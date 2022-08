Thérapeutique Knight publie ses résultats du deuxième trimestre 2022

English French

-- Résultats trimestriels et BAIIA1 exceptionnels enregistrés --

MONTRÉAL, 11 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou « la Société »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors États-Unis) et chef de file, a publié aujourd’hui ses résultats financiers du deuxième trimestre clos le 30 juin 2022. Tous les montants sont exprimés en milliers à l’exception du nombre d’actions et des montants par action. Toutes les monnaies sont canadiennes, sauf indication contraire.



Faits saillants du T2 2022

Résultats financiers

Les résultats s’élèvent à 75 820 $, une hausse de 10 024 $ ou 15 % sur la même période l’an dernier.

La marge brute s’élève à 38 295 $ ou 51 % comparativement à 28 871 $ ou 44 % sur la même période l’an dernier.

Le BAIIA 1 ajusté est de 17 890 $, une hausse de 8 494 $ ou 90 % sur la même période l’an dernier.

ajusté est de 17 890 $, une hausse de 8 494 $ ou 90 % sur la même période l’an dernier. La perte nette sur actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat s’élève à 7 692 $.

Le résultat net s’élève à 2 516 $, comparativement au résultat net de 29 004 $ sur la même période l’an dernier.

L’entrée de trésorerie liée aux activités d’exploitation s’élève à 11 521 $, comparativement à l’entrée de trésorerie liée aux activités d’exploitation de 12 409 $ sur la même période l’an dernier.

Évolution de la Société

Acquisition de 1 460 684 actions ordinaires dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCNA ») de Knight au coût unitaire moyen de 5,30 $ pour une contrepartie liquide de 7 739 $.

Réélection par les actionnaires de Jonathan Ross Goodman, Samira Sakhia, James C. Gale, Robert N. Lande, Michael J. Tremblay, Nicolás Sujoy et Janice Murray au Conseil d’administration.

Produits

Conclusion d’une entente exclusive de licence, de distribution et d’approvisionnement avec Helsinn Healthcare S.A. (« Helsinn ») pour AKYNZEO® oral/IV (netupitant/palonosetron / fosnetupitant/palonosetron) au Canada, au Brésil et dans des pays distinctifs de la région LATAM et ALOXI® oral/IV (palonosetron) au Canada.

Conclusion d’ententes exclusives de licence et d’approvisionnement avec Rigel Pharmaceuticals (« Rigel ») pour la commercialisation du fostamatinib en Amérique latine.

Obtention des autorisations de commercialisation d’Exelon® de Novartis à Knight en Colombie, au Brésil et au Mexique et transfert des activités commerciales d’Exelon® de Novartis à la filiale de Knight en Colombie.



Événements postérieurs

Nouveau lancement d’AKYNZEO® au Brésil en juillet 2022.

Transfert des autorisations de commercialisation d’Exelon® de Novartis à la filiale de Knight au Chili.

Conclusion d’une entente de règlement avec les précédents actionnaires majoritaires de GBT et réception à venir de 4,6 millions $ américains.

Lancement d’une OPRCNA en juillet 2022 pour l’acquisition jusqu’à 7 988 986 actions ordinaires de la Société au cours des 12 prochains mois.





« Je suis heureuse d’annoncer que Knight a atteint des résultats exceptionnels ce trimestre et d’observer une croissance continue dans chacun de nos domaines thérapeutiques clés, principalement en raison de la levée des restrictions de la COVID-19 ainsi que de l’impact de l’acquisition d’Exelon®. Près d’un an après la clôture de cette transaction, nous avons parachevé les transferts d’autorisations de commercialisation d’Exelon® à Knight dans nos territoires clés de la région LATAM et assuré les activités commerciales d’Exelon® en Colombie. Nous poursuivons également nos efforts de développement commercial et concluons des ententes exclusives de licence, de distribution et d’approvisionnement avec Helsinn et Rigel dans nos territoires clés », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Thérapeutique Knight inc.

