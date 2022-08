Rush Factory Oyj

11.08.2022 klo 9.00

Yhtiötiedote





RUSH FACTORY OYJ:PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2022

Color Obstacle Rush -konseptin lipunmyyntiä häiritsi edelleen pandemia erityisesti Keski-Euroopan markkinoilla. Britannian markkinoilla pandemian vaikutukset vähenivät merkittävästi vuoden 2022 alussa, mutta muilla markkinoilla sama muutos näkyi vasta kesällä. Perinteiset suuret tapahtumat Saksassa ehdittiin järjestää ennen kuluttajien luottamuksen palautumista tapahtumia kohtaan. Liikevaihto 30.6.2022 mennessä oli 1,627 miljoonaa euroa ja liikevoitto -0.608 miljoonaa euroa. Raportointikaudella järjestettiin 22 Color Obstacle Rush -tapahtumaa.

Lipunmyynti Color Obstacle Rush -kaudelle 2023 on alkanut heinäkuun aikana Britanniassa ja käynnistyy elokuun alussa muissa maissa.



TAMMI-KESÄKUUN 2022 KOHOKOHDAT

Raportointikauden 1.1.-30.6.2022 liikevaihto oli 1.627 miljoonaa euroa.

Käyttökate raportointikaudella oli -0,546 miljoonaa euroa.

Raportointikauden liikevoitto oli -0,608 miljoonaa euroa.

Color Obstacle Rush -tapahtumiin kaudelle 2022 oli raportointikauden loppuun mennessä myyty lippuja 2,867 miljoonalla eurolla. Yhtiö järjesti raportointikauden aikana 22 Color Obstacle Rush -tapahtumaa.





RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Utopia Nation Festival -konseptin lipunmyynti on avattu kolmessa kaupungissa Britanniassa. Markkinointi on aloitettu varovasti, mutta palaute konseptille on ollut positiivista. Markkinointipanostukset tulevat kasvamaan kesän aikana samalla kun lisää kaupunkeja avataan myyntiin.

COR kauden 2023 myynti aloitettu Britanniassa. Seuraavan kauden lipunmyynti on päästy aloittamaan hieman normaalia aikataulua aiemmin.

Rahoitussopimus pääomistaja Niemelän Markka & Ropo Oy:n kanssa on käytössä tarpeen mukaan.

NÄKYMÄT

Pandemian vaikutukset ovat olleet edelleen merkittävät kuluvalla vuodella. Alkukauden perinteisesti suurina toteutuneet tapahtumat jäivät merkittävästi tavoitteesta lipunmyynnin herätessä vasta myöhään keväällä. Tästä syystä Color Obstacle Rush -konsepti tulee jäämään viime kauden ennätyslukemista tänä vuonna. Pandemia on myös nostanut tapahtumien markkinointikustannuksia asiakkaiden epävarmuuden johtaessa pidempiin päätöksentekoaikoihin.

Lipunmyynti kesän aikana on ollut normaalilla, pandemiaa edeltäneellä tasolla, joka antaa odottaa seuraavasta vuodesta normaalimpaa toimintavuotta niin lipunmyynnin kuin tapahtumien järjestämisen osalta. Myös markkinointikustannukset kesän aikana ovat laskeneet joka antaa odottaa ensi kauden myynnille matalampia markkinointikustannuksia pandemian johdosta nousseiden kulujen jälkeen.

MIKA METSÄMÄKI, TOIMITUSJOHTAJA:

“Viime vuosi oli olosuhteisiin nähden onnistunut joskin sitä auttoi edellisestä vuodesta siirretyt tapahtumat. Lähes jokainen on varmaan ehtinyt ajatella pandemian jo väistyneen joko Ukrainan kriisin alkaessa tai jo ennen sitä tartuntojen hiipuessa. Valitettavasti kansainvälisenä tapahtumajärjestäjänä me olemme joutuneet huomaamaan pandemian “jälkivaikutusten” hyvinkin pitkän hännän. Aloitimme viime syksynä seuraavan kauden tapahtumien myynnin normaalia myöhemmin koska syksyllä järjestettäviin suuriin kaupunkeihin myytiin samalla vielä korkeamman hintaisia lippuja. Suurten tapahtumien asettaminen tämän kauden kalenteriin oli erittäin hankala tehtävä, kevään ollessa parasta aikaa tapahtumille kun taas toisaalta juuri syksyllä pidetyt tapahtumat ovat välillä olleet hienoisia pettymyksiä seuraavana keväänä. Keski-Euroopan perinteiset suuret tapahtumat olivat jo takana kun asiakkaat vasta heräsivät ostamaan lippuja tapahtumiin.

