English French

CHALK RIVER, Ontario, 11 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), la principale organisation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires au Canada, ont le plaisir d’annoncer que la section de Chalk River de l’association North American Young Generation in Nuclear (NAYGN) a été jugée « meilleure section » d’Amérique du Nord par le comité des prix de la NAYGN.



Le prix a été remis devant les pairs de l’industrie lors de l’assemblée nationale annuelle sur l’énergie (National Energy Assembly, NEA) de l’institut sur l’énergie nucléaire, le Nuclear Energy Institute (NEI), à Washington le 21 juin 2022. Cette conférence a rassemblé des leaders de l’industrie, des acteurs gouvernementaux et des professionnels de tous les domaines de l’industrie de l’énergie nucléaire et de domaines connexes.

La section de Chalk River a été reconnue comme la meilleure de toute l’organisation, devançant près de 200 autres sections, en raison de ses importantes contributions à la communauté locale, du perfectionnement professionnel de ses membres et de ses efforts pour informer le grand public et défendre la technologie nucléaire. Il s’agit de la première section canadienne à remporter ce prix au cours des 23 années d’existence de l’organisation.

Fondée en 2018, la section de Chalk River a continué à se démarquer parmi les pairs de l’industrie et a déjà été reconnue en 2020 comme meilleure section en matière de mobilisation du public, meilleur club au Canada en 2020 et 2021, et plus tôt cette année, une équipe de la section de Chalk River a remporté le premier concours nord-américain Innovation for Nuclear (I4N).

Avec un peu plus de 100 membres, dont la quasi-totalité travaille sur le campus des Laboratoires de Chalk River (LCR), les activités de mobilisation du public de l’organisation locale se sont distinguées parmi les 195 sections qui composent le NAYGN, qui compte plus de 100 000 membres.

La section de Chalk River était représentée à Washington par Denys Elliot, président de la section, et Dylan Verburg, responsable du perfectionnement professionnel.

« Au nom de tous nos membres, nous nous réjouissons de cette récompense et d’être reconnus parmi nos pairs, qui représentent une industrie de classe mondiale », a déclaré Denys Elliot, président de la section de Chalk River du NAYGN. « J’aimerais également remercier les dirigeants des LNC de leur soutien envers la prochaine génération de défenseurs du nucléaire, dans un contexte de lutte pour surmonter les défis auxquels l’industrie est confrontée et pour réaliser l’incroyable potentiel des technologies nucléaires. Ce soutien nous permet de nous surpasser dans nos efforts de mobilisation, ce que ce prix vient récompenser. »

« Il est clair que l’adoption d’une énergie nucléaire propre et non émettrice est primordiale pour lutter contre le changement climatique et alimenter l’économie qui sera la clé de l’avenir de ces jeunes, a déclaré Joe McBrearty, président et chef de la direction des LNC. C’est pourquoi nous avons besoin de leurs voix pour faire passer ce message et je suis si fier de nos jeunes professionnels qui ont pris cette initiative et tracé la voie à suivre. »

L’organisation à but non lucratif North American Young Generation in Nuclear (NAYGN) offre à une jeune génération de passionnés du nucléaire la possibilité de développer de solides compétences professionnelles et de leadership, de créer des liens pour la vie, de mobiliser et d’informer le grand public, et d’inciter les professionnels de la technologie nucléaire d’aujourd’hui à relever les défis du XXIe siècle.

L’association NAYGN a été créée en 1999 et compte aujourd’hui 195 sections dans toute l’Amérique du Nord. Pour plus de renseignements sur la section de Chalk River du NAYGN, veuillez consulter le site https://www.cnl.ca/a-propos-les-lnc/dans-la-communaute/north-american-young-generation-in-nuclear-naygn/?lang=fr

À propos des LNC

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont un chef de file mondial dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires. Ils proposent des capacités et des solutions uniques à une vaste gamme d’industries. Activement impliqués dans la recherche et le développement impulsés par l’industrie de l’énergie nucléaire, du transport, des technologies propres, de l’énergie, de la défense, de la sécurité et des sciences de la vie, les LNC fournissent des solutions qui aident à garder ces secteurs concurrentiels à l’étranger.

Grâce à des investissements soutenus et à un mandat ciblé, les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont idéalement positionnés pour l’avenir. Une nouvelle norme de performance que renforce une culture de sécurité robuste souligne tout ce qu’ils entreprennent.

Pour en savoir plus sur la gamme complète des services des Laboratoires Nucléaires Canadiens, veuillez consulter le site https://www.cnl.ca/?lang=fr ou communiquer avec nous à l’adresse communications@cnl.ca .

Personne-ressource LNC :

Patrick Quinn

Directeur des communications d’entreprise

1 866-886-2325

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e4a78a72-a9a7-43c0-8f68-2871e9c52759/fr/