1 Le BAIIA et le BAIIA ajusté ne sont pas des mesures de PCGR, veuillez vous référer aux définitions de la section « Mesures non PCRG » pour de plus amples détails.





RÉSULTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES

[En milliers de dollars canadiens]

Variation

Variation

T2-22 T2-21 $1 %2 CDA-22 CDA-21 $1 %2 Produits 75 820 65 796 10 024 15 % 139 627 111 865 27 762 25 % Marge brute 38 295 28 871 9 424 33 % 70 772 49 451 21 321 43 % Marge brute % 51 % 44 % 51 % 44 % Charges d’exploitation4 35 959 28 855 7 104 25 % 68 752 51 670 17 082 33 % Résultat (perte) net 2 516 29 004 (26 488) 91 % (16 295) 32 562 (48 857) 150 % BAIIA3 17 890 9 271 8 619 93 % 31 202 14 431 16 771 116 % BAIIA ajusté3 17 890 9 396 8 494 90 % 31 202 14 975 16 227 108 %

Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat (perte) net, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat (perte) net La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues Les BAIIA et les BAIIA ajustés ne sont pas des mesures de PCGR, veuillez vous référer aux définitions de la section « Mesures non PCRG » pour de plus amples détails Les charges d’exploitation englobent les frais de vente et de commercialisation, les charges administratives, les coûts de recherche et de développement, l’amortissement des actifs incorporels et la dépréciation des actifs incorporels





ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DU BILAN

[En milliers de dollars canadiens]

Variation 30-06-22 31-12-21 $ %1 Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables 136 235 149 502 (13 267) 9 % Créances commerciales et autres créances 131 570 103 875 27 695 27 % Stocks 76 400 72 397 4 003 6 % Actifs financiers 162 306 192 443 (30 137) 16 % Charges à payer et autres passifs 82 635 65 590 17 045 26 % Prêts bancaires 32 483 35 927 (3 444) 10 %

La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues



Produits : Pour le trimestre clos le 30 juin 2022, les produits ont cru de 10 024 $ ou 15 % comparativement à la même période l’an dernier. La progression des produits excluant l’effet de l’hyperinflation s’élève à 9 836 $ ou 15 % et s’explique comme suit :



Knight a comptabilisé des produits de 12 390 $ pour Exelon®, soit une hausse de 8 202 $ ou 200 % attribuable aux facteurs suivants : Le moment de l’acquisition d’Exelon® exécutée le 26 mai 2021 La hausse estimée des produits entre 4 000 $ et 4 500 $ attribuable au profil d’achat de certains consommateurs ainsi que d’une hausse des ventes au Brésil par anticipation du transfert des activités commerciales de Novartis à Knight





Une hausse des produits de 1 634 $ attribuable à la croissance des produits récemment lancés, notamment les lancements au T1-22 de Lenvima®, Rembre® et Halaven® en Colombie, une progression dans les traitements des patients avec la diminution des restrictions liées à la COVID-19 sur nos marchés et des tendances de consommation, compensée par une baisse des revenus de certains de nos produits génériques en oncologie due à l’entrée sur le marché de nouveaux concurrents. De plus, les revenus ont diminué d’environ 4 500 $ à 6 000 $ en raison de la moindre demande de certains de nos produits pour les maladies infectieuses associées à la COVID-19.



Marge brute : Pour le trimestre clos le 30 juin 2022, la marge brute a augmenté de 44 % à 51 % en raison d’une modification de la pondération des produits ainsi que l’acquisition d’Exelon®. Les revenus d’Exelon® sont inscrits à titre de transfert de bénéfices nets de Novartis, à l’exception des revenus réalisés en Colombie lors du transfert des activités commerciales à Knight en juin 2022. La marge brute serait de 54 % comparativement à 51 % (CDA-21: 44 % à 46 %) après exclusion de l’ajustement de la comptabilité d’hyperinflation conformément à l’IAS 29.

Knight prévoit une baisse de la marge brute en % des produits lors des prochains trimestres, du fait que les activités commerciales d’Exelon® sont transférées à Knight pays par pays et que la Société comptabilise les produits avec le coût des ventes correspondant plutôt que le transfert du bénéfice net.

