通過擴展我們的研究計劃、會議與活動為學校創造額外價值。Chowfla 將在今年年底繼續擔任顧問，以便順利和有序地過渡。

Erickson 表示：「Sangeet Chowfla 在行業動盪時期加入了機構，隨著疫情及全球地緣政治挑戰的到來，這種混亂只會加劇， 我們感謝他的服務，以及讓我們能夠制定長期策略的非凡成長和發展，並將我們的協會定位為未來繼續為學校和候選人服務。」

Chowfla 說：「在改變的時代領導這個偉大的機構是我的榮幸及驕傲。GMAC 的使命、人員及其所建立的連繫確實是獨一無二的。我滿足地回顧我們已經建立了一個更強大、更具彈性的 GMAC，其服務產品更精簡、更多樣化、前景更全球化。多年來，Joy 和我一直密切合作，我知道她有遠見和能力領導組織並推動它前進，所以我很放心。」

關於 GMAC

管理專業研究生入學委員會 (The Graduate Management Admission Council™ - GMAC™) 是全球領先的研究生商學院協會。GMAC 成立於 1953 年，為管理類研究生教育行業提供世界一流的研究、行業會議、招聘工具和評估，以及有助指導申請人完成高等教育之旅的工具、資源、活動及服務。由 GMAC 擁有和管理的管理類研究生入學考試™ (GMAT™) 是備受廣泛使用的研究生商學院評估準則。

每年有超過 1,200 萬的準學生通過 GMAC 的網站（包括 mba.com）了解工商管理碩士和商業碩士課程，並與世界各地的學校建立聯繫、準備和註冊考試，並獲得成功申請工商管理碩士和商業碩士課程的建議。BusinessBecause 及 The MBA Tour 是 GMAC 的子公司，是一家全球性組織，在中國、印度、英國及美國均設有辦事處。

如欲了解更多我們的工作，請瀏覽：www.gmac.com

傳媒聯絡人：

Teresa Hsu

傳媒公關高級經理

202-390-4180（手機）| 電郵：

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