English Finnish

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 11.8.2022 klo 9.00

Rovio Entertainment Oyj: Puolivuotiskatsaus 2022: Hyvä tulos tuulisessa markkinassa Q2:lla

Huhti-kesäkuu 2022 kohokohdat

Rovion liikevaihto kasvoi 14,0 prosenttia 78,4 miljoonaan euroon (68,8). Vertailukelpoinen liikevaihto (ilman Ruby Gamesia ja kiintein valuuttakurssein) laski -1,1 prosenttia.

Konsernin oikaistu käyttökate kasvoi 15,0 miljoonaan euroon (8,7) ja oikaistu käyttökatemarginaali oli 19,1 prosenttia (12,7).

Konsernin oikaistu liikevoitto oli 11,3 miljoonaa euroa (6,2) ja oikaistu liikevoittomarginaali 14,3 prosenttia (8,9).

Pelien bruttomyynti kasvoi 8,8 prosenttia 72,4 miljoonaan euroon (66,6). Vertailukelpoinen bruttomyynti (ilman Ruby Gamesiä ja kiintein valuuttakurssein) laski 6,5 prosenttia.

Rovion suurimman pelin Angry Birds 2:n bruttomyynti kasvoi 6,9 prosenttia 28,4 miljoonaan euroon

Angry Birds Friendsin bruttomyynti kasvoi 10,0 prosenttia 9,1 miljoonaan euroon.

Rovion uusin peli Angry Birds Journey, joka lanseerattiin 20. tammikuuta 2022, tuotti 7,3 miljoonaan euron bruttomyynnin.

Käyttäjähankintainvestoinnit olivat 20,9 miljoonaa euroa (21,3) ja 27,5 prosenttia peliliikevaihdosta (32,0).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 15,3 miljoonaa euroa (7,6).

Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,07).

Tammi-kesäkuu 2022 kohokohdat

Rovion liikevaihto kasvoi 20,2 prosenttia 163,4 miljoonaan euroon (135,9). Vertailukelpoinen liikevaihto kasvu (ilman Ruby Gamesia ja kiintein valuuttakurssein) kasvoi 5,3 prosenttia.

Konsernin oikaistu käyttökate kasvoi 28,6 miljoonaan euroon (21,0) ja oikaistu käyttökatemarginaali oli 17,5 prosenttia (15,5).

Konsernin oikaistu liikevoitto oli 21,2 miljoonaa euroa (16,2) ja oikaistu liikevoittomarginaali 13,0 prosenttia (12,0).

Pelien bruttomyynti kasvoi 17,2 prosenttia 153,2 miljoonaan euroon (130,8). Vertailukelpoinen bruttomyynti (ilman Ruby Gamesia ja kiintein valuuttakurssein) kasvoi 1,9 prosenttia.

Käyttäjähankintainvestoinnit olivat 52,0 miljoonaa euroa (38,5) ja 32,9 prosenttia peliliikevaihdosta (29,4).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 29,3 miljoonaa euroa (10,1).

Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,17).





Avainluvut

4–6/ 4–6/ Muutos, 1–6/ 1–6/ Muutos, 1–12/ Miljoonaa euroa 2022 2021 % 2022 2021 % 2021 Liikevaihto 78,4 68,8 14,0 % 163,4 135,9 20,2 % 286,2 Käyttökate (EBITDA) 14,3 8,7 63,7 % 25,4 20,5 24,1 % 50,8 Käyttökate-% 18,2 % 12,7 % 15,5 % 15,1 % 17,7 % Oikaistu käyttökate 15,0 8,7 72,2 % 28,6 21,0 36,4 % 54,8 Oikaistu käyttökate-% 19,1 % 12,7 % 17,5 % 15,5 % 19,1 % Liikevoitto 10,5 6,2 70,7 % 18,0 15,7 14,7 % 37,7 Liikevoittomarginaali, % 13,4 % 8,9 % 11,0 % 11,5 % 13,2 % Oikaistu liikevoitto 11,3 6,2 82,8 % 21,2 16,2 30,7 % 43,7 Oikaistu liikevoittomarginaali, % 14,3 % 8,9 % 13,0 % 12,0 % 15,3 % Tulos ennen veroja 12,5 6,1 106,4 % 20,1 16,5 22,4 % 40,3 Investoinnit 1,1 0,8 34,2 % 3,2 1,8 84,4 % 4,0 Käyttäjähankinta 20,9 21,3 -1,9 % 52,0 38,5 34,8 % 77,2 Oman pääoman tuotto (ROE), % 22,5 % 18,5 % 22,5 % 18,5 % 22,2 % Nettovelkaantumisaste (net gearing), % -82,4 % -72,5 % -82,4 % -72,5 % -77,4 % Omavaraisuusaste, % 71,0 % 84,9 % 71,0 % 84,9 % 70,8 % Osakekohtainen tulos, euroa 0,13 0,07 94,3 % 0,20 0,17 21,5 % 0,41 Osakekohtainen tulos, laimennettu euroa 0,13 0,07 92,2 % 0,20 0,17 20,8 % 0,41 Liiketoiminnan rahavirta, netto 15,3 7,6 101,9 % 29,3 10,1 191,2 % 44,0 Työntekijät (keskimäärin kaudella) 503 481 4,7 % 499 484 4,4 % 490