Vente et commercialisation : Pour le trimestre clos le 30 juin 2022, les dépenses de vente et commercialisation s’élèvent à 10 926 $, une hausse de 1 742 $ ou 19 %, comparativement à la même période l’an dernier en raison d’une hausse des charges de rémunération et certains coûts variables comme les frais de logistique ainsi qu’une augmentation des activités de vente et de commercialisation relatives à des produits clés promus et Exelon®.

Charges administratives : Pour le trimestre clos le 30 juin 2022, les charges administratives s’élèvent à 10 566 $, une hausse de 1 115 $ ou 12 %, comparativement à la même période l’an dernier en raison d’une hausse des charges de rémunération, certains honoraires professionnels et de consultation, partiellement compensée par des coûts moindres afférents aux options d’achat d’actions.

Recherche et développement : Pour le trimestre clos le 30 juin 2022, les charges de recherche et développement s’élèvent à 3 412 $, une hausse de 827 $ ou 32 %, comparativement à la même période l’an dernier. La variation est négligeable.

Amortissement des immobilisations incorporelles : Pour le trimestre clos le 30 juin 2022, l’amortissement des immobilisations incorporelles s’élève à 11 055 $, une hausse de 3 420 $ ou 45 %, comparativement à la même période l’an dernier, attribuable à l’acquisition d’Exelon®.

Produit d’intérêt : Les produits d’intérêt sont la somme des produits d’intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti et d’autres produits d’intérêt. Pour le trimestre clos le 30 juin 2022, les produits d’intérêt se sont élevés à 2 427 $, une hausse de 36 % ou 641 $, comparativement à la même période l’an dernier en raison de taux d’intérêt plus élevés.

Charge d’intérêt : Pour le trimestre clos le 30 juin 2022, la charge d’intérêt s’est élevée à 1 717 $, une progression de 1 049 $ ou 157 %, comparativement à la même période l’an dernier en raison de taux d’intérêt plus élevés, partiellement compensée par un solde moyen des prêts bancaires plus faible.

BAIIA ajusté : Pour le trimestre clos le 30 juin 2022, le BAIIA ajusté a progressé de 8 494 $ ou 90 %. La croissance du BAIIA ajusté résulte d’une hausse de la marge brute de 9 424 $, compensée par une hausse des charges d’exploitation.

Résultat net ou perte : Pour le trimestre clos le 30 juin 2022, le produit net s’est élevé à 2 516 $ comparativement au produit net de 29 004 $ pour la même période l’an dernier. La variation résulte principalement des éléments susmentionnés ainsi que (1) une perte nette sur la réévaluation des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat de 7 692 $ par rapport à un gain net de 28 472 $ sur la même période l’an dernier, principalement attribuable aux réévaluations non réalisées des placements du fonds stratégique, compensé par (2) un gain de change de 4 507 $ principalement attribuable à des gains non réalisés sur les soldes intersociétés, résultant de l’appréciation du dollar américain, comparativement à une perte de change de 3 194 $ pour la même période l’an dernier, principalement attribuable à la dépréciation du dollar américain.

Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables : Au 30 juin 2022, Knight détenait 136 235 $ en trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables, une diminution de 13 267 $ ou 9 % comparativement au 31 décembre 2021. La variation résulte principalement de sorties de trésorerie afférentes à des versements anticipés et certains jalons essentiellement associés à l’octroi de licences pour les produits AKYNZEO® et ALOXI® de Helsinn ainsi que le fostamatinib de Rigel, le rachat d’actions par le biais de l’OPRCNA, partiellement compensé par les entrées de trésorerie résultant des activités d’exploitation.

Actifs financiers : Au 30 juin 2022, les actifs financiers se sont établis à 162 306 $, une diminution de 30 137 $ ou 16 %, comparativement à l’année précédente, principalement en raison d’ajustements négatifs à la valeur du marché de 23 520 $ s’expliquant notamment par la diminution du coût des actions cotées en bourse de nos investissements dans le fonds stratégique due aux conditions générales du marché et aux distributions de 4 336 $. En raison de la nature des placements en fonds, des fluctuations notables de la juste valeur des actifs sous-jacents pourraient survenir.

