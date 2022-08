English Danish

Selskabsmeddelelse

11. august 2022

Meddelelse nr. 14





NKT A/S igangsætter indfrielse af alle udestående hybridobligationer med udløb i 3018

NKT A/S informerer hermed alle indehavere af virksomhedens EUR 150m subordinerede hybridobligationer der udløber i 3018 med ISIN-kode DK0030427661 ("Hybridobligationerne") om den førtidige indfrielse af den samlede hovedstol for Hybridobligationerne. Dette er i overensstemmelse med punkt 9.2 (Redemption at the option of the Issuer) i de vilkår og betingelser som gælder for Hybridobligationerne.

De udestående Hybridobligationer vil blive indløst den 12. september 2022 (“Indløsningsdatoen”) til en indløsningskurs svarende til 100,00 procent af hovedstolen for hybridobligationerne med påløbende renter indtil (men eksklusiv) Indløsningsdatoen.

I forbindelse med den førtidige indfrielse vil Hybridobligationerne blive afnoteret fra Nasdaq Copenhagen A/S’ regulerede marked.

Informationen i denne meddelelse ændrer ikke på de finansielle forventninger til 2022 for NKT.





Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf: +45 2494 1654

Presse: Louise W. Naldal, Head of Group Communications, Tlf: +45 2982 0022