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Laskentakaavat ja määritelmät on esitetty Tunnusluvut-osiossa.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein esitetyt muutokset kausien välillä on laskettu kurssaamalla raportointikauden luvut vertailukauden keskimääräisellä Yhdysvaltain dollarin ja euron välisellä valuuttakurssilla ottaen huomioon Yhdysvaltain dollaripohjaiset pelinsisäiset ostokset Yhdysvalloissa sekä globaalit mainosverkkomyynnit.

Toimitusjohtaja Alex Pelletier-Normand

Voin ylpeänä kertoa, että suoriuduimme toisella vuosineljänneksellä hyvin ja onnistuimme haastavassa ympäristössä selvästi markkinaa paremmin. Haluan kiittää kaikkia rovialaisia heidän omistautumisestaan ja panoksestaan tänä aikana. Toisella vuosineljänneksellä raportoitu liikevaihtomme kasvoi reippaasti Angry Birds Journeyn julkaisun, Ruby Gamesin konsolidoinnin ja suotuisan valuuttakurssin ansiosta. Vertailukelpoinen liikevaihtomme pysyi lähes ennallaan vuodentakaiseen verrattuna, mutta tuloksemme kasvoi samalla aikajaksolla selvästi.

Suurin pelimme Angry Birds 2 jatkoi vuosittaista kasvuaan ja juhli heinäkuun lopussa seitsemättä vuosipäiväänsä erityisellä pelaajayhteisövetoisella pelitapahtumalla. On todella hienoa nähdä kuinka eloisa peli on seitsemän vuoden jälkeen sekä seurata fanien aktiivisuutta osallistua tällaisiin tapahtumiin. Hyperkasuaaleihin peleihin keskittyvä studiomme Ruby Games saavutti 23 prosentin pro forma liikevaihdon kasvun vuositasolla, mutta vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna liikevaihto laski. Pääosin mainonnan kautta liikevaihtoa tekeviin hyperkasuaaleihin peleihin vaikuttivat sekä yllä kuvattu markkinointi-investointien globaali väheneminen että Applen ATT.

Angry Birds Journeyn liikevaihto laski tällä neljänneksellä ensimmäisen neljänneksen huipputasoilta. Käyttäjähankintainvestointien tasoa on laskettu toisella vuosineljänneksellä lanseerauksen jälkeen. Tiimi etsii nyt uusia kasvupolkuja jatkuvien parannusten ja testien avulla. Näihin lukeutuvat pelin vaikeuden dynaaminen mukauttaminen pelaajan henkilökohtaiseen pelityyliin sopivaksi sekä pelaajien aktiivisuuden parantamiseen tähtäävä syvempi metapeli.

Kehitteillä olevista peleistämme Moomin: Puzzle & Design sai menestyksekkään markkinatestin päätökseen Japanissa ja tiimi jatkaa nyt sisällön lisäämistä koemarkkinoinnin seuraavaa vaihetta varten. Ruby gamesin Hunter Assassin 2 jatkaa kehittymistään koemarkkinoinnissa, jossa peliin kehitetään uutta reaaliaikaista moninpelitilaa ja syvempää metapeliä.

Uskomme vahvasti, että livepelimme ovat yksi kasvuvektoreistamme. Angry Birds Friends osoitti, että fanien suosimissa erittäin sisältörikkaissa peleissä, joille on kehittynyt uskollinen fanikunta vuosien varrella, on paljon potentiaalia. Suunnittelemme lisäävämme investointeja parhaiten suoriutuviin livepeleihimme, jotta ne voisivat saavuttaa täyden potentiaalinsa. Luotamme siihen, että näiden pelien parhaat ajat ovat vielä edessämme.

Brändihankkeemme jatkuivat Angry Birds Summer Madness:in toisen tuotantokauden julkaisun myötä kesäkuussa Netflixissä. Sarjassa on uudenlainen tyyli, mikä innostaa nykyisiä fanejamme ja mahdollistaa myös yleisömme laajentamisen. Ensimmäinen kausi saavutti avausviikolla Netflixin lasten kategorian 10. sijan 55:llä maantieteellisellä alueella.