Prêts bancaires : Au 30 juin 2022, les prêts bancaires représentaient 32 483 $, une diminution de 3 444 $ ou 10 % comparativement à la période précédente, principalement attribuable à des remboursements de prêts de 5 391 $ partiellement compensé par l’appréciation du réal brésilien et de l’intérêt cumulé.

Mise à jour sur les produits

Les autorisations de commercialisation d’Exelon® en Colombie, au Mexique, au Chili et au Brésil ont été transférées à Knight. La Société prévoit que les autorisations de commercialisation restantes feront l’objet d’un transfert au deuxième semestre de 2022. Par ailleurs, Knight assure les activités commerciales d’Exelon® en Colombie et prévoit assurer les activités commerciales du Brésil, du Mexique et du Chili au T3-22.

Knight a conclu une entente exclusive de licence, d’approvisionnement et de distribution avec Helsinn pour AKYNZEO® oral/IV (netupitant/palonosetron / fosnetupitant/palonosetron) au Canada, au Brésil, et dans des pays distinctifs de la région LATAM et ALOXI® oral/IV (palonosetron) au Canada. AKYNZEO® par voie orale est autorisé et commercialisé au Canada pour la prévention des nausées et des vomissements aigus et différés liés à une chimiothérapie anticancéreuse hautement émétisante et pour la prévention des nausées et des vomissements aigus liés à un traitement anticancéreux modérément émétisant non contrôlé par un antagoniste des récepteurs 5-HT3 seul chez les adultes. AKYNZEO® par voie orale est aussi autorisé et commercialisé en Argentine et au Brésil pour la prévention des nausées et vomissements aigus et différés liés à une chimiothérapie anticancéreuse hautement émétisante à base de cisplatine et dans la prévention des nausées et vomissements aigus et différés liés à une chimiothérapie anticancéreuse modérément émétisante chez les adultes. ALOXI® en solution injectable est autorisé et commercialisé au Canada dans la prévention des nausées et vomissements aigus et différés liés à la chimiothérapie anticancéreuse modérément émétisante et hautement émétisante, notamment le cisplatine à forte dose chez l’adulte. Au Canada, le produit est également indiqué pour les patients pédiatriques âgés de 2 à 17 ans dans la prévention des nausées et des vomissements aigus liés à la chimiothérapie anticancéreuse modérément et hautement émétisante. ALOXI® par voie orale est autorisé au Canada pour l’utilisation chez les adultes dans la prévention des nausées et des vomissements aigus liés à une chimiothérapie anticancéreuse modérément émétisante. Selon IQVIA, les ventes d’AKYNZEO® au Canada et au Brésil ont représenté approximativement 7 millions $ en 2021. Knight a assuré les activités commerciales d’AKYNZEO® au Brésil et en Argentine en juillet 2022 et entamera les activités commerciales au terme d’une période de transition avec les détenteurs actuels de licences d’Helsinn au Canada.

Knight a conclu une entente de licence exclusive et des ententes d’approvisionnements avec Rigel Pharmaceuticals pour les droits exclusifs de commercialisation du fostamatinib, un inhibiteur oral de la tyrosine kinase de la rate (SYK), en Amérique latine. Le fostamatinib est commercialisé aux États-Unis sous la marque TAVALISSE® et en Europe sous la marque TAVLESSE® pour le traitement de la thrombocytopénie immunitaire chronique. En date du 8 juin 2022, Rigel a annoncé des données de base de haut niveau sur l’efficacité et la sécurité de l’essai clinique de phase 3 du fostamatinib parmi les patients atteints d’anémie hémolytique auto-immune chaude (wAIHA). L’essai ne démontre pas de résultats statistiquement significatifs quant au critère principal d’efficacité, soit une réponse durable de l’hémoglobine dans l’ensemble de la population étudiée. Le profil d’innocuité correspondait à l’expérience clinique antérieure, et aucun problème de sécurité nouveau n’a été relevé. Rigel procède à une analyse approfondie de ces données en vue d’une meilleure compréhension des différences dans les caractéristiques et les résultats des patients et prévoit une discussion de ces résultats avec la FDA en vue de déterminer la démarche à suivre pour la wAIHA. Le fostamatinib figure également aux essais cliniques de phase 3 pour le traitement des patients hospitalisés atteints de la COVID-191,2.