Kauden 2022 Color Obstacle Rush -tapahtumien lipunmyynti on ollut normaalia hankalampaa ja markkinointi kalliimpaa erityisesti Omikron-variantin jyllätessä alkuvuodesta. Markkinoinnin kustannusta nosti hyvinkin paljon asiakkaiden epävarmuus. Jos asiakas ei ole vielä valmis ostamaan lippua, mutta käy kuitenkin sivustolla lukemassa tapahtumasta, tullaan tämän asiakkaan houkutteluun automaattisesti käyttämään rahaa. Nykyisellään sosiaalisen median kanavat eivät kuitenkaan kykene seuraamaan asiakasta kovin pitkään, joten mikäli ostopäätöstä ei esimerkiksi pandemian epävarmuudesta vielä tehdä, alkaa markkinoinnin prosessi kyseisen asiakkaan kohdalla jonkin ajan päästä alusta. Viimeisen kahden vuoden aikana tätä on jouduttu tekemään aivan turhan usein, mutta toisaalta vaihtoehtojakaan ei ole ollut. Lippuja oli myytävä silloin kun pandemian tilanne vähänkin rauhoittui, koska pian sattoi tulla kuitenkin uusi omikron tai vastaava muunnos joka vetää maton jalkojen alta. Myös muut kustannukset ovat olleet nousussa, vaikka nousu ei olekaan samaa luokkaa markkinoinnin kustannusten nousussa. Pandemian varjolla lähes kaikki alihankkijat nostivat hintojaan ja vain harva on laskenut takaisin entiselle tasolleen. Myös suoria lisäkuluja pandemia ja sota ovat aiheuttanut, kuljetusten uudelleenjärjestelyistä lisääntyneeseen henkilökuntaan. Lippujen hintoja nostettiin loppukaudelle, mutta alkukauden suuriin tapahtumiin tätä ei enää ollut mahdollista tehdä. Kaikki nämä yhdessä vetivät alkuvuoden negatiiviseksi. Tämä erikoistilanne oli karvasta oppia, mutta kotiläksyt on nyt tehty ja toimenpiteitä 2023 kaudelle tullaan tekemään ja useita osa-alueita tehostamaan.

Utopia Nation Festival -konseptin markkinoinnin ylösajo on käsillä nyt elo-syyskuussa. Ensi vuoden kiertueen ensimmäiset Britannian tapahtumat ovat olleet testimarkkinoinnissa ja sen perusteella tehdään muutoksia niin kotisivuihin kuin markkinointiinkin. Testimarkkinoinnin jälkeen avataan muidenkin maiden markkinointi UNF-konseptille ja päästään tosissaan myymään lippuja ensimmäiselle Euroopan kiertueelle. Britannian varsinaisen myynnin käynnistyttyä tiedotamme lisää ensi vuoden kiertueesta.

Positiivisena puolena pitkittynyt pandemia on terävöittänyt tuotekehitystyötämme ja kalustokehitys niin omia tulevia tapahtumia kuin muiden tapahtumia varten on noussut yhä tärkeämmäksi. Kaluston monikäyttöisyys ja muunneltavuus on noussut yhä suurempaan rooliin. Lisäksi aiemminkin vahvuutenamme ollut kaluston pakkautuvuus pieneen tilaan on saanut entistä suurempaa painoarvoa polttoaineen hintojen nousun myötä, unohtamatta ympäristöarvoja. Kaluston kehityksen myötä on syntynyt myös keksintöjä, joista kolmesta on patentointiprosessi käynnissä. Mm. näitä innovaatioita yhtiö voi jatkossa hyödyntää oman toiminnan lisäksi myös myymällä palveluitaan ulkopuolisille toimijoille.

Haasteista huolimatta olen erittäin tyytyväinen henkilöstön sitoutumiseen ja yhdessä tulemme vielä lunastamaan yhtiön kasvupotentiaalin."





RUSH FACTORY OYJ -KONSERNIN TUNNUSLUVUT

(Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu) 1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1.-31.12.2021* Liikevaihto, t€ 1 627 751 4 244 Käyttökate (EBITDA), t€ -546 -310 589 Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta neg. neg. 13,9 % Liikevoitto, (EBIT) t€ -608 -367 454 Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta neg. neg. 10,7 % Tulos ennen veroja (EBT) -614 -368 455 Tulos ennen veroja (EBT), % liikevaihdosta neg. neg. 10,7 % Tilikauden tulos -614 -368 455 Oman pääoman tuotto, % neg. neg. 105,7 % Sijoitetun pääoman tuotto, % neg. neg. 95,39 % Omavaraisuusaste, % 11,16 % -28,98 % 49,06 % Nettovelkaantumisaste, % 337,63 % 411,03 % 5,59 % Osakekohtainen tulos, € -0,261 -0,156 0,193 Osakekohtainen oma pääoma, € 0,095 -0,063 0,343 Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden aikana keskimäärin 2 353 498 2 353 498 2 353 498 Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 2 353 498 2 353 498 2 353 498 Henkilöstö 13 12 13

Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