Tarkasteltaessa markkinaa, vuoden toinen neljännes on ollut haastava. Markkinatietojen tarjoajan data.ai:n arvioiden mukaan pelinsisäisistä ostoksista muodostuva liikevaihto laski Yhdysvalloissa toisella neljänneksellä noin 19 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Uskomme laskun johtuvan kolmesta päätekijästä:

Ensinnäkin kulutustottumukset normalisoituvat sulkutilojen jälkeen. Kun yhä useammat ihmiset palaavat normaaliin elämään, myös heidän pelityylinsä palautuvat.

Toisekseen Applen ATT-käytäntö rajoittaa julkaisijoiden mahdollisuuksia kohdentaa markkinointia tehokkaasti. Markkinointikampanjoilla saadaan usein hankittua enemmän pelaajia, mutta tuotteen ja pelaajien yhteensopivuus on heikompi.

Kolmantena ovat makrotaloudelliset tekijät, kuten nouseva inflaatio, jotka vaikuttavat yhtälailla kuluttajiin ja yrityksiin. Pelaajien maksuhalukkuus heikkenee, mutta myös mainostajat pienentävät budjettejaan. Tällä oli toisaalta negatiivinen vaikutus mainostuloihin, mutta se voi avata mahdollisuuksia käyttäjähankinnassa. Markkinoiden heilahtelut ovat myös antaneet meille mahdollisuuden vahvistaa joukkoamme upeilla uusilla kyvyillä.

Siirtyessämme vuoden kolmanteen neljännekseen, näemme käyttäjähankinnassa jonkin verran parempaa vauhtia ja suorituskykyä. Vaikka odotammekin markkinoiden vastatuulen jatkuvan lyhyellä aikavälillä, uskomme vakaasti mobiilipelialan kasvuun. Erityisen innostavina pidän kaikkia kiinnostavia pelipäivityksiä, uusia pelejä ja brändiprojekteja, joita tiimimme työstävät. Lisäksi olemme ylpeitä siitä, että kilpailuetumme Angry Birds -brändin ja Beacon-kasvualustan kanssa asettavat Rovion suotuisaan aseman markkinoilla.

2022 näkymät (muuttumattomat)

Julkaistujen kärkipeliemme myönteisen kehityksen ja tammikuussa 2022 julkaistun Angry Birds Journey-pelin johdosta sekä Ruby Gamesin ollessa osana Rovion konsernia heti alkuvuodesta, odotamme liikevaihdon vahvaa kasvua vuonna 2022. Kasvun nopeuden ja tätä tukevan käyttäjähankintainvestointien määrästä riippuen, erityisesti uusien pelien osalta, sekä uusien pelien kehitykseen kohdistuvien kasvavien investointien johdosta, odotamme oikaistun liikevoiton olevan viime vuotta alhaisempi.

Lisätietoa liittyen Q3 2022 käyttäjähankintaan

Vuoden kolmannen vuosineljänneksen käyttäjähankintainvestointien odotamme olevan 25–30 prosenttia pelien liikevaihdosta.

Audiocast ja puhelinkonferenssi

Rovio järjestää vuoden 2022 puolivuotiskatsausta koskevan englanninkielisen audiocastin ja puhelinkonferenssin kysymys- ja vastausosiolla analyytikoille, lehdistölle ja institutionaalisille sijoittajille 11.8.2022 klo 14.00–15.00. Tilaisuus on katsottavissa suorana https://investors.rovio.com/fi, ja myöhemmin samana päivänä tallenteena.

Puhelinkonferenssin tiedot:

PIN: 19635962#

Suomi: +358 981 710 310

Ruotsi: +46 856 642 651

Iso-Britannia: +44 3333 000 804

Yhdysvallat: +1 6319 131 422

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Alex Pelletier-Normand, puh. +358 40 485 8985 (lehdistöpuhelin)

Talousjohtaja René Lindell, puh. +358 40 485 8985 (lehdistöpuhelin)

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, https://investors.rovio.com/fi

Rovio lyhyesti

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on ladattu jo yli 5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin laajentunut peleistä lisensoinnin kautta erilaisiin viihde-, animaatio- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin vuonna 2019. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä ja yhtiöllä on seitsemän pelistudiota – kaksi Espoossa (Suomi), yksi Tukholmassa (Ruotsi), Kööpenhaminassa (Tanska), Montrealissa ja Torontossa (Kanada) sekä vuonna 2021 ostettu tytäryhtiö Ruby Games Izmirissä (Turkki). Suurin osa henkilöstöstä on Suomessa, jossa myös Rovion pääkonttori sijaitsee. Rovio on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO.

Liite