1 Clinicaltrials.gov: NCT04629703

2 Clinicaltrials.gov: NCT04924660



Mises à jour sur la Société



OPRCNA

Le 12 juillet 2022, la Société a annoncé que la Bourse de Toronto avait approuvé son avis d’intention de lancer une OPRCNA (« OPRCNA 2022 »). En vertu des modalités de l’OPRCNA 2022, Knight peut acheter à des fins d’annulation jusqu’à 7 988 986 actions ordinaires de la Société, représentant 10 % de son flottant au 30 juin 2022. L’OPRCNA 2022 a débuté le 14 juillet 2022 et prendra fin à la première des deux dates suivantes : le 13 juillet 2023 ou lorsque la Société aura achevé ses achats maximaux dans le cadre de l’OPRCNA. De plus, Knight a conclu une entente avec un courtier pour faciliter les achats de ses actions ordinaires dans le cadre de l’OPRCNA. Dans le cadre du plan d’achat automatique d’actions de Knight, le courtier peut acheter des actions ordinaires qui ne seraient normalement pas autorisées en raison de restrictions réglementaires ou de périodes d’interdiction auto-imposées.

Pour la période de trois mois close le 30 juin 2022, la Société a acquis 1 460 684 actions ordinaires au coût unitaire de 5,30 $ pour une contrepartie totale en liquidités de 7 739 $. La Société n’a pas acquis d’actions ordinaires après le trimestre clos le 30 juin 2022.

Entente de règlement

Knight a signé une entente de règlement et une quittance générale (« Entente de règlement ») avec les anciens actionnaires de GBT. La Société a formulé certaines réclamations (les « réclamations ») relativement à ses droits d’indemnisation dans le cadre de la convention d’achat pour l’acquisition de GBT. Conformément à l’entente de règlement, Knight recevra 5,9 millions $ (4,6 millions $ américains) en règlement des réclamations, qui seront inscrits au compte de résultats.

Avis de conférence téléphonique

Knight sera l’hôte d’une conférence téléphonique et d’une webémission audio afin de présenter ses résultats du deuxième trimestre clos le 30 juin 2022, aujourd’hui à 8 h 30 HE. Knight invite cordialement toutes les parties intéressées à participer à cet appel.

Date : Jeudi 11 août 2022

Heure : 8 h 30 HE

Téléphone : Ligne sans frais 1-855-669-9657 ou internationale 1-412-317-0790

Webémission : www.gud-knight.com ou en cliquant sur le lien Webémission

Cette webémission est en diffusion audio seulement. Pour accéder à la diffusion, Media Player est requis.

Retransmission : une webdiffusion archivée sera disponible pour 30 jours à www.gud-knight.com

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 déposée sur www.sedar.com. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige.

EFFET DE L’HYPERINFLATION

[En milliers de dollars canadiens]

La Société applique la Norme IAS 29, Information financière dans les économies hyperinflationnistes, car les filiales en Argentine de la Société employaient le peso argentin comme monnaie fonctionnelle. La Norme IAS 29 stipule que les états financiers d’une organisation dont la monnaie fonctionnelle est la devise d’une économie hyperinflationniste doivent être ajustés sur la base d’un indice général des prix adéquat pour exprimer les effets de l’inflation. Si la Société n’appliquait pas la Norme IAS 29, les répercussions sur le résultat d’exploitation de la Société seraient les suivantes :

T2-22 CDA-22 Publié

selon les

IFRS

Excluant

l’effet de

la Norme

IAS 291

Variation

Publié

selon les IFRS

Excluant

l’effet de la

Norme

IAS 291

Variation

$2 %3 $2 %3 Produits 75 820 75 021 799 1% 139 627 138 855 772 1% Coût des produits vendus 37 525 34 199 (3 326) 10% 68 855 64 222 (4 633) 7% Marge brute 38 295 40 822 (2 527) 6% 70 772 74 633 (3 861) 5% Marge brute (%) 51 % 54 % 51 % 54 % Charges Ventes et commercialisation 10 926 10 740 (186) 2% 20 616 20 439 (177) 1% Charges administratives 10 566 9 716 (850) 9% 19 398 18 261 (1 137) 6% Recherche et développement 3 412 3 165 (247) 8% 6 395 6 007 (388) 6% Amortissement des immobilisations incorporelles 11 055 10 499 (556) 5% 22 343 21 372 (971) 5% Revenu d’exploitation 2 336 6 702 (4 366) 65% 2 020 8 554 (6 534) 76%

Les résultats financiers excluant l’effet de l’hyperinflation (IAS 29) ne sont pas des mesures de PCGR, veuillez vous référer aux définitions de la section « Mesures non PCRG » pour de plus amples détails Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net due à l’application de la Norme IAS 29, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net due à l’application de la Norme IAS 29 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues







MESURES non-PCGR

[En milliers de dollars canadiens]

Mesures non-PCGR

La Société divulgue des mesures non-PCGR qui ne présentent pas la définition normalisée prescrite par les IFRS. La Société considère que les actionnaires, les analystes de placements et les autres lecteurs trouveront ces mesures utiles pour la compréhension des rendements financiers de la Société. Les mesures financières non-PCGR ne présentent pas de définition standardisée prescrite par les normes IFRS et peuvent ne pas être calculées à l’instar des mesures financières de même dénomination présentées par d’autres sociétés.

La Société utilise les mesures non PCGR suivantes :

Produits et résultats financiers excluant l’effet de l’hyperinflation selon l’IAS 29 : Les produits et les résultats financiers selon les IFRS sont ajustés pour exclure l’effet de l’hyperinflation aux termes de l’IAS 29. L’effet de l’hyperinflation aux termes de la norme IAS 29 est calculé en appliquant un indice général des prix approprié afin d’exprimer les effets de l’inflation. Après prise en compte des effets de conversion, le compte de résultat est converti sur la base du taux de change de clôture du mois.

Les revenus/résultats financiers à taux de change constant donnent la possibilité de visualiser les revenus/résultats financiers sans les effets des fluctuations des taux de change, facilitant ainsi la comparaison des résultats d’une période à l’autre. La présentation des revenus/résultats financiers en monnaie constante est considérée comme une mesure non PCGR et n’a pas de définition normalisée selon les PCGR. Par conséquent, les informations présentées pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés.

BAIIA : Résultat d’exploitation ou perte ajusté(e) afin d’exclure l’amortissement et la dépréciation des actifs incorporels, la dépréciation, la comptabilité de répartition du prix d’achat et les effets de la Norme IAS 29 (comptabilité sous hyperinflation), mais d’inclure les coûts liés aux contrats de location.

BAIIA ajusté : BAIIA ajusté pour les coûts d’acquisition et les dépenses non récurrentes.

Les ajustements incluent les éléments suivants :

Avec l’adoption des IFRS 16, les paiements de location de Knight ne figurent plus dans les charges d’exploitation. L’ajustement des IFRS 16 se rapproche de la dépense de trésorerie liée aux contrats locatifs de Knight.

Les coûts d’acquisition correspondent à des dépenses juridiques, de consultation et de conseil, pour l’acquisition de GBT et l’acquisition de produits.

Les autres charges non récurrentes se réfèrent aux dépenses encourues par Knight qui ne sont pas attribuables au cours normal des affaires ni susceptibles de se produire dans ce cadre.



Pour la période de trois et de six mois closes le 30 juin, la Société a calculé le BAIIA et le BAIIA ajusté comme suit :

Variation

Variation

T2-22 T2-21 $1 %2 CDA-22 CDA-21 $1 %2 Revenu (perte) d’exploitation 2 336 16 2 320 14 500 % 2 020 (2 219) 4 239 191 % Ajustement des revenus (pertes) d’exploitation Amortissement des actifs incorporels 11 055 7 635 3 420 45 % 22 343 12 937 9 406 73 % Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs liés aux droits d’utilisation 2 723 1 576 1 147 73 % 4 816 2 982 1 834 62 % Coûts de location (ajustement IFRS 16) (643 ) (703 ) 60 9 % (1 289) (1 397) 108 8 % Effet de la Norme IAS 29 2 419 747 1 672 224 % 3 312 2 128 1 184 56 % BAIIA3 17 890 9 271 8 619 93 % 31 202 14 431 16 771 116 % Coûts d’acquisition et de transaction — 82 (82 ) 100 % — 432 (432 ) 100 % Autres charges non récurrentes — 43 (43 ) 100 % — 112 (112 ) 100 % BAIIA ajusté3 17 890 9 396 8 494 90 % 31 202 14 975 16 227 108 %

1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat (perte) net et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat (perte) net

2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues

3 Les BAIIA et les BAIIA ajustés ne sont pas des mesures de PCGR, veuillez vous référer à la section « Mesures non PCRG » pour de plus amples détails

BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

[En milliers de dollars canadiens]

[Non vérifié]

Au 30 juin 2022 31 décembre 2021 ACTIFS Courants Actifs courants 93 119 85 963 Trésorerie, équivalents de trésorerie 43 116 63 539 Titres négociables 78 387 55 388 Créances commerciales 8 623 5 056 Autres créances 76 400 72 397 Charges payées d’avance et dépôts 2 004 2 165 Autres actifs financiers courants 13 696 13 491 Impôts sur le résultat à recevoir 5 006 6 970 Total des actifs courants 320 351 304 969 Charges payées d’avance et dépôts 3 104 3 046 Actifs au titre de droits d’utilisation 5 587 4 671 Immobilisations corporelles 26 844 25 265 Immeubles de placement 1 479 1 457 Immobilisations incorporelles 365 115 350 299 Goodwill 79 818 75 403 Autres actifs financiers 148 610 178 952 Actifs d’impôt différé 3 844 2 048 Autres créances à long terme 44 560 43 431 678 961 684 572 Actifs détenus en vue de la vente 1 822 2 350 Total de l’actif 1 001 134 991 891

BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (suite)

[En milliers de dollars canadiens]

[Non vérifié]

Au 30 juin 2022 31 décembre 2021 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passifs courants Fournisseurs et charges à payer 82 402 65 309 Obligations locatives 2 018 1 614 Autres obligations 3 361 1 989 Prêts bancaires 24 335 26 662 Impôts sur le résultat à payer 3 439 7 073 Autres soldes à payer 10 479 2 655 Passif courant total 126 034 105 302 Créditeurs et passifs accumulés 233 281 Obligations locatives 3 713 3 417 Prêt bancaire 8 148 9 265 Autres soldes à payer 24 304 19 235 Passifs d’impôt différé 9 013 12 373 Total des passifs 171 445 149 873 Capitaux propres Capital social 611 967 628 854 Bons de souscription 117 117 Surplus d’apport 22 936 21 776 Cumul des autres éléments du résultat global 19 166 (376 ) Résultats non distribués 175 503 191 647 Total des capitaux propres 829 689 842 018 Total du passif et des capitaux propres 1 001 134 991 891





COMPTES DE RÉSULTATS (PERTES) CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

[En milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les montants par action]

[Non vérifié]

Trois mois clos le 30 juin

Six mois clos le 30 juin

2022 2021 2022 2021 Produits 75 820 65 796 139 627 111 865 Coût des produits vendus 37 525 36 925 68 855 62 414 Marge brute 38 295 28 871 70 772 49 451 Charges Ventes et commercialisation 10 926 9 184 20 616 16 797 Charges administratives 10 566 9 451 19 398 16 533 Recherche et développement 3 412 2 585 6 395 5 403 Amortissement d’actifs incorporels 11 055 7 635 22 343 12 937 Résultat (perte) d’exploitation 2 336 16 2 020 (2 219 ) Produits d’intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti (708 ) (647 ) (1 054 ) (1 533 ) Autres produits d’intérêt (1 719 ) (1 139 ) (2 853 ) (2 251 ) Charge d’intérêts 1 717 668 2 828 1 328 Autres (résultats) charges (219 ) 19 (129 ) (93 ) Perte nette (gain) sur actifs financiers évalués à leur juste valeur par le résultat net 7 692 (28 472 ) 24 055 (37 945 ) (Gain) perte de change (4 507 ) 3 194 1 682 7 395 Gain lié à l’hyperinflation (556 ) (182 ) (833 ) (122 ) Résultat (perte) avant impôt 636 26 575 (21 676 ) 31 002 Impôt Impôt exigible 798 (706 ) 971 (58 ) Impôt différé (2 678 ) (1 723 ) (6 352 ) (1 502 ) Recouvrement d’impôt (1 880 ) (2 429 ) (5 381 ) (1 560 ) Résultat (perte) pour la période 2 516 29 004 (16 295 ) 32 562 Attribuable aux actionnaires de la Société Résultat net de base (perte) par action 0,02 0,23 (0,14 ) 0,26 Résultat net dilué (perte) par action 0,02 0,23 (0,14 ) 0,26 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation De base 115 082 184 125 971 873 116 127 721 127 406 628 Dilué 115 177 789 126 009 078 116 127 721 127 443 974





TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

[En milliers de dollars canadiens]

[Non vérifié]

Trois mois clos le 30 juin Six mois clos le 30 juin 2022 2021 2022 2021 ACTIVITÉS D’EXPLOITATION Résultat net (perte) de la période 2 516 29 004 (16 295 ) 32 562 Ajustements rapprochant le résultat net aux flux de trésorerie d’exploitation : Dépréciation et amortissements 13 778 9 030 27 159 15 738 Gain net sur instruments financiers 7 692 (28 472 ) 24 055 (37 945 ) Perte de change non réalisée (5 981 ) 699 669 5 356 Autres ajustements d’exploitation (714 ) 603 (3 186 ) 2 055 17 291 10 864 32 402 17 766 Variations sans effet de trésorerie du fonds de roulement et d’autres éléments (5 770 ) 1 545 (8 002 ) 11 850 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 11 521 12 409 24 400 29 616 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT Achats de titres négociables (43 427 ) (16 103 ) (59 235 ) (47 895 ) Produit à l’échéance de titres négociables 43 324 63 740 79 870 146 896 Placements dans des fonds (413 ) (4 016 ) (453 ) (5 604 ) Produits de distribution reçue des fonds 3 178 7 034 3 178 11 370 Acquisition d’actifs incorporels (18 216 ) (217 871 ) (18 450 ) (218 493 ) Autres activités d’investissement (23 ) 2 258 331 4 688 Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (15 577 ) (164 958 ) 5 241 (109 038 ) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Rachat d’actions ordinaires dans le cadre d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (10 259 ) (4 494 ) (16 922 ) (23 043 ) Produit tiré du remboursement d’emprunts bancaires (5 391 ) (6 063 ) (5 391 ) (14 911 ) Produit d’emprunts bancaires — — 422 — Autres activités de financement (555 ) (633 ) (1 126 ) (1 263 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (16 205 ) (11 190 ) (23 017 ) (39 217 ) (Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période (20 261 ) (163 739 ) 6 624 (118 639 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de la période 113 457 271 218 85 963 229 592 Écart de conversion, montant net (77 ) (4 897 ) 532 (8 371 ) Trésorerie, équivalents de trésorerie à la fin de la période 93 119 102 582 93 119 102 582 Trésorerie et équivalents de trésorerie 93 119 102 582 Titres négociables 43 116 63 539 Total de trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables 136 235 166 121